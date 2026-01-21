Zee Rajasthan
CM भजनलाल कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले, हिंदुओं की प्रॉपर्टी अब नहीं बिक सकेगी ओने-पौने दामों में

Rajasthan Cabinet Meeting: भजनलाल कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन राठौड़ और सुमित गोदारा पीसी करते हुए कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं. 

Published: Jan 21, 2026, 02:30 PM IST | Updated: Jan 21, 2026, 02:54 PM IST

CM भजनलाल कैबिनेट की बैठक में लिए गए बड़े फैसले, हिंदुओं की प्रॉपर्टी अब नहीं बिक सकेगी ओने-पौने दामों में

CM Bhajanlal Cabinet Meeting: भजनलाल कैबिनेट की बैठक को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल, राज्यवर्धन राठौड़ और सुमित गोदारा पीसी करते हुए कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं.

भजनलाल कैबिनेट में बड़ा फैसला लेते हुए एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी को मंजूरी दे दी है. प्रदेश में आर्थिक प्रगति होगी. रक्षा प्रौद्योगिकी को नई ताकत मिलेगी. युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बड़े हैं. हवाई जहाज बनेंगे, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स पर काम होगा.

ITI और इंजीनियरिंग के छात्रों को रोजगार मिलेगा. डिफेंस और स्पेस के स्टार्टअप शुरू होंगे, जिसको लेकर सरकार सब्सिडी देगी. सेमी कंडक्टर पॉलिसी भी सरकार ने लागू की.

सरकार ने राजस्थान अशांत क्षेत्रों में स्थावर संपत्तियों के हस्तांतरण को रोकने की दिशा में बड़ा फैसला किया है. सरकार विशेष अशांत क्षेत्र घोषित कर सकेगी. अशांत क्षेत्र घोषित होने पर प्रॉपर्टी हस्तांतरण नहीं होगा. सक्षम अधिकारी कि अनुमति से ही हस्तांतरण हो सकेगा.
वित्तीय संस्थाओं को इससे छूट मिलेगी. उल्लंघन पर 5 साल जेल की सजा का प्रावधान. तीन साल के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया जा सकेगा. विधानसभा के इसी सत्र में बिल लाया जाएगा. ग्राम उत्थान शिविर 23 जनवरी से दो चरणों में शुरू होंगे. किसान और पशुपालकों से जुड़ीं योजनाओं की जानकारी जाएगी.

खबर अपडेट की जा रही है.

