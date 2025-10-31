राजस्थान के 41 जिलों को राहत! मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ₹1,012 करोड़ का बड़ा ऐलान

Jaipur News: जयपुर में 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सरकारी परिसंपत्तियों की तात्कालिक मरम्मत के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए ₹1,012 करोड़ 92 लाख से अधिक की राशि स्वीकृत की है. इस राशि का उपयोग राज्य के 41 जिलों में फैले 50,288 मरम्मत कार्यों के लिए किया जाएगा, ताकि सेवाएं एवं सुविधाएं जल्द से जल्द सुचारू रूप से संचालित हो सकें.

विभागवार मरम्मत कार्य (मुख्य स्वीकृतियां)

मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों की मरम्मत की जाएगी. शिक्षा विभाग में सबसे अधिक ₹487 करोड़ की राशि 24,531 परिसंपत्तियों (स्कूल भवनों) की मरम्मत के लिए स्वीकृत की गई है.सार्वजनिक निर्माण विभाग में ₹294 करोड़ की राशि से 14,212 सड़कों और 1,161 पुलियों की मरम्मत होगी.महिला एवं बाल विकास विभाग में ₹173 करोड़ की लागत से 7,911 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत सुनिश्चित होगी.जल संसाधन विभाग में ₹19 करोड़ से अधिक की राशि से 902 डैम और एनीकट सहित अन्य परिसंपत्तियों की मरम्मत होगी और वहीं चिकित्सा विभाग में ₹12.80 करोड़ से अधिक की राशि से 681 स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत की जाएगी.

जिलों को मिली प्रमुख राशि

इस स्वीकृति में प्रदेश के 41 जिलों को राशि आवंटित की गई है. सबसे अधिक राशि पाने वाले कुछ प्रमुख जिले इस प्रकार हैं-

जिला स्वीकृत राशि (करोड़ रु. में) टोंक ₹51.15 नागौर ₹55.45 जयपुर ₹60.57 जालौर ₹51.75 जोधपुर ₹42.09

मुख्यमंत्री श्री शर्मा के इस निर्णय से आमजन को बाढ़ के कारण बाधित हुई सेवाओं से जल्द राहत मिलेगी और सरकारी परिसंपत्तियों को तत्काल दुरुस्त किया जा सकेगा.

