/CM भजनलाल ने CLG सदस्यों और सुरक्षा सखियों से किया संवाद, बोले- अपराध रोकने में निभाएं अहम भूमिका

Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज सुरक्षा सखियों से संवाद किया. बिड़ला ऑडिटोरियम में प्रदेश भर से आई युवा सीएलजी सदस्यों से मुख्यमंत्री रूबरू हुए और उनसे प्रदेश में अपराधों की रोकथाम में अपनी महत्ती भूमिका निभाने का आव्हान किया.

भजनलाल सरकार प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतरी के लिए सीएलजी सदस्यों का सहयोग लेने की कोशिशों में जुटी है. CM भजनलाल शर्मा आज दूसरी बार युवा सीएलजी सदस्यों से मुखातिब हुए. सीएलजी मेंबर्स को उन्होंने उनकी ताकत का अहसास कराया. CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि सीएलजी अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करें, तो राजस्थान में अपराधों को बढ़ने से रोका जा सकता है. बड़े से बड़े अपराध को होने से टाला जा सकता है.

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इस दौरान CM भजनलाल शर्मा ने प्रदेश भर की सीएलजी मेंबर्स से वीसी के जरिये संवाद किया. अपराधों की रोकथाम की दिशा में उनसे सुझाव लिए. उन्हें जनता के बीच में रहने, सबसे बराबर संपर्क बनाए रखने, हर गतिविधि पर सतर्कता बरतने, समाज में अमन, चैन, भाईचारे को बढ़ावा देने का सीएम ने संदेश दिया.

प्रदेश भर में अब तक 22 हजार सुरक्षा सखियों का चयन- CM भजनलाल

CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश भर में अब तक 22 हजार सुरक्षा सखियों का चयन किया गया है. इससे महिलाओं में सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है. बारां की एक सुरक्षा सखी ने सीएम से कहा कि पहले पुलिस थाने में जाने से डर लगता था, जब से सुरक्षा सखियां आई हैं. अब थानों में हम बेखौफ जा रहे हैं. महिलाओं को पुलिस थानों में पूरा मान सम्मान मिल रहा है. सुरक्षा सखियों से कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिल रही है. CM भजनलाल ने समाज में आए इस बदलाव पर सुरक्षा सखियों का हौंसला बढ़ाया और उन्हें पुलिस और सरकार के बीच का सेतु करार दिया.

CM भजनलाल ने सुरक्षा सखी पहल की तारीफ की

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि दिखने में ये पहल छोटी सी है, लेकिन इससे लॉ एंड ऑर्डर का बहुत बड़ा काम होगा. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है. हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करें. शांति, समृद्धि और खुशहाली से भरपूर राजस्थान का निर्माण ही उनकी सरकार की प्राथमिकता है.

CM भजनलाल ने सीएलजी का दायरा और बढ़ाने की अपील की. मुख्यमंत्री बोले- किटी पार्टी से लेकर SHG की महिलाओं को भी CLG से जोड़ा जाए. समाज में शांति होगी तो निवेश आयेगा. विकसित भारत के संकल्प में युवाओं का योगदान अहम होगा. युवाओं की सकारात्मक सोच प्रदेश को आगे बढ़ाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 से 29 साल तक के युवा सीएलजी में रहेंगे. बीट स्तर पर 61 हजार युवाओं को अब तक सीएलजी से जोड़ा गया है. CM ने आगे कहा कि जो बेहतर काम करेंगे, उन्हें भविष्य में बड़े मौके देंगे.

पारिवारिक झगड़ों को आपसी बातचीत से सुलझाएं- CM भजनलाल

CM भजनलाल ने सीएलजी से आह्वान किया कि वो पारिवारिक झगड़ों को आपसी बातचीत से सुलझाएं. सीएलजी साधारण मामलों का बातचीत से समाधान निकालें. छोटे-छोटे मामले पुलिस का समय बर्बाद करते हैं. पुलिस का इससे महत्वपूर्ण काम प्रभावित होता हैं.

कुल मिलाकर दो बड़े आयोजनों के जरिये मुख्यमंत्री ने सीएलजी के जरिये एक ओर प्रदेश में कानून व्यवस्था के हालात को और बेहतर बनाने की अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है. दूसरी ओर निकाय और पंचायतराज चुनाव में उनका समर्थन हासिल करने की कोशिश भी की है. सीएम हर गांव और कस्बे में फैले सीएलजी के मजबूत नेटवर्क की ताकत को समझते हैं. इसलिए उनका भरोसा बीजेपी की चुनावी वैतरणी पार लगा सकता है.