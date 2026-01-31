Zee Rajasthan
CM भजनलाल ने ली इंडिया स्टोनमार्ट 2026 की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक, निवेश और MSME पर जोर

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13वें इंडिया स्टोनमार्ट 2026 के आयोजन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की.

Published: Jan 31, 2026, 11:18 PM IST | Updated: Jan 31, 2026, 11:18 PM IST

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 13वें इंडिया स्टोनमार्ट 2026 के आयोजन की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं, अंतरराष्ट्रीय सहभागिता, उद्योग अनुकूल वातावरण और निवेश संवर्धन को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया स्टोनमार्ट न केवल राजस्थान बल्कि देश के स्टोन उद्योग के लिए एक प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय मंच है. इसके माध्यम से राज्य की प्राकृतिक संपदा, तकनीकी क्षमता और उद्यमशीलता को वैश्विक पहचान मिलती है. उन्होंने निर्देश दिए कि आयोजन को विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप आयोजित किया जाए, ताकि देश-विदेश से आने वाले निवेशकों और खरीदारों को सकारात्मक अनुभव प्राप्त हो.

बैठक में मुख्यमंत्री को आयोजन की अब तक की तैयारियों, प्रदर्शनी ढांचे, B2B मीटिंग्स, अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडलों की भागीदारी, लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा व्यवस्था और प्रचार-प्रसार से संबंधित प्रस्तुति दी गई. मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से स्टार्ट-अप्स, एमएसएमई इकाइयों और स्थानीय उद्यमियों को अधिकतम अवसर उपलब्ध कराने पर जोर दिया.

इंडिया स्टोनमार्ट 2026 एक चार दिवसीय अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी है, जिसका आयोजन 5 से 8 फरवरी 2026 में जयपुर स्थित जयपुर एग्ज़िबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर, सीतापुरा में प्रस्तावित है. यह आयोजन प्राकृतिक पत्थरों (मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन), माइनिंग, प्रोसेसिंग मशीनरी, टूल्स और स्टोन आर्ट से जुड़े उद्योगों को एक साझा मंच प्रदान करेगा.

राजस्थान देश का अग्रणी स्टोन उत्पादक राज्य है और लाखों लोगों की आजीविका इस उद्योग से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है. इंडिया स्टोनमार्ट 2026 के माध्यम से राजस्थान के स्टोन उद्योग, MSME सेक्टर, कारीगरों और निर्यातकों को वैश्विक खरीदारों एवं निवेशकों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. यह आयोजन ‘वोकल फॉर लोकल’, ‘मेक इन इंडिया’ और राजस्थान के औद्योगिक विकास को नई गति देगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्टोन उद्योग राज्य के औद्योगिक विकास, रोजगार सृजन और निर्यात को मजबूत बनाएगा. ऐसे में इंडिया स्टोनमार्ट 2026 को निवेश, नवाचार और व्यापार विस्तार का प्रभावी मंच बनाया जाए. अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि इंडिया स्टोनमार्ट को एक भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन के रूप में सफलतापूर्वक संपन्न किया जाएगा.

बैठक में मुख्यमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी, रीको की प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार, लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय संयुक्त महासचिव नरेश पारीक, इंडिया स्टोनमार्ट के संयोजक नटवर लाल अजमेरा, लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष योगेश गौतम, सीडोओएस के अधिकारी एवं आयोजन से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे.

