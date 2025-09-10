Zee Rajasthan
CM भजनलाल शर्मा ने दिए सख्त निर्देश, ब्लैक स्पॉट्स पर मॉनिटरिंग करेंगे कलेक्टर

Jaipur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सड़क दुर्घटनाओं को लेकर गंभीरता दिखाते हुए प्रदेश के कलेक्टरों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ब्लैक स्पॉट्स पर कलेक्टर नियमित मॉनिटरिंग करेंगे. 

Published: Sep 10, 2025, 07:36 PM IST | Updated: Sep 10, 2025, 07:36 PM IST

Jaipur News: प्रदेश में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में 11 हजार से अधिक मौतों पर अब राज्य सरकार गंभीरता दिखा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से अब दुर्घटनाओं में मौतों पर संबंधित विभागों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जा रही है.
प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के प्रयासों के बावजूद हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है. हर साल दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा कम होने के बजाय बढ़ रहा है लेकिन अब इसे लेकर राज्य सरकार अधिक गंभीरता दिखा रही है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की बैठक में हादसों में कमी लाने के लिए गंभीर प्रयास करने के निर्देश दिए थे.

इसकी पालना में परिवहन विभाग ने सभी जिलों के कलेक्टर को सख्ती से पालना के निर्देश दिए हैं. इसमें सड़क हादसों में होने वाली मौतों पर गंभीरता से कारणों का विश्लेषण करने और मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही अब प्रत्येक दुर्घटना की मौतों का विश्लेषण कर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी. दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी होगी.

सड़क दुर्घटनाओं को लेकर अब क्या होगा ?
प्रत्येक प्राणघातक सड़क दुर्घटना के कारणों की समीक्षा होगी
संबंधित विभाग, एजेंसी, व्यक्तियों का उत्तरदायित्व निर्धारण होगा
दोषियों के विरुद्ध संबंधित विभाग नियमानुसार कार्रवाई करेगा
दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण कर सम्बंधित विभाग सुधार करेंगे
NHAI, PWD, MORTH, LSG, UDH सुधारात्मक कदम उठाएंगे
3 या अधिक मौतों पर जिला स्तर पर प्रत्येक दुर्घटना का विश्लेषण करना
सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले किए जाएंगे सम्मानित
घायलों की सहायता करने वाली सोसायटी, आमजन सम्मानित किए जाएंगे
स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, सड़क सुरक्षा सप्ताह में सम्मानित होंगे
वाहन चालकों की नेत्र जांच के लिए चिकित्सा विभाग द्वारा शिविर लगाना
IRAD एप्लीकेशन डाटा के विश्लेषण से एम्बुलेंस की रिपोजिशनिंग करना

दुर्घटना संभावित क्षेत्रों और पशुओं के आवागमन वाले मार्गों पर चेतावनी चिन्ह लगाने की कवायद भी की जाएगी. संबंधित विभागों को दुर्घटना के संभावित कारणों के निवारण के लिए पाबंद करने के लिए कहा गया है. प्रत्येक जिले के 5 ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त करने के लिए जिलों को सूची भेजी गई है. इन ब्लैक स्पॉट्स को सुधारने के बाद इनकी नियमित मॉनिटरिंग भी की जाएगी, जिससे कि भविष्य में दुर्घटनाएं न हों.

राज्य में मौतों के आंकड़े में आंशिक बढ़ोतरी
वर्ष 2024 में सड़क हादसों में हुई 11790 मौतें
परिवहन विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक बढ़ी 28 मौतें
वर्ष 2023 में सड़क हादसों में हुई थी 11762 मौतें
वर्ष 2023 में 24694 दुर्घटना थी, 2024 में 24838 दुर्घटना
इस तरह एक साल में 144 दुर्घटनाएं बढ़ी प्रदेश में
वहीं घायलों की संख्या में आई है कमी
वर्ष 2023 में 23041 लोग हुए थे हादसों में घालय
जबकि 2024 में 22927 लोग हुए घायल
इस तरह हादसों में घायलों की संख्या 114 की कमी हुई
परिवहन विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए डिप्टी सीएम डॉ प्रेमचंद बैरवा और परिवहन सचिव शुचि त्यागी के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू कर दी है। राज्य सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की प्रभारी एवं अपर परिवहन आयुक्त निधि सिंह नियमित रूप से जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समितियों के जरिए मॉनिटरिंग कर रही हैं. विभाग का प्रयास है कि 10 साल के रोड सेफ्टी एक्शन प्लान को लागू किया जाए, जिससे कि दुर्घटनाओं में मौतों का आंकड़ा वर्ष 2030 तक 50 फीसदी कम किया जा सके.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

