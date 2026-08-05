/राजस्थान के गांवों और शहरों की बल्ले-बल्ले! भजनलाल सरकार ने खोला 2,100 करोड़ का खजाना, चमकेगी 3,200+ सड़कें

Rajasthan Road Project: राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सड़क नेटवर्क को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. बजट 2026-27 की घोषणा को अमल में लाते हुए राज्यभर में नॉन-पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 2,101.16 करोड़ रुपये की लागत से 3,232 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के इस फैसले से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सड़क संपर्क बेहतर होने की उम्मीद है. इसके साथ ही लोगों को सुरक्षित, तेज और सुविधाजनक आवागमन का लाभ मिलेगा.

गांव, कस्बों और शहरों के बीच बढ़ेगी कनेक्टिविटी

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सरकार की इस योजना का मुख्य उद्देश्य उन सड़कों का निर्माण करना है, जहां अब तक सड़क संपर्क अधूरा था या सड़कें लंबे समय से नॉन-पैचेबल स्थिति में थीं. इन कार्यों के पूरा होने के बाद गांवों, कस्बों और शहरों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा. इससे लोगों का सफर आसान होगा और कई क्षेत्रों को पहली बार बेहतर सड़क सुविधा मिल सकेगी.

गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क पर सरकार का जोर

राज्य सरकार लगातार प्रदेश के हर गांव, कस्बे और शहर को मजबूत और गुणवत्तापूर्ण सड़क नेटवर्क से जोड़ने पर काम कर रही है. सरकार का मानना है कि बेहतर सड़कें केवल आवागमन को आसान नहीं बनातीं, बल्कि विकास की रफ्तार भी बढ़ाती हैं. मजबूत सड़क ढांचे से निवेश, व्यापार और अन्य आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा.

किसानों, युवाओं और व्यापारियों को होगा फायदा

नई सड़क परियोजनाओं का सीधा लाभ किसानों, युवाओं और व्यापारियों को मिलने की उम्मीद है. किसानों को अपनी फसल और अन्य कृषि उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, जिससे समय और परिवहन लागत दोनों कम हो सकती हैं. वहीं युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसरों तक पहुंच पहले से अधिक आसान होगी. व्यापारियों और उद्यमियों को भी माल के परिवहन में सुविधा मिलने से कारोबार को गति मिलेगी.

दूरदराज के इलाकों तक पहुंच होगी आसान

सरकार का कहना है कि नॉन-पैचेबल और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण से दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों की कनेक्टिविटी भी मजबूत होगी. बेहतर सड़क संपर्क से लोगों का यात्रा समय कम होगा और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान बनेगी. इससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच दूरी कम करने में भी मदद मिलेगी.

आधारभूत ढांचे को मिलेगी मजबूती

राज्य सरकार के अनुसार, इन सड़क परियोजनाओं के पूरा होने से राजस्थान के आधारभूत ढांचे को नई मजबूती मिलेगी. बेहतर सड़क नेटवर्क सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. साथ ही प्रदेश में परिवहन व्यवस्था अधिक प्रभावी होगी और विकास की नई संभावनाओं को बढ़ावा मिलेगा.