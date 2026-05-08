Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /खेती में 'IT' का तड़का-हैदराबाद से राजस्थान पहुंचेगा करोड़ों का निवेश, CM भजनलाल रचेंगे कृषि क्रांति का नया इतिहास

खेती में 'IT' का तड़का-हैदराबाद से राजस्थान पहुंचेगा करोड़ों का निवेश, CM भजनलाल रचेंगे कृषि क्रांति का नया इतिहास

Jaipur News: CM भजनलाल शर्मा हैदराबाद में एग्रीटेक दिग्गजों के साथ बड़ी डील करेंगे. GRAM-2026 के जरिए राजस्थान को स्मार्ट खेती और IT का ग्लोबल हब बनाने की तैयारी है. करोड़ों के निवेश से अब प्रदेश के खेतों में 'हाई-टेक' क्रांति आएगी.
 

Edited bySandhya YadavReported byKashi Ram
Published: May 08, 2026, 06:15 AM|Updated: May 08, 2026, 06:15 AM
खेती में 'IT' का तड़का-हैदराबाद से राजस्थान पहुंचेगा करोड़ों का निवेश, CM भजनलाल रचेंगे कृषि क्रांति का नया इतिहास
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: राजस्थान को कृषि नवाचार, एग्रीटेक निवेश और तकनीक आधारित कृषि विकास का अग्रणी केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा आयोजन होने जा रहा है. कृषि विभाग द्वारा फिक्की के सहयोग से ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट का आयोजन किया जाएगा. इससे पहले राजस्थान फाउंडेशन के सहयोग से 8 मई को हैदराबाद में इनवेस्टर मीट आयोजित की जाएगी. जिसमें कृषि, एग्रीटेक, आईटी, बीज प्रौद्योगिकी, संरक्षित खेती और कृषि अनुसंधान से जुड़े प्रमुख उद्योग प्रतिनिधि, निवेशक और विशेषज्ञ भाग लेंगे.

इन्वेस्टर मीट और रोड शो के दौरान 'स्कोप ऑफ आईटी इंटरवेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन एग्रीकल्च' विषय पर विशेष पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी. पैनल चर्चा में आईटीसी, कोरोमंडल, नुजिवीडु सीड्स, खेयती, आईसीआरआईसैट तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल सीड्स रिसर्च जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों और कंपनियों के प्रतिनिधि भाग लेंगे. चर्चा के दौरान राजस्थान में एग्रीटेक विस्तार, तकनीकी नवाचार, इंटर-स्टेट सहयोग तथा कृषि निवेश के नए अवसरों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे. उनके साथ कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम, सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग की प्रमुख सचिव मंजू राजपाल सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे.

मुख्यमंत्री फार्मा कम्पनियों से करेंगे वन टू वन संवाद
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री निवेशकों, उद्योगपतियों और राजस्थान फाउंडेशन के सदस्यों के साथ विशेष संवाद भी करेंगे. जिसमें राजस्थान में कृषि आधारित निवेश, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन और तकनीकी साझेदारी के अवसरों पर चर्चा की जाएगी. इसके साथ ही मुख्यमंत्री द्वारा एग्रीटेक कंपनियों के साथ साथ फार्मा कंपनियों से भी वन टू वन मीटिंग की जाएंगी. राज्य सरकार का उद्देश्य ‘ग्राम–2026’ के माध्यम से राजस्थान को कृषि नवाचार, स्मार्ट खेती, जल प्रबंधन, एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर और तकनीकी कृषि समाधान के क्षेत्र में वैश्विक निवेश का प्रमुख केंद्र बनाना है. हैदराबाद इनवेस्टर मीट इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है.

23 से 25 मई तक होगा ग्राम
ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट यानी ग्राम का आयोजन जयपुर के जेईसीसी में 23 से 25 मई 2026 तक किया जाएगा. इस मुख्य सम्मेलन के लिए व्यापक तैयारियां जारी हैं. हैदराबाद इनवेस्टर मीट से पहले दिल्ली, बेंगलुरु तथा अहमदाबाद में भी इनवेस्टर मीट का आयोजन किया जा चुका है. खास बात यह है कि अहमदाबाद इनवेस्टर मीट के दौरान 155 करोड़ का निवेश भी राज्य को प्राप्त हुआ है. ‘ग्राम 2026’ में देश-विदेश के निवेशकों, उद्योग प्रतिनिधियों एवं नीति निर्माताओं की बड़ी भागीदारी होने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:Rajasthan News Live: महेश जोशी की गिरफ्तारी पर अशोक गहलोत का बयान, कार्रवाई को बताया कानून का उल्लंघन

ट्रेंडिंग न्यूज़

राजस्थान के इन लोकेशन पर इंद्रदेव होंगे मेहरबान! 16 जिलों में ऑरेंज-येलो अलर्ट

CM किसान सम्मान की 6वीं किस्त पर आया सबसे बड़ा अपडेट, जानें कब आएंगे रुपये!

Rajasthan news: खनन विभाग ने जब्त की 120 टन अवैध बजरी, पक्षपात के आरोपों से घिरे अधिकारी

सीनियर IAS समित शर्मा एक बार फिर चर्चा में, सहकारिता में अब होगी "भ्रष्टाचार की सफाई"

क्या आपको पता है राजस्थानी कड़क चाय में क्यों डाली जाती है अजवाइन?

सरिस्का में बनेगा 40 KM एलिवेटेड रोड! नई DPR से बदलेगा अलवर-जयपुर का कनेक्शन, जानें पूरा अपडेट

Do You Know: राजस्थान में बाप नाम का है स्टेशन, चाचा से लेकर नाना और साली स्टेशन पर भी रूकती है ट्रैन

जिस आशिक के लिए महिला ने 3 बच्चों और पति को छोड़ा, उसी ने साथ रखने से किया मना, फिर...

पूरे भारत में मशहूर है राजस्थान का ये ‘मुरब्बे का शहर’, स्वाद ऐसा कि हर कोई हो जाता है दीवाना!

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-बारिश के साथ गिरेंगे ओले! इन शहरों में ऑरेंज अलर्ट जारी, पढ़ें वेदर अपडेट

PM Kisan की 23वीं किस्त को लेकर बड़ा खुलासा, इस दिन खाते में ट्रांसफर हो सकते हैं रुपये!

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

राजस्थान में सस्ता हुआ पेट्रोल-डीजल! जयपुर सहित इन शहरों में गिरे दाम, देखें आज की रेट लिस्ट

Rajasthan News: RPSC पर हाईकोर्ट सख्त, स्कूल व्याख्याता भर्ती में 2 साल बाद बदला जवाब, नियुक्ति पर रोक

राजस्थान में नकली दूध का बड़ा खेल बेनकाब! रिफाइंड तेल और पाउडर से बन रहा था ‘जहर वाला दूध’

किसानों की सबसे बड़ी समस्या खत्म! राजस्थान सरकार बनाएगी खेत तक रास्ता, जानें नियम

राजस्थान में करोड़ों से तैयार होगा नया 86 KM लंबा एक्सप्रेसवे, 2 घंटे में जयपुर से पहुंच जाएंगे दिल्ली!

राजस्थान सरकार का बड़ा तोहफा, इस बिजनेस के लिए 20 लाख तक मिलेगा ग्रांट

Gold Silver Price: राजस्थान में महंगा हुआ सोना-चांदी, जानें आज किस रेट पर मिलेगा गोल्ड-सिल्वर

राजस्थान में हिला सराफा बाजार, सोना-चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड! जानें ताजा भाव

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को मिला तोहफा, अब बिना खर्च होगा फ्री हेल्थ चेकअप!

क्या आप जानते हैं? राजस्थान का सबसे पुराना किला कौन-सा है?

राजस्थान में 16,403 करोड़ से बिछेंगी 4 रेल लाइनें, अब बुलेट की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें!

राजस्थान में यहां बनेगा 'नया शहर', सड़क, पानी और बिजली का हुआ शुरू!

24 घंटे की राहत के बाद राजस्थान में फिर तपाएगी प्रचंड गर्मी, 9 मई से भीषण गर्मी और लू के थपेड़े से हाल होगा बेहाल

राजस्थान ASP से भरकर चली तबादला एक्सप्रेस, 84 Additional SP का ट्रांसफर, प्रमोशन के बाद मिला नया पद

कक्षा से परे: UEM जयपुर कैसे खुशी, प्रतिभा और भविष्य के नेताओं को विकसित करता है

अजमेर में खाकी दागदार! महिला साथी के साथ पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत का भंडाफोड़, केस दर्ज

इंदिरा गांधी नहर परियोजना के मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश, जल संसाधनों के संरक्षण पर सरकार का बढ़ा फोकस

SBI शाखा में मंत्री का धावा! 9 करोड़ के फर्जी फसल बीमा घोटाले का पर्दाफाश

क्या आप अपने बर्थडे पर केक काटना बंद कर सकते हैं ? धौलपुर का चौंकाने वाला 'हल्ला बोल' अभियान

आपने हरी मिर्च के टिपोरे ट्राई किया क्या ? एक बार खाए तो कभी नहीं भूलेंगे स्वाद!

घर के बाहर पहरा देता रहा दोस्त, अंदर शख्स लूटता रहा युवती की अस्मत, रूह कंपा देगा धौलपुर गैंगरेप

चंबल कोटा प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार पर मंत्री सुरेश रावत का एक्शन, 3 फर्म होंगी ब्लैक लिस्ट

Rajasthan Weather Update: बस कुछ देर में तूफान की मार झेलेंगे राजस्थान के ये जिले, धूल भरी आंधी के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी

1567 नई बसों से बदलेगी राजस्थान के सफर की तस्वीर, दिल्ली-NCR से माउंट आबू तक दौड़ेगी रोडवेज की हाईटेक बसें

राजस्थान में अभी नहीं थमा बारिश-आंधी का कहर! 14 जिलों में आॉरेंज और येलो अलर्ट जारी

राजस्थान में आज फिर रॉकेट हुए गोल्ड-सिल्वर के रेट, जानें क्या है सोना-चांदी का लेटेस्ट रेट?

राजस्थान में पेट्रोल-डीजल के दाम बेकाबू! जयपुर समेत इन शहरों में लगी आग, चेक करें आज के ताजा रेट

Tags:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

Live TV

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo

Trending

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Rajasthan: कन्याकुमारी में स्वदेशी व्यापारियों का महाकुंभ, GST मुक्त दवाओं-ऑनलाइन व्यापार पर सख्त कानून की मांग

Rajasthan: कन्याकुमारी में स्वदेशी व्यापारियों का महाकुंभ, GST मुक्त दवाओं-ऑनलाइन व्यापार पर सख्त कानून की मांग

jaipur news
2

पानी की समस्या के लिए महिलाओं ने नवलगढ़ JEN को घेरा, खरी-खोटी सुनी, तो रो पड़ी अंतरा मीणा!

Jhunjhunu news
3

पाकिस्तान के 24 ठिकाने तबाह! पाकिस्तान के 13 लड़ाकू विमान और 11 एयरबेस तबाह, तीनों सेनाओं का बड़ा दावा

operation sindoor
4

हनुमानगढ़ में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा का सनसनीखेज छापा, SBI बैंक में 162 फर्जी किसानों का खुलासा

Dr. Kirori Lal Meena
5

Rajasthan News: सांचौर में मंत्री के.के. विश्नोई ने ग्राम रथ अभियान को दिखाई हरी झंडी, बोले-अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ

jalore news