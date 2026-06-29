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जयपुर में निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, CM भजनलाल शर्मा ने जताया दुख

Jaipur Resort Wall Collapse: जयपुर के अरावली रिसॉर्ट में निर्माणाधीन दीवार ढहने से तीन लोगों की मौत हो गई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत एवं बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए और मृतकों की आत्मा की शांति तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: Jun 29, 2026, 06:02 PM|Updated: Jun 29, 2026, 06:02 PM
जयपुर में निर्माणाधीन दीवार गिरने से 3 मजदूरों की मौत, CM भजनलाल शर्मा ने जताया दुख
Image Credit: CM Bhajanlal SharmaSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur Resort Wall Collapse: राजस्थान की राजधानी जयपुर के आमेर क्षेत्र के तालामोड़ स्थित अरावली रिसॉर्ट में सोमवार को बड़ा हादसा हो गया. जिसमें दो महिला और एक पुरुष समेत तीन मजदूरों की मौत हो गई. जबकि 3 लोग घायल हो गए. घायलों का इलाज निम्स अस्पताल में चल रहा है.

इस हादसे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी गहरा दुख जताया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि "जयपुर के आमेर में निर्माणाधीन दीवार ढहने से हुआ हादसा अत्यंत दुखद है. संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत और बचाव कार्य संचालित करने के निर्देश दिए हैं. ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना करता हूं."

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मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए हैं. वहीं प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुट गया है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

जयपुर के आमेर क्षेत्र के तालामोड़ स्थित अरावली रिसॉर्ट के बेसमेंट में एसटीपी (Sewage Treatment Plant) का निर्माण कार्य चल रहा था. इसी दौरान अचानक निर्माणाधीन दीवार भरभराकर गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए.

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचीं और तुरंत राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. घायलों को मलबे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. हादसे में अब तक तीन मजदूरों की मौत हो चुकी है, जबकि तीन अन्य घायलों का निम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है.

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Aman Singh

Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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