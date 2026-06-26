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CM भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 25 हजार, फ्री रोडवेज यात्रा भी मिलेगी

Jaipur News: जयपुर में संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 20 हजार से बढ़ाकर 25 हजार, चिकित्सा राशि 5 हजार करने और रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया. साथ ही उनके संघर्ष को दस्तावेज़ित करने की बात भी कही.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 26, 2026, 11:27 AM|Updated: Jun 26, 2026, 11:27 AM
CM भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 25 हजार, फ्री रोडवेज यात्रा भी मिलेगी
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इमरजेंसी का विरोध करने के दौरान जेल गए लोकतंत्र सेनानियों को सौगात दी है. मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन और चिकित्सा राशि को बढ़ाने का ऐलान किया. इतना ही नहीं CM ने लोकतंत्र सेनानियों के इमरजेंसी के दौरान किए गए संघर्ष की गाथा को लिखने की भी बात कही ताकि नई पीढ़ी को उससे प्रेरणा मिल सके.

बीजेपी की ओर से इमरजेंसी की वर्षगांठ पर संविधान हत्या दिवस मनाया गया. जयपुर दुर्गापुरा कृषि अनुंसधान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया. इस मौके पर बड़ी संख्या में मौजूद लोकतंत्र सेनानियों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनके लिए सौगान का ऐलान किया.

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मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 20 हजार से बढ़कर 25 हजार तथा चिकित्सा सुविधा राशि चार हजार से बढ़ाकर 5 हजार करने की घोषणा की. इसके साथ ही रोडवेज की बसों में उन्हें मुफ्त यात्रा की सुविधा देने का ऐलान किया. लोकतंत्र सेनानियों का कहना है कि उन्हें रोडवेज एक्सप्रेस बस में ही यात्रा की सुविधा मिल रही थी, लेकिन अब दूसरी बसों में भी यात्रा सुविधा मिलने की उम्मीद है. उन्होंने पेंशन और चिकित्सा सुविधा बढ़ाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताया.

लिखी जाएंगी इमरजेंसी के दौरान संघर्ष की कहानियां

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नई पीढ़ी को पता होना चाहिए कि इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र को बचाने के लिए किस प्रकार के संघर्ष किए गए. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के पास बैठकर युवा पीढ़ी उनसे उनके अनुभव सुनें. इस मौके पर उन्होंने कहा कि एक दो लोकतंत्र सेनानियों ने कुछ मिनटों में अपनी बात कह दी, लेकिन सबके अनुभव लोगों को पता चलने चाहिए खासकर युवा पीढ़ी को. इसलिए उनके अनुभवों को लिखा जाना चाहिए ताकि इनकी जानकारी सब तक पहुंच सके.

सीएम ने लोकतंत्र सेनानी राजेंद्र राज का नाम लेकर कहा कि वो इस जिम्मेदारी को उठाएं. लोकतंत्र सेनानियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि कैसे उन्हें ढूंढ ढूंढकर गिरफ्तार किया गया. जेल में किस प्रकार की यातनाएं दी गई. खाने को सूखी रोटी और पतली दाल दी जाती थी.

क्या बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़
इधर कार्यक्रम के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि लोकतंत्र सेनानियों की सौगात काे लेकर कहा कि ये उनको प्रोत्साहन मतलब सम्मान निधि दी जा रही है. इस निमित्त उन्होंने कोई ये संघर्ष नहीं किया था कि हमको पेंशन मिलेगी. उनके मन में था कि ये जो कुछ भी देश में हो रहा है , निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उसका विरोध किया था. मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी. लगभग सात हजार मीडिया के प्रबंधक थे उनको गिरफ्तार किया गया, उनको जेलों में बंद किया गया. कई समाचार पत्रों के कार्यालय सीज कर तोड़ दिए.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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