/CM भजनलाल शर्मा ने की मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में पूजा-अर्चना, पीएम मोदी के दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना

Jaipur News : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय राजनीति में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर पीएम मोदी ने देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का 64 साल पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया हैं. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूर्ण होने पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के मोतीडूंगरी गणेश मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना कर उनके दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.



मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में देश में सकारात्मक और ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिले हैं. उन्होंने कहा कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा है और भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा लगातार बढ़ी है. भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास, सुशासन और गरीब कल्याण को नई दिशा मिली है. नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव ने देश को नई पहचान दिलाई है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के ऐतिहासिक निर्णयों और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है. उनके कार्यकाल में आमजन के जीवन स्तर में सुधार आया है और देश विकास की नई गति से आगे बढ़ रहा है.

मुख्यमंत्री ने मोती डूंगरी गणेश मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया और उनसे आत्मीय संवाद भी किया. इस दौरान विधायक कालीचरण सराफ, अल्का गुर्जर, सुमन शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. गौरतलब है कि 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले नरेंद्र मोदी ने 10 जून को लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में 4,399 दिन पूरे कर यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है. उनके नाम अब देश में सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!