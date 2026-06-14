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CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, NEET Re-Exam को लेकर कलेक्टर-SP को सख्त निर्देश

Rajasthan NEET Re-Exam 2026: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीट के री-एग्जाम को लेकर रविवार को हाई लेवल मीटिंग ली. CM भजनलाल ने अधिकारियों को आगामी 21 जून को होने वाली नीट री-एग्जाम को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के सख्त निर्देश दिए.

Edited byAman SinghReported byBabulal Dhayal
Published: Jun 14, 2026, 11:23 PM|Updated: Jun 14, 2026, 11:23 PM
CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, NEET Re-Exam को लेकर कलेक्टर-SP को सख्त निर्देश
Image Credit: Rajasthan NEET Re-Exam 2026

Rajasthan NEET Re-Exam 2026: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीट के री-एग्जाम को लेकर रविवार को हाई लेवल मीटिंग ली. CM भजनलाल ने इस दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 21 जून को होने वाली नीट री-एग्जाम को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें.

साथ ही जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक केन्द्रों का निरीक्षण कर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने संदिग्धों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एनटीए के साथ समन्वय कर गृह मंत्रालय के निर्देशों की गंभीरता से पालना की जाए.

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मुख्यमंत्री ने गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी केन्द्रों पर पेयजल, छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. प्रदेश के 27 जिलों में 611 केन्द्रों पर नीट की दुबारा परीक्षा आयोजित होगी. लगभग 2 लाख 9 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इनमें जयपुर में सर्वाधिक 106, सीकर में 102 और कोटा में 92 केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित होगी.

बैठक में संबंधित जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों द्वारा तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई. बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक वी.सी. के माध्यम से जुड़े. वहीं मुख्यमंत्री कार्यायल, महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था संजय अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ सहित उच्चाधिकारी मौजूद रहे.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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