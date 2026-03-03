जयपुर में CMR में आधी रात में गूंजे मंत्र, CM भजनलाल शर्मा ने किया होलिका दहन, दी शुभकामनाएं

Jaipur News: मुख्यमंत्री निवास पर होलिका दहन का आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मध्यरात्रि पश्चात सीएमआर में विधिवत रूप से होली पूजन किया और प्रदेशवासियों के लिए सुख-समृद्धि एवं शांति की कामना की. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि होली का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सकारात्मक ऊर्जा का संदेश देता है.

राज राजेश्वरी मंदिर प्रांगण में मंत्रोच्चार के बीच विधि-विधान से होलिका दहन किया गया. धार्मिक अनुष्ठान के दौरान पारंपरिक रीति-रिवाजों का पालन किया गया और वातावरण भक्तिमय बना रहा. कार्यक्रम में पुलिस और आरएसी बटालियन के जवान भी शामिल हुए.

चंग की थाप पर जवानों ने होली के पारंपरिक गीत गाए और उत्साहपूर्वक नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे माहौल रंगों और उमंग से सराबोर हो गया. मुख्यमंत्री ने जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया और उनके समर्पण की सराहना की. सीएम ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री निवास पर आज परंपरागत विधि-विधान के साथ होलिका का दहन किया. यह पावन अवसर हमें बुराई पर अच्छाई की विजय और एकता की शक्ति का संदेश देता है. आइए, हम सभी मिलकर प्रदेश में प्रेम, सौहार्द और आपसी विश्वास को सुदृढ़ करें साथ ही सौहार्दपूर्ण और समन्वित समाज के निर्माण में सक्रिय सहभागिता निभाएं. सभी प्रदेशवासियों को रंगोत्सव होली की हार्दिक बधाई एवं मंगलकामनाएं!

दूसरी तरफ जयपुर के कोटपूतली-बहरोड़ जिले मे प्रदेश सहित बड़ी धूमधाम से मनाया गया होली का पर्व. दिन मे माताओ बहनो के द्वारा होलिका का पूजन करने के बाद देर रात्रि का होलिका के दहन का शुभ मुहर्त रात्रि करीब डेढ़ बजे प्रारम्भ हुआ, जिसके बाद मंत्रोचार के साथ होलिका दहन किया गया. कोटपूतली के होली चौटा, आजाद चौक, दिल्ली दरवाजा गढ़ कॉलोनी, मोहल्ला बड़ाबास, सहित ITI के पास होली का दहन किया गया, जिसमें सभी परिवारों ने होली दहन में सदियों से चली आ रही परम्परा के तहत जौ की बालिया को सेंक कर होली की अग्नि अपने घर ले जाकर पूजन कर सुखी समृद्धि की कामना की.

इस बार प्रदेश में अनेक जगहों पर अलग अलग मुहर्त के हिसाब से होली का दहन किया गया, जिसमें कई जगह शाम 6:30 के आसपास होली दहन किया गया लेकिन जानकारों की मानें तो अधिकतर जगह इस बार देर रात्रि डेढ़ बजे होली का दहन किया गया. होलिका के दहन के दौरान सुरक्षा के हिसाब से शहर की बिजली भी कटौती की गई. वहीं, पुलिस की गश्त भी रात भर जारी रही.

