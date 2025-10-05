जयपुर में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का 3 दिवसीय अधिवेशन शुरू, CM भजनलाल शर्मा ने किया शुभारंभ

जयपुर के जामडोली स्थित केशव विद्यापीठ में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का तीन दिवसीय अधिवेशन शुरू हुआ. कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया. उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर समेत राष्ट्रीय शिक्षक संघ और RSS के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
Trending Photos
Jaipur News: अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ का तीन दिवसीय अधिवेशन आज से जामडोली के केशव विद्यापीठ में शुरू हुआ. तीन दिवसीय का अधिवेशन का आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुभारंभ किया. इस दौरान उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर सहित राष्ट्रीय शिक्षक संघ व आरएसएस के कई पदाधिकारी मौजूद रहे. इस अधिवेशन में राजस्थान के तमाम जिलों सहित प्रदेश के 29 राज्यों के शिक्षक स्कूल शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षक प्रतिनिधियों ने भाग लिया.
अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक ही राष्ट्र निर्माण की सच्ची नींव हैं. उन्होंने कहा कि मुझे पता है आपको कितनी छुट्टियां मिलती हैं और परिवार के साथ कितना कम समय मिल पाता है, लेकिन आप जो कर रहे हैं वह राष्ट्र निर्माण का एक महायज्ञ है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि हम राष्ट्र की संस्कृति और राष्ट्रीय विचार को कैसे आगे बढ़ाएं. उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का उदाहरण देते हुए कहा कि तब लड़ाई लड़ने वालों से अधिक तमाशबीन थे, अधिकांश लोगों को पता ही नहीं था कि करना क्या है, लेकिन आज का शिक्षक वह शक्ति है जो राष्ट्र को दिशा दे सकता है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्र की संस्कृति, नीति और इति को आगे बढ़ाने का कार्य अगर कोई करेगा तो वह शिक्षक ही करेगा. संस्कारवान युवा को खड़ा करने का कार्य भी शिक्षक ही करता है. उन्होंने स्वामी विवेकानंद का उल्लेख करते हुए कहा कि जो कार्य उन्होंने समाज के लिए सोचकर कहा था, उसे आज राष्ट्रीय शिक्षक संगठन साकार कर रहा है.
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राष्ट्र की संस्कृति को राष्ट्र के नीति राष्ट्र की इति को आगे बढ़ने का काम शिक्षक ही कर सकता है. एक संस्कारवान युवा को खड़ा करने का कार्य शिक्षक करेगा इसलिए राष्ट्रीय निर्माण में सबसे ज्यादा योगदान आप लोगों का है. स्वामी विवेकानंद जी ने जो कहा था, उसे काम को यही शिक्षक संघ राष्ट्रीय संगठन पूरा कर सकता है. युवओं को सही दिशा देने का कार्य संगठन पूरा कर सकता है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा शिक्षा को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया, परीक्षा प्रणाली को स्वच्छ पारदर्शी बनाया.
मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि पिछले 22 महीनों में राजस्थान की शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाया गया है. परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी बनाया गया है और आजतक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार ने अब तक 91 हजार युवाओं को नौकरियां दी हैं और 1 लाख 10 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है.
मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि राजस्थान में अब बहुभाषी विद्यालय खोले जाएंगे, जहां विभिन्न देशों की भाषाओं में शिक्षा दी जाएगी. भजनलाल शर्मा ने शिक्षकों से कहा कि आपके हाथों में करोड़ों युवाओं का भविष्य है, आप ही भारत के उज्ज्वल कल का आधार हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!