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लापरवाही पर CM भजनलाल का सख्त एक्शन, 2 RPS अधिकारियों पर कार्रवाई, महिला सुधार गृह की DSP सस्पेंड

Rajasthan News: राजस्थान में कानून-व्यवस्था और प्रशासनिक जवाबदेही को लेकर CM भजनलाल शर्मा ने बड़ी कार्रवाई की है. CM भजनलाल ने RPS के दो अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और विभागीय जांच की मंजूरी दी है. इसके साथ ही जयपुर महिला बंदी सुधार गृह की उपाधीक्षक सरोज विश्नोई को निलंबित कर उनका मुख्यालय भरतपुर किया गया है.

Edited byAman SinghReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Jul 14, 2026, 08:01 PM|Updated: Jul 14, 2026, 08:01 PM
लापरवाही पर CM भजनलाल का सख्त एक्शन, 2 RPS अधिकारियों पर कार्रवाई, महिला सुधार गृह की DSP सस्पेंड
Image Credit: CM Bhajanlal SharmaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: राज्य में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. मुख्यमंत्री ने अनियमितता एवं दायित्वों के निर्वहन में लापरवाही बरतने पर राजस्थान पुलिस सेवा के दो अधिकारियों एवं जेल सेवा की एक अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मंजूरी दी है. जेल सेवा की अधिकारी को निलंबित करने तथा एक आरपीएस अधिकारी के विरुद्ध सीसीए नियम 16 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई तथा एक के विरुद्ध विभागीय जांच किए जाने की अनुमति प्रदान की है.

महिला बंदी सुधार गृह में पदस्थापित उपाधीक्षक निलंबित

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मुख्यमंत्री ने महिला बंदी सुधार गृह जयपुर में पदस्थापित उपाधीक्षक सरोज विश्नोई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए मुख्यालय जयपुर से भरतपुर किए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है. सरोज विश्नोई के विरुद्ध प्राप्त परिवाद में बताया गया था कि वे सुधार गृह की एक महिला बंदी को अपने साथ रखती थी और उस महिला बंदी का कार्यालय के कार्यों में हस्तक्षेप था. साथ ही विश्नोई द्वारा पैसे लेकर बंदियों को नियम विरुद्ध सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने की भी शिकायत थी.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर पुलिस आयुक्तालय में पदस्थापित सहायक पुलिस आयुक्त साइबर क्राइम देरावर सिंह के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के तहत अनुशासनिक कार्रवाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.

हत्या के मामले में आरोपियों को बचाने के प्रयास का आरोप

देरावर सिंह ने पुलिस थाना कामां, डीग में पुलिस निरीक्षक के पद पर पदस्थापित रहते हुए अपने पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही बरती. हत्या जैसे गंभीर अपराध में आठ में से केवल एक अभियुक्त को अनुसंधान में दोषी मानते हुए सात अभियुक्तों को बचाने का प्रयास किया. इसी प्रकार मुख्यमंत्री ने आरपीएस अधिकारी लाभुराम विश्नोई के विरुद्ध आरोपों को प्रमाणित मानते हुए विभागीय जांच रिपोर्ट का अनुमोदन किया है.

लाभुराम विश्नोई ने पुलिस थाना चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर क्षेत्र में बनास नदी में बजरी माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान अवैध खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्रवाई से संबंधित निर्देशों की अवहेलना की, जिससे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई और स्वयं सहित पुलिस जाब्ते की जान को जोखिम में डाला. साथ ही कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों के साथ कोई समन्वय भी नहीं किया. मुख्यमंत्री द्वारा किए गए इन निर्णयों से प्रशासनिक कार्यों में जवाबदेही तय होने के साथ ही कार्मिकों की कार्यशैली में पारदर्शिता एवं दक्षता आएगी.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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