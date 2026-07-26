Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /CM भजनलाल ने दी सौगात, रोडवेज के बेड़े में 144 नई हाईटेक ब्लू लाइन बसें शामिल

CM भजनलाल ने दी सौगात, रोडवेज के बेड़े में 144 नई हाईटेक ब्लू लाइन बसें शामिल

सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल से राजस्थान रोडवेज के बेड़े में शामिल 144 नई हाईटेक बीएस-6 ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. इन बसों में महिला सुरक्षा के लिए पैनिक बटन और ड्यूल सीसीटीवी कैमरे जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं.
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Damodar prasad raigar
Published:Jul 26, 2026, 06:11 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 06:11 PM IST
CM भजनलाल ने दी सौगात, रोडवेज के बेड़े में 144 नई हाईटेक ब्लू लाइन बसें शामिल
Image Credit: CM Bhajanlal Sharma

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रोडवेज बेड़े में शामिल नई हाइटेक 144 ब्लू लाइन बसों को अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. बीएस-सिक्स मानकों वाली इन बसों में हाईटेक बसों में पहली बार डबल कैमरे, मनोरंजन के लिए सरकारी योजनाओं का बखान करते टीवी, मोबाइल चार्जिग, ड्राइवर विजिबलिटी के लिए एडंवास ग्लास समेत कई फीचर्स दिए गए है.

इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल में वो तीसरी बार नई बसों की खेंप को रवाना कर रहे है पहली बार राजस्थान रोडवेज फायदे में है. ऐसा कोई शहर और मंदिर नहीं बचना चाहिए जहां राजस्थान रोडवेज नहीं पहुंचे. इस मौके पर डिप्टी सीएम परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा समेत राजनेता विधायक परिवहन विभाग के आलाअधिकारी मौजूद रहे. साथ ही हेलमेट वितरण के समय सीएम ने सड़क सुरक्षा का संदेश भी दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल में तीसरी बार 26 जुलाई रविवार को अजमेर रोड जयपुर के हीरापुरा बस टर्मिनल से 144 नई हाईटेक ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. रोडवेज प्रशासन ने इन बसों का आवंटन प्रदेश के 23 डिपो को किया है. वैशाली नगर डिपो की पांच बसों में यात्रियों के मनोरंजन और जनजागरूकता के लिए टीवी भी लगाए है. भविष्य में सभी बसों में यह सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है.

रोडवेज के नई बीएस सिक्स बसों का निर्माण केंद्र सरकार के नए बस बॉडी कोड, एआईएस-52 और एआईएस-153 सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है. महिला सुरक्षा के लिए प्रत्येक बस में पैनिक बटन और दो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी रियलटाइम मॉनिटरिंग होगी. अनुबंधित बसों में भी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा. नई बसों में आगे-पीछे एलईडी रूट डिस्प्ले, सीट पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वीएलटीडी ट्रैकिंग डिवाइस, इमरजेंसी एग्जिट, फायर डिटेक्शन, अलार्म सिस्टम, उद्घोषणा प्रणाली और ड्राइवर की विजिबलिटी बढ़ाने के लिए क्वार्टर ग्लास विंडो जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं. इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि कांग्रेस राज में जहां रोडवेज कर्मियों को छह छह महीनों तक वेतन नहीं मिलता था. वहीं पहली बार प्रदेश में रोडवेज फायदे में चल रही है. प्रदेश का ऐसा कोई शहर मंदिर नहीं बचेगा जहां रोडवेज बस की पहुंच नहीं हो.

144 नई ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाई
1. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को 144 नई ब्लू लाइन बसों को हरी झंडी दिखाकर बडी सौगात दी.
2. बीएस-सिक्स मानकों वाली इन बसों में हाईटेक बसों में पहली बार डबल कैमरे, मनोरंजन के लिए सरकारी योजनाओं का बखान करते टीवी, मोबाइल चार्जिग, ड्राइवर विजिबलिटी के लिए एडंवास ग्लास समेत कई फीचर्स दिए गए है.
3. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अपने कार्यकाल में वो तीसरी बार नई बसों की खेंप को रवाना कर रहे है पहली बार राजस्थान रोडवेज फायदे में है.
4. जस्थान की जनता से जो वोद किए थे लगातार उनको पूरा कर रहे है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है,जहां एक जगह से दूसरी जगह की दूरियां ज्यादा है.
5. महिला सडक सुरक्षा अग्रदूत को ढाई हजार सुरक्षा की दृष्टि से हेलमेट वितरण कर यातायात नियमों का पालन सेफ सुरक्षित रहे.
6. मुख्यमंत्री ने रोडवेज को लाभ में पहुंचाने के लिए उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा का भी धन्यावद जताया.

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान की जनता से जो वोद किए थे लगातार उनको पूरा कर रहे हैं. क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है, जहां एक जगह से दूसरी जगह की दूरियां ज्यादा है. लोगों के आवागमन के लिए आवश्यक है कि हमारी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था अच्छी रही. पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जनता से जुड़े सभी कार्यो को पूरा कर रही है. एक साथ 144 बसों को रवाना किया है, कोई भी स्थान ऐसा नहीं हो मंदिर हो शहर हो सभी जगह रोडवेज का आवागमन होना चाहिए, जनता को फायदा मिलना चाहिए, हेलमेट भी बांटा ढाई हजार सुरक्षा की दृष्टि से यातायात नियमों का पालन सेफ सुरक्षित रहे.

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रोडवेज को लाभ में पहुंचाने के लिए उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा का भी धन्यावद जताया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बसों को हरीझंडी दिखाने के बाद सुरक्षा की दृष्टि से बस में चढकर जायजा लिया. इसी दौरान मुख्यमंत्री ने सभी बसों को देखते हुए बस चालकों से मिलकर उनकी समस्याएं और रोडवेज बसों के लिए सुझाव भी लिए. पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने रोडवेज चालक-परिचालकों से मिलकर उनको नई बसों के संचालन की बधाई दी है. इसके साथ रोडवेज कार्यक्रम में पहुंचे आमजन से मुख्यमंत्री मिले तो सभी लोगों ने इस सौगात के लिए धन्यवाद जताया.


राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

Rajasthan News Live: रोडवेज की 144 बसों को हरी झंडी दिखाने का कार्यक्रम आज, शिक्षक संगठन करेंगे शिक्षा मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

जयपुर में भारत टैक्सी लॉन्च, CM भजनलाल बोले- सहकारिता से गांवों में मिलेगा रोजगार, रुकेगा पलायन

ट्रेंडिंग न्यूज़

अश्लील फोटो, रेप केस की धमकी और 2 करोड़ की उगाही! बाड़मेर में डॉक्टर की शिकायत के बाद हुआ खुलासा

राजस्थान में एमडी तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, उज्जैन-मंदसौर कनेक्शन आया सामने

रक्षाबंधन से पहले रेलवे का बड़ा तोहफा, जोधपुर से जुड़ी 14 जोड़ी ट्रेनों में लगेंगे 36 अतिरिक्त कोच

चूरू में दर्दनाक हादसा! ट्रैक्टर की टक्कर ने छीन ली बाइक सवार की जिंदगी, परिवार में मचा कोहराम

सोना-चांदी के भाव ने मारी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मानसून का बड़ा अलर्ट, अगले 2-3 दिन भारी से अतिभारी बारिश की चेतावनी

राजस्थान में बारिश का कहर! एक साथ ढह गईं कई मार्बल खदानें, डीडवाना का चौंकाने वाला Video Viral

राजस्थान में बारिश का नया दौर, इन जिलों में झमाझम बारिश की चेतावनी जारी

Tonk: IOCL की सलाया-मथुरा पाइपलाइन में सेंध लगाकर की जा रही थी तेल चोरी, 6 राज्यों के 12 आरोपी गिरफ्तार

Gold Silver Price Today: गुलाबी नगरी में चमका या सस्ता हुआ सोना? तुरंत चेक करें आज के ताजा दाम

मैगी, गंदा पानी और सड़क किनारे छुपकर बिताई रातें, बाड़मेर के पूर्व सैनिक ने सुनाई कारगिल युद्ध की अनसुनी कहानी

राजस्थान में मानसून का कहर जारी! बाड़मेर-जैसलमेर समेत 8 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

उदयपुर में अवैध बजरी परिवहन का भंडाफोड़, बजरी से भरे डंपर-ट्रैक्टर जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार

ट्रायल रूम कांड में बड़ा खुलासा! WhatsApp वीडियो बना सबसे बड़ा सबूत, दूसरा आरोपी भी पहुंचा जेल

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

जयपुर की पुश्तैनी हवेलियों में 'खजाने' की चर्चा, कहीं सोने-चांदी का दावा, कहीं खाली निकली तिजोरी!

अगले 72 घंटे राजस्थान पर भारी! कहीं मूसलाधार तो कहीं अतिभारी बारिश का अलर्ट

इश्क में अंधी पत्नी ने पार की सारी हदें! प्रेमी संग मिलकर पति का गला घोंटा, फिर रच दी सुसाइड की कहानी

हनुमानगढ़ के कांग्रेस विधायक विनोद गोठवाल पर रिश्वत के आरोप, CID-CB करेगी जांच?

टॉयलेट के झगड़े ने ली जान! गुस्से में तलवार से काट दी पड़ोसी की गर्दन, 24 घंटे में खुला सनसनीखेज मर्डर केस

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर सफर होगा महंगा! चेचट टनल के लिए अलग से कटेगा टोल, जानें नई दरें

बारिश के मौसम में घर पर चाय के साथ ट्राई करें राजस्थान की ये रेसिपी, एक बार खाए तो नहीं भूलेंगे स्वाद!

जोधपुर पुलिस ने नशा तस्करों की तोड़ी कमर तोड़ी, एक दिन, तीन रेड और 5 आरोपी गिरफ्तार

भयंकर बारिश से भीगेगा बाड़मेर, जालोर में भी बरसेंगे बादल, ऑरेंज अलर्ट जारी

कोटा में ऑपरेशन रूट क्लियरेंस में 1 करोड़ की अवैध शराब बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

चूरू में अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिगा को किया ब्लैकमेल, गहने और लाखों रुपए ऐंठने का आरोप

Banswara: 3 फर्जी पट्टे से मचा हड़कप, नगर परिषद ने कराया मामला दर्ज, पुलिस जुटी जांच में

नवलगढ़ के बलवंतपुरा फाटक पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, CCTV में कैद हुआ हादसा

दिल्ली से किडनैप, चूरू में कैद! 1.20 करोड़ की फिरौती मांगने वाले 5 हथियारबंद आरोपी गिरफ्तार

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बड़े बदलाव, अब देरी पर बीमा कंपनियों पर लगेगा जुर्माना, किसानों को मिलेगा समय पर क्लेम

जयपुर में भारत टैक्सी लॉन्च, CM भजनलाल बोले- सहकारिता से गांवों में मिलेगा रोजगार, रुकेगा पलायन

झुंझुनूं के सरकारी स्कूल में नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत, ग्रामीणों में भारी आक्रोश

कोटा का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ 'बीमार'! गंदगी और सीवरेज ने बढ़ाया महामारी का खतरा

IAS डॉ. समित शर्मा की पहल से अब हर जिले में खुलेंगे जन औषधि केंद्र, 80% तक सस्ती मिलेंगी दवाएं

राजस्थान में बारिश का नया दौर! उदयपुर-जोधपुर में भारी से अति भारी बारिश, IMD ने जारी किया अलर्ट

चित्तौड़गढ़ में ANTF का बड़ा एक्शन, भैंसों के तबेले से 2 करोड़ का डोडा चूरा बरामद, तस्कर फरार

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में 28 जुलाई से बदलेगा मौसम, इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानें आज का हाल

TAGS:
Rajasthan news
Jaipur news

About the Author

Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
CM भजनलाल ने दी सौगात, रोडवेज के बेड़े में 144 नई हाईटेक ब्लू लाइन बसें शामिल
Rajasthan news
2
rajasthan crime
3
Rajasthan Weather Update
4
Kargil Vijay Diwas
5
chittorgarh news