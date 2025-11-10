Zee Rajasthan
CM भजनलाल शर्मा ने खरीफ फसल खराबे में कृषि अनुदान को दी स्वीकृति

Jaipur News: CM भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसल में हुए नुकसान को लेकर संवेदनशील निर्णय किया है. उन्होंने प्रभावित 31 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों के लिए अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है.

Published: Nov 10, 2025, 10:32 PM IST | Updated: Nov 10, 2025, 10:32 PM IST

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस वर्ष अतिवृष्टि से खरीफ फसल में हुए नुकसान को लेकर संवेदनशील निर्णय किया है. उन्होंने प्रभावित 31 जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों के लिए अनुदान वितरण की स्वीकृति दी है.

मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार, प्रभावित किसानों को एसडीआरएफ से कृषि अनुदान वितरित करने की मंजूरी दी गई है. इसके तहत 31 जिलों में खराबे से प्रभावित गांवों को अभावग्रस्त घोषित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया है. इससे उक्त जिलों के 50 लाख से अधिक किसानों को एक हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि राहत के रूप में मिलेगी.

CM भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टर्स को सभी आवश्यक कार्रवाई पूर्ण कर यथाशीघ्र भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार खराबे का आंकलन कर त्वरित रूप से किसानों को अनुदान वितरण स्वीकृत कर रही है, जबकि पूर्ववर्ती सरकार के समय किसानों को राहत देने में तीन वर्ष तक का समय लग जाता था.

राजस्थान के 50 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेंगे 1000 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 31 जिलों के किसानों के खरीफ फसल खराबे पर कृषि अनुदान को स्वीकृति दी.

