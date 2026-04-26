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ग्राम विकास अधिकारियों का CM भजनलाल शर्मा ने जताया आभार, बोले- VDO ही गांवों के विकास की रीढ़

Rajasthan News: राजस्थान के ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार की ओर से दी गई सौगातों पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया. सीएमआर में प्रदेश भर से बड़ी तादाद में ग्राम विकास अधिकारी पहुंचे.

Edited byAman SinghReported byBabulal Dhayal
Published: Apr 26, 2026, 04:48 PM|Updated: Apr 26, 2026, 04:48 PM
ग्राम विकास अधिकारियों का CM भजनलाल शर्मा ने जताया आभार, बोले- VDO ही गांवों के विकास की रीढ़
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Rajasthan News: प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार की ओर से दी गई सौगातों पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया. सीएमआर में प्रदेश भर से बड़ी तादाद में ग्राम विकास अधिकारी पहुंचे. सीएम ने ग्राम विकास अधिकारियों से आव्हान किया कि वो प्रदेश के विकास में अपनी अग्रणी भूमिका निभाएं, सरकार आपकी हर जरूरी मांगे मानने को तैयार है.

सीएमआर में आज प्रदेश भर के ग्राम विकास अधिकारी जुटे भजनलाल सरकार की ओर से दी गई सौगातों पर सीएम का आभार जताया. सीएम भजनलाल शर्मा ने इस मौके पर कहा कि ग्राम विकास अधिकारी गांव के विकास का आधार है. इसलिए वे सभी ग्रामीणों के विकास के सपनों को पूरा करने में सक्रिय भूमिका निभाएं और जरूरतमंदों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाएं.

सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों का उनकी ओर से दिए गए स्नेह और सम्मान के लिए आभार जताया. CM भजनलाल ने कहा कि यह अभिनंदन जनता के प्रति आपके सेवाभाव का है. इस दौरान सीएम ने सरकार की ओर से कर्मचारी हितों के लिए की गई घोषणाओं का जिक्र किया.

CM भजनलाल ने कहा कि PM का विजन सेवा का मूल मंत्र ‘नागरिक देवो भव’. नागरिकों की जीवन गुणवत्ता सुधारना ही मापदंड है. मिशन कर्मयोगी iGOT पोर्टल पर कोर्स कर कार्यकुशलता बढ़ाएं. आप कर्मयोगी ही राजस्थान की आकांक्षाएं पूरी कर रहे हैं. PM आवास, स्वच्छ भारत, स्वामित्व जैसी योजनाएं गांव-गांव पहुंचाने में VDO की अहम भूमिका है.

कैडर सुदृढ़ीकरण पदोन्नति की बाधा दूर की. वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी पद सृजित किया. कार्मिक हित समयबद्ध पदोन्नति, अनुभव में 2 साल की छूट, ग्रेच्युटी 20 से 25 लाख, RGHS में माता-पिता/सास-ससुर का विकल्प है.

बजट 2026-27

8वें वेतन आयोग हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित, अधिकारियों को अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण, चाइल्ड केयर लीव 3 की जगह 6 चरण में, अनुकंपा नियुक्ति में पुत्रवधू शामिल, ‘मुख्यमंत्री शिशु-वात्सल्य सदन’ स्थापित होंगे. मुख्यमंत्री ने अगले महीने आयोजित होने जा रहे GRAM यानि ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के लिए ग्राम विकास अधिकारियों से समर्पित भाव से सहयोग की अपील की. सीएम बोले- ग्राम के आयोजन की ज्यादा से ज्यादा जानकारी ज्यादा किसानों तक पहुंचाएं, ताकि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन के साथ किसानों की आमदनी में भी इजाफा हो सके.

भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों हितों के लिए इस कार्यकाल में कई बड़े फैसले लिए हैं यही वजह है कि सरकार को अब तक किसी भी कर्मचारी आंदोलन का सामना नहीं करना पड़ा. कर्मचारियों का सरकार के प्रति बढ़ता विश्वास सरकार को बड़े फैसले लेने के लिए प्रेरित कर रहा है. इससे धरातल पर सरकारी योजनाओं को लागू करने में सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसकी बदौलत राजस्थान आज कई योजनाओं में देश का सिरमौर बनकर उभरा है.

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