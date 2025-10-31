Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के 41 जिलों को राहत! मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ₹1,012 करोड़ का बड़ा ऐलान

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ से क्षतिग्रस्त 50,288 सरकारी परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए ₹1,012 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है. इसमें शिक्षा के लिए ₹487 करोड़ और सड़क मरम्मत के लिए ₹294 करोड़ आवंटित किए गए हैं, जिससे 41 जिलों को तत्काल राहत मिलेगी.

Arti Patel
Edited By Arti Patel
Reported By Babulal Dhayal
Published: Oct 31, 2025, 06:22 PM IST | Updated: Oct 31, 2025, 06:22 PM IST

Trending Photos

जयपुर के वो इलाके जहां नियम ताक पर, दुकानों में ही परोसी जा रही शराब
7 Photos
jaipur news

जयपुर के वो इलाके जहां नियम ताक पर, दुकानों में ही परोसी जा रही शराब

राजस्थान के ये छह शहर बनेंगे "स्मार्ट सिटी", जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिली बड़ी जिम्मेदारी
8 Photos
Rajasthan Smart Cities

राजस्थान के ये छह शहर बनेंगे "स्मार्ट सिटी", जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को मिली बड़ी जिम्मेदारी

जयपुर में हाथी बनेगें शादियों की शान, जानें कितना किराया! देवउठनी पर हो रही बंपर बुकिंग
8 Photos
jaipur news

जयपुर में हाथी बनेगें शादियों की शान, जानें कितना किराया! देवउठनी पर हो रही बंपर बुकिंग

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट
7 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में झमाझम बारिश का दौर जारी! इन 11 जिलों में येलो अलर्ट

राजस्थान के 41 जिलों को राहत! मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ₹1,012 करोड़ का बड़ा ऐलान

Jaipur News: जयपुर में 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए ₹1,012 करोड़ 92 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत की है. इस राशि का उपयोग राज्य के 41 जिलों में फैले 50,288 मरम्मत कार्यों के लिए किया जाएगा, ताकि सेवाएं एवं सुविधाएं जल्द से जल्द सुचारू रूप से संचालित हो सकें.

विभागवार मरम्मत कार्य (मुख्य स्वीकृतियां)

मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की मरम्मत की जाएगी. शिक्षा विभाग में सबसे अधिक ₹487 करोड़ की राशि 24,531 परिसंपत्तियों (स्कूल भवनों) की मरम्मत के लिए स्वीकृत की गई है.सार्वजनिक निर्माण विभाग में ₹294 करोड़ की राशि से 14,212 सड़कों और 1,161 पुलियों की मरम्मत होगी.महिला एवं बाल विकास विभाग में ₹173 करोड़ की लागत से 7,911 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत सुनिश्चित होगी.जल संसाधन विभाग में ₹19 करोड़ से अधिक की राशि से 902 डैम और एनीकट सहित अन्य परिसंपत्तियों की मरम्मत होगी और वहीं चिकित्सा विभाग में ₹12.80 करोड़ से अधिक की राशि से 681 स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत की जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जिलों को मिली प्रमुख राशि
इस स्वीकृति में प्रदेश के 41 जिलों को राशि आवंटित की गई है. सबसे अधिक राशि पाने वाले कुछ प्रमुख जिले इस प्रकार हैं-

जिला      स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में)
टोंक₹51.15
नागौर₹55.45
जयपुर₹60.57
जालौर₹51.75
जोधपुर₹42.09

मुख्यमंत्री श्री शर्मा के इस निर्णय से आमजन को बाढ़ के कारण बाधित हुई सेवाओं से जल्द राहत मिलेगी और सरकारी परिसंपत्तियों को तत्काल दुरुस्त किया जा सकेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news