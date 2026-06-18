/राजस्थान के खिलाड़ियों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, 50 Players को मिलेगी सरकारी नौकरी

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Rajasthan Government Jobs: राजस्थान सरकार ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. CM भजनलाल शर्मा ने नेशनल चैंपियनशिप और पैरा नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 50 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. अब इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक (Junior Assistant) पद पर नियुक्त किया जाएगा.
सूत्रों के मुताबिक, पदक विजेता खिलाड़ियों की पात्रता जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें नियुक्ति के लिए योग्य पाया गया. इसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नियुक्ति प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी. अब जल्द ही सभी चयनित खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में पदस्थापित किया जाएगा.
राज्य सरकार का मानना है कि इस निर्णय से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और युवा खिलाड़ियों का मनोबल मजबूत होगा. इसके साथ ही यह कदम प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को सुरक्षित भविष्य उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा.
खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में अवसर देने की नीति के तहत यह नियुक्तियां की जा रही हैं. इनमें राष्ट्रीय और पैरा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी शामिल हैं. सरकार का कहना है कि खिलाड़ियों की उपलब्धियों को सम्मान देने और उन्हें रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया है.
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इस निर्णय से उन खिलाड़ियों को सीधा लाभ मिलेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान का नाम रोशन किया है. नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी 50 खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग में कनिष्ठ सहायक पद पर नियुक्त किया जाएगा. यह कदम खिलाड़ियों के लिए सम्मान के साथ-साथ स्थायी रोजगार का अवसर भी लेकर आया है.
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