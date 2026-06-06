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CM भजनलाल शर्मा का SMS अस्पताल में औचक निरीक्षण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया जोर

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज एसएमएस अस्पताल पहुंचकर धन्वंतरि ओपीडी सहित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया. CM भजनलाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए.

Edited byAman SinghReported byPreeti tanwar
Published: Jun 06, 2026, 08:30 PM|Updated: Jun 06, 2026, 08:30 PM
CM भजनलाल शर्मा का SMS अस्पताल में औचक निरीक्षण, बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं पर दिया जोर
Image Credit: CM Bhajanlal Sharma

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज एसएमएस अस्पताल पहुंचकर धन्वंतरि ओपीडी सहित विभिन्न विभागों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मरीजों, उनके परिजनों, डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों से सीधे संवाद कर अस्पताल की व्यवस्थाओं और स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली.

CM भजनलाल ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि मरीजों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और सभी को संवेदनशीलता के साथ सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं. निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों और डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि वे सभी की सेवा करें और यह सुनिश्चित करें कि किसी को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े.

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हमारी सरकार आमजन और हर व्यक्ति के साथ मजबूती से खड़ी है. हम उनकी समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं. मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी मरीज को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए. आज मैंने सभी व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की, मरीजों से बातचीत की और संबंधित लोगों से चर्चा की. CM भजनलाल ने साफ कहा कि एसएमएस संस्थान में अच्छा कार्य हो रहा है, लेकिन सुधार की उम्मीद हमेशा रहती है.

वहीं प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा गायत्री राठौड़ ने कहा कि अस्पतालों में मरीजों के वेटिंग टाइम को कम करने पर विशेष फोकस किया जाएगा. इसके लिए व्यवस्थाओं की लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि मरीजों को समय पर बेहतर चिकित्सा सेवाएं मिल सकें. मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली की जानकारी दी और स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने को लेकर चर्चा की गई.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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