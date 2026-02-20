CM भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर हमला, इंडिया AI इंपैक्ट समिट में आचरण को बताया शर्मनाक

India AI Impact Summit: CM भजनलाल शर्मा ने इंडिया AI इंपैक्ट समिट में कांग्रेस के रुख को लेकर सोशल मीडिया X पर पोस्ट के माध्यम से कांग्रेस के आचरण की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया.
India AI Impact Summit: राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ने इंडिया AI इंपैक्ट समिट में कांग्रेस के रुख को लेकर कड़ा विरोध किया है. सोशल मीडिया X पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने कांग्रेस के आचरण की निंदा करते हुए इसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम बताया.
CM भजनलाल ने कहा कि जब विश्वभर से आए विदेशी मेहमान और तकनीक विशेषज्ञ भारत के उज्ज्वल भविष्य और AI सेक्टर में बढ़ती संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे, उस समय कांग्रेस ने देश की साख को धूमिल करने का प्रयास किया. उन्होंने इसे “राष्ट्र विरोधी सोच” का उदाहरण बताया.
CM भजनलाल ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार व्यापार समझौतों को लेकर भ्रम फैला रही है. साथ ही ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और गलवान के वीरों के शौर्य पर सवाल उठाकर देशहित से ऊपर राजनीतिक स्वार्थ को रखा है.
CM ने आगे कहा कि कांग्रेस ने करोड़ों भारतीयों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि जनता नकारात्मक राजनीति को स्वीकार नहीं करेगी.
जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए जोन-12 क्षेत्र के ग्राम माचवां में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर विकसित की जा रही नवीन अवैध कॉलोनी को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया. महानिरीक्षक पुलिस जेडीए राहुल कोटोकी ने बताया कि बिना किसी स्वीकृति-अनुमोदन एवं बिना भू-रूपांतरण के भूमि को समतल कर मिट्टी-ग्रेवल की सड़कें, सीमेंट ब्लॉक की बाउंड्रीवॉल, पिलर सहित अन्य अवैध निर्माण कर कॉलोनी बसाने का प्रयास किया जा रहा था.
सूचना मिलने पर शुक्रवार को प्रवर्तन दस्ते ने जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से मौके पर पहुंचकर प्रारंभिक स्तर पर ही अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए, जिससे कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल हो गया. यह कार्रवाई उपनियंत्रक प्रवर्तन-चतुर्थ, प्रवर्तन अधिकारी जोन-11, लेबर गार्ड, राजस्व एवं तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर संयुक्त रूप से की गई. कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल रहा और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्रित हो गए. जेडीए की इस सख्त कार्रवाई से अवैध कॉलोनी बसाने वालों में हड़कंप मच गया है.
