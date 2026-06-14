/CM भजनलाल शर्मा की हाई लेवल मीटिंग, NEET Re-Exam को लेकर कलेक्टर-SP को सख्त निर्देश

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Rajasthan NEET Re-Exam 2026: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नीट के री-एग्जाम को लेकर रविवार को हाई लेवल मीटिंग ली. CM भजनलाल ने इस दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आगामी 21 जून को होने वाली नीट री-एग्जाम को सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के लिए संबंधित विभाग समन्वय के साथ कार्य करें.
साथ ही जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक केन्द्रों का निरीक्षण कर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करें. मुख्यमंत्री ने संदिग्धों और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के भी निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि एनटीए के साथ समन्वय कर गृह मंत्रालय के निर्देशों की गंभीरता से पालना की जाए.
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मुख्यमंत्री ने गर्मी को देखते हुए अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए सभी केन्द्रों पर पेयजल, छाया जैसी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. प्रदेश के 27 जिलों में 611 केन्द्रों पर नीट की दुबारा परीक्षा आयोजित होगी. लगभग 2 लाख 9 हजार अभ्यर्थी परीक्षा देंगे. इनमें जयपुर में सर्वाधिक 106, सीकर में 102 और कोटा में 92 केन्द्रों पर परीक्षा आयोजित होगी.
बैठक में संबंधित जिला कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षकों द्वारा तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई. बैठक में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, सहित संबंधित जिलों के कलेक्टर्स और पुलिस अधीक्षक वी.सी. के माध्यम से जुड़े. वहीं मुख्यमंत्री कार्यायल, महानिदेशक पुलिस कानून एवं व्यवस्था संजय अग्रवाल, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य गायत्री राठौड़ सहित उच्चाधिकारी मौजूद रहे.
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