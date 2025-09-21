फिट इंडिया के तहत शुरू हुई "नमो युवा रन", CM भजनलाल ने दिखाई हरी झंडी

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं से नशा छोड़ स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का आह्वान किया है. उन्होंने कहा कि युवा एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो राजस्थान 100 कदम तेजी से चलेगा.
Trending Photos
Rajasthan News: राजस्थान के भजनलाल शर्मा आज सुबह अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन दिवस के उपलक्ष्य पर भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा आयोजित "नमो युवा रन-नशा मुक्त भारत के लिए" मैराथन में एकत्रित युवा प्रतिभाओं को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने हरी झंडी दिखाकर मैराथन को रवाना किया.
CM भजनलाल ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है. अब तक लगभग 75 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवा में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. आगामी दिनों में एक साथ 25 हजार युवाओं को नियुक्तियां और दी जाएंगी. उन्होंने कहा कि युवा एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तो राजस्थान 100 कदम तेजी से चलेगा.
उन्होंने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में हस्ताक्षरित एमओयू के माध्यम से लगने वाले उद्योग निजी क्षेत्र में युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगे. CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को मन लगाकर मेहनत करनी है. 21वीं सदी भारत की ही होगी.
भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के अवसर पर राज्य सरकार सेवा पखवाड़ा बना रही है. इसके अंतर्गत आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर के माध्यम से अंतिम पायदान के व्यक्ति को राहत दी जा रही है.
इस अवसर पर जयपुर सांसद मंजू शर्मा, विधायक जितेंद्र गोठवाल और गोपाल शर्मा , जयपुर ग्रेटर उप महापौर पुनीत कर्णावत, बीजेपी उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष अंकित चैची, जयपुर शहर अध्यक्ष अमित गोयल, प्रदेश मंत्री अशोक सैनी और भूपेंद्र सैनी, आरसीए एडहॉक समिति के संयोजक डीडी कुमावत सहित भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में युवा प्रतिभागी उपस्थित थे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!