दिवाली की खरीददारी करते हुए नजर आए CM भजनलाल शर्मा, पत्नी ने लगवाई मेहंदी

Diwali 2025: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस दीपावली 'लोकल फॉर वोकल' अभियान को सशक्त करने के उद्देश्य से स्थानीय उत्पादों की खरीदारी कर लोगों को स्वदेशी अपनाने का संदेश दिया.

उन्होंने मिट्टी के दीपक, सजावटी दीये, बांदनवार, सिंघाड़े और ग्रीन पटाखों की खरीद कर न केवल स्वदेशी व्यापार को समर्थन दिया बल्कि पर्यावरण-संवेदनशीलता और परंपरा दोनों का संतुलन भी दर्शाया.

इसके साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा पत्नी ने मेहंदी भी लगवाई. ये देख इस दौरान आस-पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. साथ ही सीएम भजनलाल शर्मा और उनकी पत्नी साथ में दिवाली की खरीददारी करते हुए नजर आए.

इस दौरान उन्होंने खासतौर पर मिट्टी के पारंपरिक दीयों और हस्तनिर्मित सजावटी सामग्रियों की प्रशंसा की और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने कहा कि 'लोकल फॉर वोकल केवल एक नारा नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर एक मजबूत कदम है. जब हम स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, तो हम न केवल अपने कारीगरों और श्रमिकों को सम्मान देते हैं, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करते हैं'.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बच्चों और युवाओं से अपील की कि वे ग्रीन पटाखों का उपयोग करें, ताकि प्रदूषण रहित दीपावली मनाई जा सकें. उन्होंने कहा कि दीपावली उल्लास और प्रकाश का पर्व है, और हमें इसे सुरक्षित, स्वदेशी और सतत बनाना चाहिए. बता दें कि इस साल दिवाली की त्योहार कल यानी 20 अक्टूबर को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा. ऐसे में बाजारों में त्योहार की बड़ी धूम देखने को मिल रही है. चारों-ओर रोशनी ही रोशनी नजर आ रही है. साथ बाजर दुल्हन की तरह सजे हुए, जहां आम जनता खूब खरीददारी कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-