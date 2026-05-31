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40 लाख आबादी वाले गडरिया समाज की पुरानी मांग पूरी, CM भजनलाल ने की बड़ी घोषणा

अहिल्या बाई होल्कर की तीन सौ एक वीं जयंती आज जयपुर में भी धूमधाम से मनाई गई. सीएम भजनलाल शर्मा ने बिड़ला ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की सीएम ने इस दौरान समाज के हॉस्टल के लिए जमीन देने की घोषणा की.

Edited byBabulal DhayalUpdated byPragati Pant
Published: May 31, 2026, 08:12 PM|Updated: May 31, 2026, 08:12 PM
40 लाख आबादी वाले गडरिया समाज की पुरानी मांग पूरी, CM भजनलाल ने की बड़ी घोषणा
Image Credit: Social media

Jaipur news : सीएम भजनलाल शर्मा ने आज अहिल्या बाई होल्कर की जयंती के मौके पर गडरिया समाज की बरसों पुरानी मांग पूरी कर दी. जयपुर में हॉस्टल निर्माण के लिए सीएम ने गडरिया समाज को जमीन देने का एलान किया, सीएम की घोषणा पर प्रदेश भर से आये गडरिया समाज के लोग बेहद खुश दिखाई दिये.

राजस्थान में करीब चालीस लाख की आबादी

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गडरिया कहने को जाति एक है,,पर अलग अलग अंचलों में ये अलग अलग नाम से पुकारी जाति है. मेवाड में इस समाज को गाडरी गायरी धनगर कहा जाता है, तो धौलपुर, भरतपुर , हाडौती में इन्हें गायरी गुर्जर, तो मध्यप्रदेश में पाल बघेल के साथ होलकर सरनेम लिखा जाता है. समाज के नेताओं का दावा है कि उनकी राजस्थान में ही करीब चालीस लाख की आबादी है पर छितराई हुई जनसंख्या और अलग अलग जातीय पहचान से वो विकास की दौड़ में पीछे रह गये हैं .

सीएम ने किया अहिल्या बाई के बताये मार्ग पर चलने का आव्हान

अब तक राजस्थान में पिछली वसुंधरा सरकार, में जगमोहन बघेल को पशुधन विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था. इस वक्त सिर्फ दुष्यंत बघेल धौलपुर की सैंपऊ पंचायत समिति के प्रधान है, इसके अलावा इस समाज प्रतिनिधित्व न के बराबर है. शिक्षा का अभाव और पशुपालन से जुड़ाव की वजह से गडरिये विकास की मुख्य धारा से दूर हैं, पर सीएम भजनलाल शर्मा की आज की घोषणा से उनमें एक नई चेतना का संचार दिखाई दिया, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पशुपालन के क्षेत्र में सरकार की दी हुई सौगातों का जिक्र किया समाज से डेयरी और सहकारिता से जुड़ने का आव्हान किया.सीएम भजनलाल शर्मा ने अहिल्याबाई होलकर के राष्ट्र को दिये गये योगदान को याद किया उनके परोपकार के कामों की इस वर्ग को याद दिलाई. सीएम ने इन जातियों से अहिल्या बाई के बताये मार्ग पर चलने का आव्हान किया.

वहीं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गुर्जरों को गडरियाओं का बड़ा भाई बताया बेढम बोले, आरक्षण आंदोलन में बहतर गुर्जरों की शहादत हुई, पर गडरिया समाज को खरोंच तक नहीं आने दी. बहरहाल बीजेपी का फोकस छोटी छोटी जातियों को जोड़कर अपने वोट बैंक को बड़ा बनाने पर है, पार्टी ने पिछले दो साल में ही अहिल्या बाई होल्कर के नाम से देश भर में बड़े कार्यक्रम आयोजित कर इस वर्ग को अपने साथ मजबूती से जोड़ने में कामयाबी हासिल की है, जहां दूसरी जातियां कभी ऐसे छोटे समाजों की तरफ झांकती तक नहीं, वहां बीजेपी ने इनका दिल जीतने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है.


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About the Author

Babulal Dhayal

Babulal Dhayal

बाबूलाल धायल ज़ी राजस्थान में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्यरत हैं. पिछले 25 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और सीएमओ और मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों की खबरें प्रमुखता से कवर करते हैं. पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में उनकी मजबूत पहचान है और वे बीजेपी - कांग्रेस दोनों से जुड़ी खबरों को कवर करते रहे हैं. विधानसभा, सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों और ग्रामीण विषयों पर उनकी पकड़ खास मानी जाती है. बाबूलाल धायल, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी और न्यूज़18 जैसे संस्थानों में भी कार्य कर चुके हैं.

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