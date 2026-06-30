/यमुना जल समझौते के बाद पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा 'आभार भजनलाल 4 यमुना जल', जयपुर में भव्य स्वागत

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Rajasthan News: यमुना जल समझौते के बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को जयपुर लौटे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया. जयपुर एयरपोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक जगह-जगह स्वागत मंच बनाए गए थे.
इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक तरीके से सीएम का स्वागत किया. जवाहर सर्किल पर मटकों के साथ विशेष स्वागत किया गया, जबकि गांधी सर्किल और रामबाग सर्किल के साथ कई स्थानों पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे.
पूरे रास्ते में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत
सीएम एयरपोर्ट से ई-बस में सवार होकर रोड शो के जरिए बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए. पूरे रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. साथ ही उनकी सुरक्षा के भी सभी इंतजाम किए गए थे. इस दौरान रोड शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे पहुंचे.
विकास का रोडमैप किया गया था तैयार
जयपुर एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने यमुना जल समझौते को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद सबसे पहले प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया गया था. उस दौरान यह स्पष्ट हुआ कि राजस्थान के समग्र विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों, उद्योगों और आम जनता सभी को पर्याप्त और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है.
सीएम ने कहा कि शेखावाटी इलाके के लोगों से उन्होंने पहले ही वादा किया था कि उनकी सरकार यमुना का पानी राजस्थान तक लाने का हरसंभव कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि भले ही 'आलू से सोना' बनाना संभव नहीं है, लेकिन यदि किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा तो वे अपनी मेहनत से खेतों में ऐसा उत्पादन करेंगे, जो किसी सोने से कम नहीं होगा.
विपक्ष पर साधा निशाना
वहीं, सीएम भजनलाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीन पर परिणाम देने का काम कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने शेखावाटी के साथ जितना अन्याय किया, उतना किसी ने नहीं किया. जब वोट का समय आता था तो यह शिलान्यास कर देते थे. यमुना के पानी के ख्वाब दिखाते थे लेकिन इन्होंने आज तक इसे लेकर एक पत्र भी नहीं लिखा.
सीएम भजनलाल ने राज्य कि राज्य की कई महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल परियोजनाएं पिछले चार से पांच दशकों से विभिन्न कारणों से लंबित थीं. इनमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी), यमुना जल समझौता और देवास परियोजना जैसी योजनाएं शामिल हैं. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में इन परियोजनाओं को गति देने के लिए लगातार कोशिश की है, जिसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं.
यमुना जल समझौते के ऐतिहासिक निर्णय के पश्चात आज जयपुर एयरपोर्ट के बाहर देवतुल्य जनता एवं ऊर्जावान कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए आत्मीय एवं भव्य स्वागत से अभिभूत हूँ। इस अपार स्नेह और सम्मान के लिए आप सभी का हृदय से आभार!— Bhajanlal Sharma (@BhajanlalBjp) June 30, 2026
इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए यमुना जल समझौते… pic.twitter.com/DqrVGK2Stp
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते से विशेष रूप से शेखावाटी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के इलाकों को भविष्य में बड़ा लाभ होगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पेयजल संकट कम होगा और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी.
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