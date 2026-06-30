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यमुना जल समझौते के बाद पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा 'आभार भजनलाल 4 यमुना जल', जयपुर में भव्य स्वागत

Rajasthan News: यमुना जल समझौते के बाद सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार यानी आज को जयपुर लौटे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से लेकर शहर के विभिन्न स्थानों तक उनका भव्य स्वागत किया. सीएम ई-बस में रोड शो करते हुए बीजेपी मुख्यालय और मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए.
 

Edited bySneha AggarwalReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 30, 2026, 02:49 PM|Updated: Jun 30, 2026, 03:07 PM
यमुना जल समझौते के बाद पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा 'आभार भजनलाल 4 यमुना जल', जयपुर में भव्य स्वागत
Image Credit: #आभार_भजनलाल 4 यमुनाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: यमुना जल समझौते के बाद राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मंगलवार को जयपुर लौटे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया. जयपुर एयरपोर्ट से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक जगह-जगह स्वागत मंच बनाए गए थे.

इस दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं, ढोल-नगाड़ों और पारंपरिक तरीके से सीएम का स्वागत किया. जवाहर सर्किल पर मटकों के साथ विशेष स्वागत किया गया, जबकि गांधी सर्किल और रामबाग सर्किल के साथ कई स्थानों पर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे.

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#आभार_भजनलाल 4 यमुना

पूरे रास्ते में कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत

सीएम एयरपोर्ट से ई-बस में सवार होकर रोड शो के जरिए बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय और उसके बाद मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए. पूरे रास्ते में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. साथ ही उनकी सुरक्षा के भी सभी इंतजाम किए गए थे. इस दौरान रोड शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे पहुंचे.

#आभार_भजनलाल 4 यमुना

विकास का रोडमैप किया गया था तैयार

जयपुर एयरपोर्ट पर सीएम भजनलाल शर्मा ने यमुना जल समझौते को राजस्थान के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद सबसे पहले प्रदेश के विकास का रोडमैप तैयार किया गया था. उस दौरान यह स्पष्ट हुआ कि राजस्थान के समग्र विकास के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता पानी की है. उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों, उद्योगों और आम जनता सभी को पर्याप्त और स्वच्छ जल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता रही है.

#आभार_भजनलाल 4 यमुना

सीएम ने कहा कि शेखावाटी इलाके के लोगों से उन्होंने पहले ही वादा किया था कि उनकी सरकार यमुना का पानी राजस्थान तक लाने का हरसंभव कोशिश करेंगे. उन्होंने कहा कि भले ही 'आलू से सोना' बनाना संभव नहीं है, लेकिन यदि किसानों को पर्याप्त पानी मिलेगा तो वे अपनी मेहनत से खेतों में ऐसा उत्पादन करेंगे, जो किसी सोने से कम नहीं होगा.

#आभार_भजनलाल 4 यमुना

विपक्ष पर साधा निशाना

वहीं, सीएम भजनलाल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी सरकार केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि जमीन पर परिणाम देने का काम कर रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने शेखावाटी के साथ जितना अन्याय किया, उतना किसी ने नहीं किया. जब वोट का समय आता था तो यह शिलान्यास कर देते थे. यमुना के पानी के ख्वाब दिखाते थे लेकिन इन्होंने आज तक इसे लेकर एक पत्र भी नहीं लिखा.

#आभार_भजनलाल 4 यमुना

सीएम भजनलाल ने राज्य कि राज्य की कई महत्वपूर्ण सिंचाई और पेयजल परियोजनाएं पिछले चार से पांच दशकों से विभिन्न कारणों से लंबित थीं. इनमें ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (ईआरसीपी), यमुना जल समझौता और देवास परियोजना जैसी योजनाएं शामिल हैं. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने पिछले ढाई वर्षों में इन परियोजनाओं को गति देने के लिए लगातार कोशिश की है, जिसका सकारात्मक परिणाम अब सामने आ रहे हैं.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यमुना जल समझौते से विशेष रूप से शेखावाटी और उत्तर-पूर्वी राजस्थान के इलाकों को भविष्य में बड़ा लाभ होगा, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, पेयजल संकट कम होगा और औद्योगिक विकास को भी नई गति मिलेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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