सांगानेर की जनता के प्यार के रूप में दुपट्टा हमेशा साथ रखता हूं- CM भजनलाल

Jaipur News: जयपुर जिले के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आज 500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई. सांगानेर ​स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सांगानेर 40 साल के विकास के रोडमैप के साथ आगे बढ़ेगा.

Published: Sep 29, 2025, 11:24 PM IST | Updated: Sep 29, 2025, 11:24 PM IST

सांगानेर की जनता के प्यार के रूप में दुपट्टा हमेशा साथ रखता हूं- CM भजनलाल

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर जिले में सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में आज 500 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई. सांगानेर ​स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सांगानेर 40 साल के विकास के रोडमैप के साथ आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि विकास दूरगामी सोच के साथ होना चाहिए, जिससे कोई समस्या नहीं आनी चाहिए.

CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि हमने सीवरेज लाइन पानी की टंकियों से लेकर बिजली के विकास कार्य किए हैं. कॉलोनी की सड़कों से लेकर स्कूल और अस्पताल में विकास कार्य किए जा रहे हैं. अभी 329 कार्य पूरे हो गए हैं, जबकि 229 कार्य अभी भी जारी हैं. मेट्रो के विकास पर बोलते हुए CM भजनलाल ने कहा कि मेट्रो का सबसे ज्यादा फायदा अब सांगानेर को मिलने वाला है.

45 किमी की मेट्रो अब सीतापुरा से रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सीकर रोड तक जाएगी. CM भजनलाल ने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकार ने सांगानेर क्षेत्र को लेकर कभी प्राथमिकताओं में नहीं रखा. साथ ही प्रदेश के विकास पर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब राज्य के विकास को लगातार गति मिल रही है.

कार्यक्रम में CM भजनलाल ने सांगानेर की जनता का प्यार और दुलार का जिक्र करते हुए कहा कि जो दुपट्टा पहनता हूं, उसमें सांगानेर की जनता का प्यार और दुलार शामिल है. यह दुपट्टा हमेशा रखता हूं. जयपुर में सांगानेर क्षेत्र के विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह को संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सांगानेर में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. राज्य सरकार द्वारा सांगानेर में बिजली के क्षेत्र में ही लगभग 100 करोड़ रुपये के कार्य किए गए. इस विधानसभा क्षेत्र में ‘यूनिटी मॉल‘, जयपुर मेट्रो, सांगानेर फ्लाईओवर से चौरड़िया पेट्रोल पंप तक एलीवेटेड रोड का निर्माण सहित विभिन्न विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी.

