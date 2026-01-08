Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

1008 कुंडीय महायज्ञ में CM भजनलाल ने दी आहुति, जगतगुरु रामभद्राचार्य के सानिध्य में शुभारंभ

Jaipur Shri Ram Katha: जयपुर जिले में छोटी काशी राममय हो उठी. सीकर रोड स्थित नींदड़ में जगद्गुरु रामभद्राचार्य के सानिध्य में 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ और श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Deepak Goyal
Published: Jan 08, 2026, 09:07 PM IST | Updated: Jan 08, 2026, 09:07 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे
7 Photos
Mangodi Ki Sabzi

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मंगोड़ी की सब्जी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान की औषधीय फसल को बड़ी पहचान! GI टैग मिलने से किसानों की हुई बल्ले-बल्ले!
7 Photos
Nagaur News

राजस्थान की औषधीय फसल को बड़ी पहचान! GI टैग मिलने से किसानों की हुई बल्ले-बल्ले!

कोटा में चंबल नदी के ऊपर बनेगा शीशे का रास्ता, सिक्किम का स्काईवॉक को देगा टक्कर
7 Photos
Rajasthan government project

कोटा में चंबल नदी के ऊपर बनेगा शीशे का रास्ता, सिक्किम का स्काईवॉक को देगा टक्कर

राजस्थान में घना कोहरा और शीतलहर का कहर! तापमान में और गिरावट की चेतावनी
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में घना कोहरा और शीतलहर का कहर! तापमान में और गिरावट की चेतावनी

1008 कुंडीय महायज्ञ में CM भजनलाल ने दी आहुति, जगतगुरु रामभद्राचार्य के सानिध्य में शुभारंभ

Jaipur Shri Ram Katha: राजस्थान के जयपुर जिले में छोटी काशी राममय हो उठी. सीकर रोड स्थित नींदड़ में जगद्गुरु रामभद्राचार्य के सानिध्य में 1008 कुंडीय श्री हनुमान महायज्ञ और श्रीराम कथा का शुभारंभ हुआ. जय श्रीराम के जयकारों के बीच कथा स्थल कुछ देर के लिए अयोध्या नगरी में तब्दील नजर आया.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा परिवार सहित कथा स्थल पहुंचे. उन्होंने जगद्गुरु रामभद्राचार्य से आशीर्वाद लेकर मंत्रोच्चार के साथ महायज्ञ में आहुति दी और विश्व कल्याण की कामना की. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी भी श्रीराम कथा में शामिल हुईं और कथा श्रवण किया. 10 दिवसीय श्रीराम कथा के पहले दिन किष्किंधा कांड का भावपूर्ण वर्णन किया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

रामभद्राचार्य महाराज ने अपनी 1412वीं कथा की शुरुआत करते हुए भगवान श्रीराम के जन्म, सूर्यवंश की महिमा और हनुमानजी की बाल लीलाओं का वर्णन किया. कथा के दौरान जब प्रसंग आया कि विरह की अग्नि में तप रहे हनुमान जी से प्रभु श्रीराम मिलते हैं, तो मंच से निकली भावनाओं ने श्रोताओं की आंखें नम कर दीं.

महाराज ने कहा श्रीराम ने हनुमान जी को गले लगाकर अपने आंसुओं से उन्हें शीतल किया. कथा के दौरान रामायण की चौपाइयों और भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे. महाराज ने कहा कि कलियुग में हनुमान जी ही संकटों से रक्षा करेंगे. पूरा पांडाल जय श्रीराम और जय बजरंगबली के जयकारों से गूंज उठा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जगद्गुरु रामभद्राचार्य महाराज का सनातन परंपरा और भारतीय संस्कृति के संरक्षण में अमूल्य योगदान है.

भारतीय संस्कृति में ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ की भावना के साथ यज्ञ का विशेष महत्व है. ऐसे यज्ञ सद्भावनाओं को सशक्त करते हैं और समाज को जोड़ते हैं. वहीं रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि यह महायज्ञ भारत को आर्थिक रूप से सशक्त, अखंड और अजय बनाने की कामना से किया जा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश की समृद्धि और प्रगति की भी कामना की. 10 जनवरी को सुबह 10:30 से 11:30 बजे तक एक लाख 51 हजार हनुमान चालीसा पाठ का आयोजन किया जाएगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news