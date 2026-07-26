/CM भजनलाल ने दी सौगात, रोडवेज के बेड़े में 144 नई हाईटेक ब्लू लाइन बसें शामिल

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोडवेज बेड़े में शामिल नई हाइटेक 144 ब्लू लाइन बसों को अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. बीएस-सिक्स मानकों वाली इन बसों में हाईटेक बसों में पहली बार डबल कैमरे, मनोरंजन के लिए सरकारी योजनाओं का बखान करते टीवी, मोबाइल चार्जिग, ड्राइवर विजिबलिटी के लिए एडंवास ग्लास समेत कई फीचर्स दिए गए है.

इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल में वो तीसरी बार नई बसों की खेंप को रवाना कर रहे है पहली बार राजस्थान रोडवेज फायदे में है. ऐसा कोई शहर और मंदिर नहीं बचना चाहिए जहां राजस्थान रोडवेज नहीं पहुंचे. इस मौके पर डिप्टी सीएम परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा समेत राजनेता विधायक परिवहन विभाग के आलाअधिकारी मौजूद रहे. साथ ही हेलमेट वितरण के समय सीएम ने सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया.

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल में तीसरी बार 26 जुलाई रविवार को अजमेर रोड जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल से 144 नई हाईटेक ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रोडवेज प्रशासन ने इन बसों का आवंटन प्रदेश के 23 डिपो को किया है. वैशाली नगर डिपो की पांच बसों में यात्रियों के मनोरंजन और जनजागरूकता के लिए टीवी भी लगाए है. भविष्य में सभी बसों में यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है.

रोडवेज के नई बीएस सिक्स बसों का निर्माण केंद्र सरकार के नए बस बॉडी कोड, एआईएस-52 और एआईएस-153 सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है. महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में पैनिक बटन और दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी रियलटाइम मॉनिटरिंग होगी. अनुबंधित बसों में भी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. नई बसों में आगे-पीछे एलईडी रूट डिस्प्ले, सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वीएलटीडी ट्रैकिंग डिवाइस, इमरजेंसी एग्जिट, फायर डिटेक्शन, अलार्म सिस्टम, उद्घोषणा प्रणाली और ड्राइवर की विजिबलिटी बढ़ाने के लिए क्वार्टर ग्लास विंडो जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज में जहां रोडवेज कर्मियों को छह छह महीनों तक वेतन नहीं मिलता था. वहीं पहली बार प्रदेश में रोडवेज फायदे में चल रही है. प्रदेश का ऐसा कोई शहर मंदिर नहीं बचेगा जहां रोडवेज बस की पहुंच नहीं हो.

144 नई ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाई

1. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को 144 नई ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर बडी सौगात दी.

2. बीएस-सिक्स मानकों वाली इन बसों में हाईटेक बसों में पहली बार डबल कैमरे, मनोरंजन के लिए सरकारी योजनाओं का बखान करते टीवी, मोबाइल चार्जिग, ड्राइवर विजिबलिटी के लिए एडंवास ग्लास समेत कई फीचर्स दिए गए है.

3. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल में वो तीसरी बार नई बसों की खेंप को रवाना कर रहे है पहली बार राजस्थान रोडवेज फायदे में है.

4. जस्थान की जनता से जो वोद किए थे लगातार उनको पूरा कर रहे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है,जहां एक जगह से दूसरी जगह की दूरियां ज्यादा है.

5. महिला सडक सुरक्षा अग्रदूत को ढाई हजार सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट वितरण कर यातायात नियमों का पालन सेफ सुरक्षित रहे.

6. मुख्यमंत्री ने रोडवेज को लाभ में पहुंचाने के लिए उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा का भी धन्यावद जताया.

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की जनता से जो वोद किए थे लगातार उनको पूरा कर रहे हैं. क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां एक जगह से दूसरी जगह की दूरियां ज्यादा है. लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रही. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता से जुड़े सभी कार्यो को पूरा कर रही है. एक साथ 144 बसों को रवाना किया है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं हो मंदिर हो शहर हो सभी जगह रोडवेज का आवागमन होना चाहिए, जनता को फायदा मिलना चाहिए, हेलमेट भी बांटा ढाई हजार सुरक्षा की दृष्टि से यातायात नियमों का पालन सेफ सुरक्षित रहे.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रोडवेज को लाभ में पहुंचाने के लिए उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का भी धन्यावद जताया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बसों को हरीझंडी दिखाने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से बस में चढकर जायजा लिया. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने सभी बसों को देखते हुए बस चालकों से मिलकर उनकी समस्याएं और रोडवेज बसों के लिए सुझाव भी लिए. पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने रोडवेज चालक-परिचालकों से मिलकर उनको नई बसों के संचालन की बधाई दी है. इसके साथ रोडवेज कार्यक्रम में पहुंचे आमजन से मुख्यमंत्री मिले तो सभी लोगों ने इस सौगात के लिए धन्यवाद जताया.