Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

CM भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा अलग विभाग

Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग से विभाग बनाने की घोषणा की है, जिससे प्रवासी राजस्थानियों में खुशी की लहर है.  

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Babulal Dhayal
Published: Nov 20, 2025, 08:18 PM IST | Updated: Nov 20, 2025, 08:18 PM IST

Trending Photos

सर्दियों में खाएं राजस्थानी रबड़ी मालपुआ, जुबान पर छोड़ जाए मिठास!
7 Photos
Rabdi malpua

सर्दियों में खाएं राजस्थानी रबड़ी मालपुआ, जुबान पर छोड़ जाए मिठास!

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अलवर का पिनान रेस्ट एरिया बना एयरलिफ्ट का नया केंद्र
7 Photos
alwar news

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, अलवर का पिनान रेस्ट एरिया बना एयरलिफ्ट का नया केंद्र

राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में सिंगल डिजिट में पहुंचा तापमान
8 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में सर्दी का सितम! इन जिलों में सिंगल डिजिट में पहुंचा तापमान

CM आवास पर चढ़ाई से पहले बवाल! वाटर कैनन की बारिश के बीच 150 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार
4 Photos
jaipur

CM आवास पर चढ़ाई से पहले बवाल! वाटर कैनन की बारिश के बीच 150 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता गिरफ्तार

CM भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा अलग विभाग

Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग से विभाग बनाने की घोषणा की है. सरकार के इस एलान के बाद देश दुनिया में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों में खुशी की लहर है. प्रवासियों ने सीएम भजनलाल सरकार के इस कदम की तारीफ की है.

ब्रिटेन से लेकर नीदरलैंडस तक और कोलकाता से लेकर पुणे तक प्रवासी राजस्थानियों में हर ओर खुशी का माहौल है. भजनलाल सरकार ने कल प्रवासी राजस्थानियों लिए अलग से नया महकमा बनाने का एलान किया था, जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है. प्रवासियों को महसूस हो रहा है कि इससे उनका अपनी जड़ों से जुड़ाव बढ़ेगा और सुख दुख में सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी.

राजस्थान फाउंडेशन पुणे चैप्टर के अध्यक्ष मंगल चौधरी ने कहा कि अब तक कई सरकारें आईं और चलीं गई पर किसी ने भी प्रवासी राजस्थानियों के हितों के लिए इतना काम नहीं किया. विभाग खोलना तो बहुत दूर की बात थी, सीएम बनने के बाद भजनलाल सरकार हमसे लगातार संपर्क में है. हमें निवेश के लिए आमंत्रण भेजे गए हैं. हर कार्यक्रम में सम्मान के साथ बुलाया जाता है, जो भी काम हम सरकार को बताते हैं, वो तत्काल होते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

ऐसे में प्रवासी राजस्थानी इस सरकार से बहुत खुश हैं. नया विभाग बनने से सरकार के प्रति इस जुड़ाव में और मजबूती आयेगी प्रवासी अपने ही प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा.

कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष संतोष पुरोहित ने कहा कि ये खुशी का बड़ा मौका है. सीएम भजनलाल ने हमसे जो वादा किया था उसे उन्होंने निभाया है प्रवासी राजस्थानियों को गर्व की अनुभूति हो रही है.

क्या फायदे होंगे किस तरह से होंगे रिश्ते मजबूत
देश हो या विदेश प्रवासी राजस्थानियों की बहुत बड़ी आाबादी देश और दुनियां के कोने कोने में रहती है. अपनी जन्मभूमि से उनका जुड़ाव हमेशा से रहा है. भजनलाल सरकार प्रवासियों के प्रदेश से जुड़ाव को और ज्यादा जीवंत बनाना चाहती है इसलिए पहले देश-विदेश में प्रवासी राजस्थानी फांउडेशन के चैप्टर खोले गए.

फिर सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश के कई बड़े शहरों में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित किए गए और अब जब जयपुर में अगले महीने प्रवासी राजस्थानी दिवस के मौके पर देश दुनियां के प्रवासी जुटेंगे. उससे ठीक पहले सरकार ने अलग से महकमा ही खोलने का एलान कर दिया.

प्रवासी राजस्थानी विभाग खोलने से नया क्या होगा?
सिंगल-पॉइंट संपर्क केंद्र: हर जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाने का निर्देश, ताकि प्रवासियों की समस्याओं को निपटान आसान हो.
निवेश को प्रोत्साहन: प्रवासी राजस्थानियों को निवेश में शामिल करने की कोशिश- उन्हें व्यापार, उद्योग, नवाचार में भाग लेने का मौका देना, और उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना.
संस्था-संवाद:प्रवासी एसोसिएशन के पंजीकरण के लिए पोर्टल चलाने का प्रस्ताव है.
सम्मेलन और सम्मान:'प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन' का आयोजन और ऐसे प्रवासियों को सम्मान देना है, जिन्होंने आर्थिक और सामाजिक योगदान दिया है.
समस्या-निवारण में सुगमता-सिंगल-पॉइंट संपर्क से उनकी शिकायतें, मुद्दे सीधे जिला स्तरीय अधिकारी तक पहुंचेंगी और समस्याओं का समाधान तेजी से होगा.
निवेश के अवसर-सरकार उन्हें राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. हॉस्पिटैलिटी , अक्षय ऊर्जा फर्टिलाइजर पेट्रो कैमिकल समेत क्षेत्रों में प्रवाासियों ने निवेश में काफी दिलचस्पी ली है. सरकार उन्हें संभव मदद और सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है.
संस्कृति और पहचान- प्रवासी राजस्थानी दिवस जैसे आयोजन उनकी सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान को मजबूत करेंगे. यह प्रवासियों को राजस्थान से जुड़े रहने का अहसास देगा.

बहरहाल सरकार को इस फैसले के लिए दुनियां भर से बधाई संदेश रहे हैं. इससे सरकार का प्रवासी राजस्थानी दिवस के आयोजन को लेकर हौंसला बढ़ेगा. इससे ब्यूरोक्रेसी की भी प्रवासियों प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगी.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news