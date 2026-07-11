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CM भजनलाल शर्मा आज केकड़ी दौरे पर, 1258 करोड़ की फोरलेन सड़क परियोजना का करेंगे शिलान्यास

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में 1258 करोड़ रुपये की देवली-नसीराबाद वाया केकड़ी फोरलेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करेंगे. यह वही परियोजना है, जिसकी मांग को लेकर विधायक शत्रुघ्न गौतम 231 दिनों तक बिना चप्पल के नंगे पैर रहे थे.
 

Edited bySandhya YadavReported byAshish chauhan
Published: Jul 11, 2026, 08:42 AM|Updated: Jul 11, 2026, 08:42 AM
CM भजनलाल शर्मा आज केकड़ी दौरे पर, 1258 करोड़ की फोरलेन सड़क परियोजना का करेंगे शिलान्यास
Image Credit: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज अजमेर जिले के केकड़ी दौरे पर रहेंगे. इस दौरान वे 1258 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली देवली-नसीराबाद वाया केकड़ी फोरलेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करेंगे. इस परियोजना को क्षेत्र की महत्वपूर्ण सड़क योजनाओं में माना जा रहा है.

इस सड़क परियोजना से जुड़ा एक खास प्रसंग भी चर्चा में है. केकड़ी के विधायक शत्रुघ्न गौतम ने नसीराबाद-केकड़ी-देवली मार्ग को फोरलेन बनाने की मांग को लेकर 231 दिनों तक बिना चप्पल के नंगे पैर रहने का संकल्प लिया था. उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को लेकर लंबे समय तक अपना यह संकल्प जारी रखा.

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बाद में जब उनकी यह मांग पूरी हुई और फोरलेन सड़क परियोजना को मंजूरी मिली, तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं केकड़ी पहुंचे थे. उस दौरान उन्होंने विधायक शत्रुघ्न गौतम के लिए जूते लेकर उन्हें अपने हाथों से जूते पहनाए थे. यह घटना प्रदेश की राजनीति में भी काफी चर्चा का विषय बनी थी.

अब मुख्यमंत्री केकड़ी पहुंचकर इसी बहुप्रतीक्षित देवली-नसीराबाद वाया केकड़ी फोरलेन सड़क परियोजना का औपचारिक शिलान्यास करेंगे. इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं.

कैसे कहां होगा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का हेलीकॉप्टर राजकीय महाविद्यालय परिसर में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरेगा. यहां से वे कृषि उपज मंडी पहुंचेंगे, जहां आयोजित विशाल जनसभा में 1258 करोड़ रुपये की देवली-नसीराबाद वाया केकड़ी फोरलेन सड़क परियोजना का शिलान्यास करेंगे. इस अवसर पर मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

मुख्यमंत्री के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए शुक्रवार को अजमेर जिला कलेक्टर लोक बंधु और पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल केकड़ी पहुंचे. दोनों अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं का विस्तृत निरीक्षण किया.

सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश

निरीक्षण के दौरान सबसे पहले राजकीय महाविद्यालय परिसर में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड का अवलोकन किया गया. इसके बाद अधिकारियों ने कृषि उपज मंडी पहुंचकर सभा स्थल, वीआईपी मूवमेंट, पार्किंग, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल, बैठक व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं और यातायात प्रबंधन की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की.

जिला कलेक्टर लोक बंधु ने कहा कि कार्यक्रम में आने वाले लोगों की सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने सभी संबंधित विभागों को समय पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, यातायात को सुचारु बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचने के निर्देश दिए.

वहीं, पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वीआईपी सुरक्षा, भीड़ प्रबंधन और यातायात संचालन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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