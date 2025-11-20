CM भजनलाल सरकार का बड़ा ऐलान, प्रवासी राजस्थानियों के लिए बनेगा अलग विभाग

Rajasthan News: भजनलाल सरकार ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग से विभाग बनाने की घोषणा की है. सरकार के इस एलान के बाद देश दुनिया में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों में खुशी की लहर है. प्रवासियों ने सीएम भजनलाल सरकार के इस कदम की तारीफ की है.

ब्रिटेन से लेकर नीदरलैंडस तक और कोलकाता से लेकर पुणे तक प्रवासी राजस्थानियों में हर ओर खुशी का माहौल है. भजनलाल सरकार ने कल प्रवासी राजस्थानियों लिए अलग से नया महकमा बनाने का एलान किया था, जिसकी हर ओर तारीफ हो रही है. प्रवासियों को महसूस हो रहा है कि इससे उनका अपनी जड़ों से जुड़ाव बढ़ेगा और सुख दुख में सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी.

राजस्थान फाउंडेशन पुणे चैप्टर के अध्यक्ष मंगल चौधरी ने कहा कि अब तक कई सरकारें आईं और चलीं गई पर किसी ने भी प्रवासी राजस्थानियों के हितों के लिए इतना काम नहीं किया. विभाग खोलना तो बहुत दूर की बात थी, सीएम बनने के बाद भजनलाल सरकार हमसे लगातार संपर्क में है. हमें निवेश के लिए आमंत्रण भेजे गए हैं. हर कार्यक्रम में सम्मान के साथ बुलाया जाता है, जो भी काम हम सरकार को बताते हैं, वो तत्काल होते हैं.

ऐसे में प्रवासी राजस्थानी इस सरकार से बहुत खुश हैं. नया विभाग बनने से सरकार के प्रति इस जुड़ाव में और मजबूती आयेगी प्रवासी अपने ही प्रदेश में निवेश के लिए प्रोत्साहित होंगे, उनकी समस्याओं का समाधान तेजी से होगा.

कोलकाता चैप्टर के अध्यक्ष संतोष पुरोहित ने कहा कि ये खुशी का बड़ा मौका है. सीएम भजनलाल ने हमसे जो वादा किया था उसे उन्होंने निभाया है प्रवासी राजस्थानियों को गर्व की अनुभूति हो रही है.

क्या फायदे होंगे किस तरह से होंगे रिश्ते मजबूत

देश हो या विदेश प्रवासी राजस्थानियों की बहुत बड़ी आाबादी देश और दुनियां के कोने कोने में रहती है. अपनी जन्मभूमि से उनका जुड़ाव हमेशा से रहा है. भजनलाल सरकार प्रवासियों के प्रदेश से जुड़ाव को और ज्यादा जीवंत बनाना चाहती है इसलिए पहले देश-विदेश में प्रवासी राजस्थानी फांउडेशन के चैप्टर खोले गए.

फिर सीएम भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में देश के कई बड़े शहरों में प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन आयोजित किए गए और अब जब जयपुर में अगले महीने प्रवासी राजस्थानी दिवस के मौके पर देश दुनियां के प्रवासी जुटेंगे. उससे ठीक पहले सरकार ने अलग से महकमा ही खोलने का एलान कर दिया.

प्रवासी राजस्थानी विभाग खोलने से नया क्या होगा?

सिंगल-पॉइंट संपर्क केंद्र: हर जिले में अतिरिक्त जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी बनाने का निर्देश, ताकि प्रवासियों की समस्याओं को निपटान आसान हो.

निवेश को प्रोत्साहन: प्रवासी राजस्थानियों को निवेश में शामिल करने की कोशिश- उन्हें व्यापार, उद्योग, नवाचार में भाग लेने का मौका देना, और उनकी विशेषज्ञता का उपयोग करना.

संस्था-संवाद:प्रवासी एसोसिएशन के पंजीकरण के लिए पोर्टल चलाने का प्रस्ताव है.

सम्मेलन और सम्मान:'प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन' का आयोजन और ऐसे प्रवासियों को सम्मान देना है, जिन्होंने आर्थिक और सामाजिक योगदान दिया है.

समस्या-निवारण में सुगमता-सिंगल-पॉइंट संपर्क से उनकी शिकायतें, मुद्दे सीधे जिला स्तरीय अधिकारी तक पहुंचेंगी और समस्याओं का समाधान तेजी से होगा.

निवेश के अवसर-सरकार उन्हें राजस्थान में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. हॉस्पिटैलिटी , अक्षय ऊर्जा फर्टिलाइजर पेट्रो कैमिकल समेत क्षेत्रों में प्रवाासियों ने निवेश में काफी दिलचस्पी ली है. सरकार उन्हें संभव मदद और सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है.

संस्कृति और पहचान- प्रवासी राजस्थानी दिवस जैसे आयोजन उनकी सांस्कृतिक और भावनात्मक पहचान को मजबूत करेंगे. यह प्रवासियों को राजस्थान से जुड़े रहने का अहसास देगा.