/खेती में 'IT' का तड़का-हैदराबाद से राजस्थान पहुंचेगा करोड़ों का निवेश, CM भजनलाल रचेंगे कृषि क्रांति का नया इतिहास

Jaipur News: राजस्थान को कृषि नवाचार, एग्रीटेक निवेश और तकनीक आधारित कृषि विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा आयोजन होने जा रहा है. कृषि विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा. इससे पहले राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से 8 मई को हैदराबाद में इनवेस्टर मीट आयोजित की जाएगी. जिसमें कृषि, एग्रीटेक, आईटी, बीज प्रौद्योगिकी, संरक्षित खेती और कृषि अनुसंधान से जुड़े प्रमुख उद्योग प्रतिनिधि, निवेशक और विशेषज्ञ भाग लेंगे.

इन्वेस्टर मीट और रोड शो के दौरान 'स्कोप ऑफ आईटी इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन एग्रीकल्च' विषय पर विशेष पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी. पैनल चर्चा में आईटीसी, कोरोमंडल, नुजिवीडु सीड्स, खेयती, आईसीआरआईसैट तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. चर्चा के दौरान राजस्थान में एग्रीटेक विस्तार, तकनीकी नवाचार, इंटर-स्टेट सहयोग तथा कृषि निवेश के नए अवसरों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

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कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. उनके साथ कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

मुख्यमंत्री फार्मा कम्पनियों से करेंगे वन टू वन संवाद

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निवेशकों, उद्योगपतियों और राजस्थान फाउंडेशन के सदस्यों के साथ विशेष संवाद भी करेंगे. जिसमें राजस्थान में कृषि आधारित निवेश, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन और तकनीकी साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा एग्रीटेक कंपनियों के साथ साथ फार्मा कंपनियों से भी वन टू वन मीटिंग की जाएंगी. राज्य सरकार का उद्देश्य ‘ग्राम–2026’ के माध्यम से राजस्थान को कृषि नवाचार, स्मार्ट खेती, जल प्रबंधन, एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी कृषि समाधान के क्षेत्र में वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है. हैदराबाद इनवेस्टर मीट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.

23 से 25 मई तक होगा ग्राम

ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम का आयोजन जयपुर के जेईसीसी में 23 से 25 मई 2026 तक किया जाएगा. इस मुख्य सम्मेलन के लिए व्यापक तैयारियां जारी हैं. हैदराबाद इनवेस्टर मीट से पहले दिल्ली, बेंगलुरु तथा अहमदाबाद में भी इनवेस्टर मीट का आयोजन किया जा चुका है. खास बात यह है कि अहमदाबाद इनवेस्टर मीट के दौरान 155 करोड़ का निवेश भी राज्य को प्राप्त हुआ है. ‘ग्राम 2026’ में देश-विदेश के निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं नीति निर्माताओं की बड़ी भागीदारी होने की उम्मीद है.