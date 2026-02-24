Zee Rajasthan
28 फरवरी को PM मोदी की अजमेर में रैली, CM भजनलाल ने तैयारियों का लिया जायजा

Ajmer News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर पहुंचे.

Feb 24, 2026, 06:47 PM IST

Ajmer News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 28 फरवरी को प्रस्तावित अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में जनसभा की तैयारी का जायजा लेने के लिए आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अजमेर पहुंचे. CM भजनलाल के साथ केंद्रीय कृषि कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी, प्रदेश के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, मुख्य सचिव सी. श्रीनिवास पुलिस महानिदेशक राजीव शर्मा सहित आल्हा अफसर मौजूद रहे.

CM भजनलाल शर्मा ने यहां पर पीएम मोदी की जनसभा को लेकर की जा रही तैयारी की समीक्षा की और निरीक्षण किया. PM मोदी जनसभा में 23000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करने के साथ ही रोजगार उत्सव के तहत 21000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे. केंद्र और राज्य की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी इस मौके पर बुलाया गया.

इसके लिए सभा स्थल पर तीन बड़े विशाल डैम बनाए गए हैं और करीब दो लाख लोगों के आने का दावा किया जा रहा है. सीएम भजनलाल शर्मा ने तैयारियां की समीक्षा करने के साथ ही सभा स्थल के पास में ही बने एक अन्य स्थान पर शहर और देहात के प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी की और उन्हें संबोधित करते हुए कहा कि पूरी ताकत के साथ कार्यकर्ता प्रधानमंत्री की इस जनसभा को सफल बनाने में जुड़ जाए.

इसके बाद CM भजनलाल ने अलग से अफसर के साथ भी एक बैठक की और जरूरी दिशा निर्देश दिए. इसके बाद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्कर पहुंचे, जहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महंत धीरेंद्र शास्त्री की ओर से हनुमान कथा का आयोजन किया जा रहा है. मुख्यमंत्री उसमें भाग लेने के बाद जयपुर रवाना होंगे.

