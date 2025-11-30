Zee Rajasthan
CM भजनलाल ने कार्यकर्ताओं से किया संवाद, बोले-कोई समस्या छोटी नहीं, हर समस्या को खुद की मानकर करें समाधान

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया. उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोगों की छोटी से छोटी समस्या को भी अपनी जिम्मेदारी मानकर हल करें. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 30, 2025, 07:51 PM IST | Updated: Nov 30, 2025, 07:51 PM IST

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा क्षेत्र के मंडल पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से संवाद किया. उन्होंने कहा कि लोगों की छोटी से छोटी समस्या हो, खुद की मनकर हल करें. सीएम ने सांगानेर के पांचों मंडलों में लगे बीएलए 2 से सजगता और सतर्कता से SIR का कार्य करने के लिए कहा.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सांगानेर कैम्प कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने पहुंचे. उन्होंने क्षेत्र के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सामूहिक रूप से पीएम मोदी के मन की बात सुनीं. उन्होंने पदाधिकारियों से कहा कि मन की बात का कार्यक्रम यहां पर फिक्स कर लीजिए, जिससे आपका भी कैम्प कार्यालय में बैठना हो जाए, और मुझे भी पता रहेगा.

मन की बात के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने करीब एक घंटे तक कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया. मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से मंडल के अनुसार संवाद किया. सांगानेर क्षेत्र में भांकरोटा, रिद्धी सिद्धि, मानसरोवर, सांगानेर और प्रताप नगर मंडल के अध्यक्षों और पदाधिकारियों से SIR कार्य में सहयोग के साथ ही क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर उनकी समस्याओं को सुनकर निराकरण करने की बात कही.

छोटी मानकर समस्या को छोड़ें नहीं, खुद के स्तर पर समाधान करें
मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंडल अध्यक्षों से कहा कि उन्हें मंडल की पूरी जानकारी रहे कौन सा शक्ति केंद्र है कौन सा बूथ है. उस क्षेत्र में लोगों से संपर्क कर जानें कि किस व्यक्ति की क्या समस्या है, इसकी भी पूरी जानकारी होनी जरूरी है. कोई स्थानीय स्तर पर तो कोई सरकारी स्तर की समस्या बता सकता है. इस समस्याओं को लिखकर संबंधित पदाधिकारी के पास पहुंचाएं.

सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज सहित कई अन्य छोटी-छोटी समस्याएं हैं. यह नहीं समझें कि समस्या छोटी है, लेकिन उसके लिए तो बड़ी समस्या है. सारी समस्याएं सरकार के स्तर पर हल नहीं हो सकती, बल्कि कुछ समस्याएं अपनी भी मानकर समाधान करें. मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से कहा कि हमें पूरी तैयारी के साथ काम करना है. कोई भी समस्या हो वह आपकी है, उसे टालिए मत, उसका समाधान करना है.

प्रत्येक मंडल पर तैनात होगा अधिकारी-कर्मचारी
सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में अब लोगों की समस्याओं का समाधान मंडल स्तर पर समाधान किया जाएगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने ओएसडी से पूछा कैंप कार्यालय में कितने कर्मचारी-अधिकारी हैं. जवाब आया 13 हैं, तो सीएम ने कहा कि प्रत्येक मंडल पर एक अधिकारी-कर्मचारी लगा दें जो समस्याएं सुनेगा. क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी उस अधिकारी की होगी. अगर किसी समस्या का समाधान नहीं हो रहा तो मुझ तक पहुंचाएं. इसके अलावा भी निवर्तमान पार्षदों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं तक भी अपनी बात पहुंचाएं. यह हमारा परिवार है, सब के साथ मिलकर काम करें. केंद्र और प्रदेश से आने वाले कार्यक्रम में भी हमारी सहभागिता होनी चाहिए.

महीने में एक बार हो मंडल की बैठक
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मंडल की बैठक महीने में एक बार जरूर होनी चाहिए. इस बैठक में बूथ स्तर के पदाधिकारी भी शामिल हो ताकि कार्यों को लेकर चर्चा हो सकें. यह बात दूसरी है कि अभी सांगानेर के पांचों मंडलों की कार्यकारिणी गठित नहीं हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बैठक में पूर्व पार्षदों और वरिष्ठ नेताओं को भी बुला लेना चाहिए. कार्यकर्ताओं को सूचना तंत्र विकसित करना होगा, प्रत्येक कार्यकर्ता के पास किसी भी जरिए से सूचना मिले तुरंत कार्यक्रम में पहुंच जाना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी तरह के काम की लिस्ट भेज दीजिए, जब मैं जयपुर में रहूंगा तो उन्हें देख लूंगा.

SIR को लेकर सतर्क रहें
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने SIR को लेकर सांगानेर विधानसभा में चल रही कार्य की प्रगति की भी जानकारी ली. उन्होंने प्रत्येक मंडल अध्यक्ष और बीएलए2 से मंडलवार जानकारी ली कि कितना प्रतिशत मैपिंग हो गई है. उन्होंने कहा कि सजग और सतर्क रहकर मतदाता सूचियों के पुनर्रीक्षण कार्यक्रम से जुड़े ताकि इसमें किसी का नाम नहीं छूटे और फर्जी वोटर का नाम कट सकें.
ये भी पढ़ें-

