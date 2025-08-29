Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राहुल गांधी और तेजस्वी ने चुनाव जीतने के लिए पार की सारी हदें, पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने पर सीएम भजनलाल शर्मा का तीखा प्रहार

Rajasthan News: बिहार चुनाव में पीएम मोदी की मां हीराबेन पर अभद्र टिप्पणी! सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस-आरजेडी की कड़ी निंदा की। राहुल-तेजस्वी ने पार की सारी हदें, देश माफ नहीं करेगा। गरीब मां के बेटे का पीएम बनना इंडी गठबंधन को हजम नहीं! 

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Aug 29, 2025, 10:48 IST | Updated: Aug 29, 2025, 10:48 IST

Trending Photos

राजस्थान के 11 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी
7 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान के 11 जिलों में अति भारी बारिश की चेतावनी, इन जिलों में अलर्ट जारी

Udaipur Weather Update: उदयपुर में डेरा जमाए हुई हैं घनघोर घटाएं, बस कुछ ही देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, IMD ने अलर्ट भी जारी किया है...
7 Photos
Rajasthan weather

Udaipur Weather Update: उदयपुर में डेरा जमाए हुई हैं घनघोर घटाएं, बस कुछ ही देर में आसमान से बरसने वाली है आफत, IMD ने अलर्ट भी जारी किया है...

राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां रिद्धि-सिद्धि नहीं, कुबेर हैं गणेश जी के साथ
8 Photos
Rajasthan Places To Visit

राजस्थान का अनोखा मंदिर, जहां रिद्धि-सिद्धि नहीं, कुबेर हैं गणेश जी के साथ

Matrikundiya Kund: राजस्थान के इस स्थान पर अस्थियां विसर्जन करते ही हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति, क्या जानते हैं आप?
7 Photos
#rajasthan news

Matrikundiya Kund: राजस्थान के इस स्थान पर अस्थियां विसर्जन करते ही हो जाती है मोक्ष की प्राप्ति, क्या जानते हैं आप?

राहुल गांधी और तेजस्वी ने चुनाव जीतने के लिए पार की सारी हदें, पीएम मोदी की मां पर अभद्र टिप्पणी करने पर सीएम भजनलाल शर्मा का तीखा प्रहार

Rajasthan News: बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी पर कथित अभद्र टिप्पणी को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है.

सीएम शर्मा ने इस हरकत को "घोर निंदनीय" करार देते हुए कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने निर्लज्जता की सारी हदें पार कर दी हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि देश ऐसी बेहूदा टिप्पणियों को कभी माफ नहीं करेगा.सीएम शर्मा ने अपने बयान में कहा कि एक गरीब मां के बेटे का देश का प्रधानमंत्री बनना इंडी गठबंधन के नेताओं को पच नहीं रहा है. उन्होंने पूज्य माताजी हीराबेन के संघर्षमय और गरिमापूर्ण जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने परिश्रम की पराकाष्ठा कर अपने परिवार को सम्मानजनक जीवन दिया.

उनके शतायु होकर देवलोक गमन के बाद भी कांग्रेस और आरजेडी द्वारा सार्वजनिक मंच से उनकी मर्यादा का अपमान करना भारत की सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ है. शर्मा ने इसे भारतीय मूल्यों पर हमला बताते हुए कहा कि यह न केवल पीएम मोदी का, बल्कि देश की हर मां का अपमान है.यह विवाद तब शुरू हुआ जब बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने पीएम की मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इस घटना ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं उकसाईं, जहां लोगों ने इसे नेताओं की "संस्कारहीनता" करार दिया. बीजेपी नेताओं ने इसे गठबंधन की हताशा का परिणाम बताया, जबकि विपक्ष ने इस मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है. सीएम शर्मा ने केंद्र और राज्य सरकारों से इस मामले की जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने जनता से अपील की कि वे ऐसी मानसिकता को वोट की चोट से जवाब दें. यह घटना बिहार चुनाव में एक नया मोड़ ला सकती है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news