/जयपुर में निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, CM भजनलाल शर्मा ने जताया दुख

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Jaipur Resort Wall Collapse: राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र के तालामोड़ स्थित अरावली रिसॉर्ट में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. जिसमें दो महिला और एक पुरुष समेत तीन मजदूरों की मौत हो गई. जबकि 3 लोग घायल हो गए. घायलों का इलाज निम्स अस्पताल में चल रहा है.
इस हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि "जयपुर के आमेर में निर्माणाधीन दीवार ढहने से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है. संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं."
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.
जयपुर के आमेर में निर्माणाधीन दीवार ढहने से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है।— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 29, 2026
संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूँ।
क्या है पूरा मामला
जयपुर के आमेर क्षेत्र के तालामोड़ स्थित अरावली रिसॉर्ट के बेसमेंट में एसटीपी (Sewage Treatment Plant) का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक निर्माणाधीन दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए.
हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचीं और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. हादसे में अब तक तीन मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि तीन अन्य घायलों का निम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है.
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