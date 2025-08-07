Rajasthan Politics: चाय पर सीएम भजनलाल की चौपाल! जिलाध्यक्षों को बताया आंख-कान-नाक

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का गुरुवार को अलग ही रूप देखने को मिला. मुख्यमंत्री बीजेपी जिला अध्यक्षों के साथ मास्टर नजर आए तो कार्यकर्ताओं के साथ एकाकार होने का प्रयास किया. मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी जिला अध्यक्षों से चाय पर चर्चा की और उन्हें सरकार की आंख-नाक-कान बताया. वहीं बीजेपी कार्यालय में पैदल चलकर कार्यकर्ताओं से मिले. इससे मुख्यमंत्री की आम कार्यकर्ता वाली छवि नजर आई.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सत्ता और संगठन दोनों को लेकर पहल की. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सरकारी आवास पर प्रदेश के सभी बीजेपी जिला अध्यक्षों बुलाया. इसके बाद उनके साथ चाय पर चर्चा के साथ की. मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने संवाद करते हुए कहा कि जिला अध्यक्ष हमारा आंख नाक कान की तरह काम करें. मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठन को सरकार के साथ मिलकर जनहित के मुद्दों पर काम करना चाहिए, ताकि जनता के मुद्दों का निराकरण किया जा सके. सभी जन प्रतिनिधियों के प्रवास और कार्य पद्धति का ध्यान रखते हुए रिपोर्ट भी प्रस्तुत करें ताकि और अधिक मजबूती से विकास कार्य किया जा सके.

जनप्रतिनिधि और प्रमुख पदाधिकारी व वरिष्ठ जनों के साथ बैठ कर अपने अपने जिला की समस्याओं और चुनौतियों का समाधान करने के लिए व विकास कार्यों के लिए रोड मैप बनाकर सरकार को अवगत कराए. प्रशासन के साथ ठीक तालमेल बनाकर आम लोगों की समस्याओं का निराकरण करें.

मुख्यमंत्री ने डबल इंजन सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने पर जोर दिया जाए ताकि प्रदेश की जनता को राहत मिल सके. मुख्यमंत्री ने सभी जिला अध्यक्षों से कहा कि आप हमारी सबसे मजबूत कड़ी हो जो हर विषयों की रिपोर्टिंग, सूचना और समीक्षा के साथ सरकार को अवगत कराएं. आप सभी जिला अध्यक्षों की हर बात को गंभीरता से सुना जाएगा. किसी को भी कोई परेशानी आती है तो तुरंत संपर्क कर अवगत कराए वाजिब समस्याओं का निराकरण किया जाएगा. इस दौरान सभी महिला जिला अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को रक्षा सूत्र बांधकर राखी की शुभकामनाएं दीं.

इधर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में कार्यशाला में पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पहले पार्टी नेताओं के साथ चाय पीकर चर्चा की. इसके बाद पोर्च से लेकर पार्टी कार्यालय के मुख्य गेट तक पैदल चलकर कार्यकर्ताओं से मिले. दरअसल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले जब भी प्रदेश कार्यालय आते तब पोर्च से ही कार में बैठकर चलते थे. इस दौरान कार से कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन करते रहे हैं. इसके अलावा कभी कार्यकर्ताओं से मिले भी तो कुछ कदम चल कर ही कार में बैठ जाते थे. इससे कार्यकर्ताओं की ठीक से रामा श्यामा नहीं हो पाती थी और वो मुख्यमंत्री को अपनी पीड़ा से अवगत भी नहीं करा पाते थे. इधर गुरुवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पोर्च से मुख्य गेट तक सभी कार्यकर्ताओं से आराम से मिले और उनके कागजात लिए. इसको लेकर कार्यकर्ताओं ने कहा कि आज लगा कि कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हैं.