Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, खेल-खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे युवा

मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, खेल-खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे युवा

Jaipur News : सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा 65 प्रतिशत युवा आबादी के साथ हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है. यही युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है और युवाओं की शक्ति को सामर्थ्य में बदलने के लिए युवा सुयोग प्लेटफॉर्म एक सही दिशा, सही अवसर और सही मंच उपलब्ध कराएगा. 

Edited byZee Rajasthan Web TeamReported byBabulal Dhayal
Published: Jul 22, 2026, 08:28 AM|Updated: Jul 22, 2026, 08:28 AM
मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, खेल-खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे युवा
Image Credit: राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना का आगाजSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेल-खेल में युवाओं को राष्ट्र निर्माण, खेल और कौशल विकास से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए , मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम का आगाज कर दिया है. सीएम ने कहा कि प्रदेश के युवाओं की शक्ति को सामर्थ्य में बदलने के लिए युवा सुयोग प्लेटफॉर्म एक सही दिशा, सही अवसर और सही मंच उपलब्ध कराएगा. क्रिकेट, वॉलीबॉल, कबड्डी और फुटबॉल जैसे सामूहिक खेलों के माध्यम से प्रदेश की प्रत्येक पंचायत और वार्ड में युवा नेतृत्व विकसित होगा और वे अपनी प्रतिभा के अनुरूप आगे बढ़ेंगे.

युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है- सीएम भजनलाल शर्मा

Add Zee News as a Preferred Source

युवा शक्ति के जरिये भजनलाल सरकार प्रदेश को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढाने के संकल्प पर काम कर रही है, इसी कड़ी में सीएमआर में मुख्यमंत्री युवा सुयोग कार्यक्रम की शुरूआत की गई. जिसमें युवाओं को खेलों के जरिये राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाने का आव्हान किया गया. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा 65 प्रतिशत युवा आबादी के साथ हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है. यही युवा शक्ति भारत की सबसे बड़ी पूंजी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा शक्ति को राष्ट्र-निर्माण में सक्रिय सहभागी बनाने के लिए माय भारत की अभिनव पहल की है. इसी से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार ने सुयोग प्लेटफार्म जैसी क्रांतिकारी शुरूआत की है. इस प्लेटफॉर्म को माय भारत पोर्टल के साथ एकीकृत किया जाएगा, ताकि युवाओं को इसका अधिक से अधिक लाभ मिल सके.

खेल मैदानों की होगी डिजिटल पहचान, पोर्टल के जरिए जुड़ेंगे युवा

सीएम ने युवाओं को समर्पित अपनी सरकार की योजनाओं की जानकारी युवाओं से साझा की स्टार्टअप्स से लेकर विभिन्न योजनाओं के जरिये युवाओं के नवाचारों को सीएम ने प्रदेश की जनता के सामने रखा सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा गांव से लेकर कस्बों तक खेल सुविधाओं एवं सेवाओं का निरंतर विस्तार किया जा रहा है. हमारी सरकार युवाओं से विभिन्न विषयों पर संवाद कर उनके सुझावों को बजट में शामिल कर रही है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में हर क्षेत्र में कार्य करते हुए युवाओं को सफलता की पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी तक की यात्रा में पूर्ण सहयोग कर रही है. राज्य सरकार की मंशा है कि युवाओं के सुझावों के मुख्य आधार पर ही खेल की नीतियां तैयार की जाए. इसी क्रम में युवा सुयोग के अंतर्गत राज्य सरकार जमीनी स्तर पर प्रतियोगिताओं की शुरूआत करेगी. वार्ड और पंचायत स्तर से आगे बढ़कर विजेता टीमें विधानसभा क्षेत्र स्तर पर अपना हुनर दिखाएंगी और युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा. युवा इसके लिए सुयोग पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे. उन्होंने कहा कि इसके लिए स्कूल, कॉलेज तथा पंचायत और वार्ड के खेल मैदानों की डिजिटल पहचान भी की जाएगी. सीएम ने कहा कि हर जिले में सुयोग युवा क्लब बनेंगे, पंचायत-वार्ड क्लबों से जुड़ेंगे उन्होंने कहा कि सुयोग प्लेटफार्म एक डिजिटल क्रांति है जो प्रदेश के हर गांव, हर वार्ड के अंतिम पंक्ति के युवाओं की ट्रैकिंग कर उन्हें मुख्यधारा से जोड़ेगी. इसके माध्यम से बड़ा सामाजिक बदलाव आएगा. उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सुयोग युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे, जिनमें सुयोग प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत प्रत्येक युवा सदस्य होगा. ये जिला क्लब ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर और शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर के युवा क्लबों से जुड़ेंगे.

कौशल प्रशिक्षण से लेकर स्टार्टअप तक: युवाओं के लिए खुली विकास की राह

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवाओं को गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य कौशल नीति-2025 और राजस्थान युवा नीति-2025 लाई गई है. इसी प्रकार साढ़े तीन लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत 4 लाख से अधिक आशार्थियों को 1 हजार 347 करोड़ रुपये की राशि एवं साढ़े चार हजार से अधिक स्टार्टअप्स का पंजीकरण सहित कई परिणामोन्मुखी निर्णय किए गए हैं.

मुख्यमंत्री का खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद

मुख्यमंत्री ने बारां और बगरू के खिलाड़ियों और युवाओं से संवाद करते हुए उनके विचार जानें. युवाओं ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस पहल से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का प्रभावी मंच मिलेगा. साथ ही, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर भी सुलभ होंगे. इस पर मुख्यमंत्री ने युवाओं से स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता के अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया. उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि स्थानीय प्रतिभाएं खेल के मैदान में देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगी.

युवाओं को पार्टी से जोड़े रखने के लिए भजनलाल सरकार एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आयोजित कर रही है. भजनलाल शर्मा ऐसे पहले सीएम हैं. जिन्होंने युवाओं के लिए सीएमआर के दरवाजे खुले रखे हैं, जाहिर है युवा शक्ति साथ है तो फिर सरकार को किसी भी मोर्चे पर किसी विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये पूरी तैयारियां अगले चुनाव में निर्णायक युवा वोट बैंक को साधने की है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

सुबह-सुबह Pet walk पर निकलने वाले सावधान, जयपुर में बिना लाइसेंस कुत्ता-बिल्ली घुमाया तो लगेगा ₹5000 का जुर्माना

श्री सांवलियाजी मंदिर में आस्था का रिकॉर्ड! भंडार खुला तो निकले 38 करोड़ से ज्यादा, सोना-चांदी देखकर रह गए लोग हैरान

जयपुर में बड़ा एक्शन, एक झटके में होटल, 2 कोचिंग और लाइब्रेरी पर लगा ताला

राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज और सरकारी संस्थानों के बदलेंगे नाम, जानें किसके नाम पर होंगे नए नामकरण

ट्रेंडिंग न्यूज़

किशनगढ़ छात्रा साक्षी मौत केस में बड़ा खुलासा! ब्लैकमेल और वीडियो वायरल की धमकी के आरोप में 3 युवकों पर FIR

राजस्थान के 43 बुजुर्गों का पहला दल नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना, सरकार की तीर्थ यात्रा योजना शुरू

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

पाली में चीटिंग करके दे रहे एग्जाम, नकल करते छात्र-छात्रा का वीडियो वायरल

कांग्रेस MLA घनश्याम मेहर के बयान से गरमाया सदन, कोरोना वैक्सीन पर विधानसभा में हंगामा

सोना-चांदी के भावों ने मारी लंबी छलांग, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

कांग्रेस सरकार में पेपर लीक नहीं, पेपर लूट होती थी- मुकेश दाधीच

कौन हैं 16 साल की मनीषा कंवर ? जिन्होंने निशानेबाजी में रचा इतिहास, 8 लगातार जीत दर्ज कर नेशनल में बनाई जगह

घर पर राजस्थानी स्टाइल में बनाएं मिर्ची वड़ा, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में फिर बरसेंगे बादल! 20 जुलाई से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, जयपुर-सीकर समेत 10 जिलों में बारिश का अलर्ट

सोना-चांदी के भावों ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में मौसम का बड़ा उलटफेर! इन जिलों में भारी बारिश-वज्रपात का अलर्ट

श्री सांवलियाजी मंदिर में आस्था का रिकॉर्ड! भंडार खुला तो निकले 38 करोड़ से ज्यादा, सोना-चांदी देखकर रह गए लोग हैरान

बालौती में दिल दहला देने वाला मंजर! एक ही परिवार के 3 जनाजे उठे, गांव में पसरा मातम

यमुना जल समझौते से बदलेगी शेखावाटी की तस्वीर, जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में CM भजनलाल का सम्मान

CM भजनलाल पहुंचे देश के सबसे अनोखे गांव! रोपवे से लेकर करोड़ों की सौगात तक किए बड़े ऐलान

राजस्थान में फिर बरसेगा मानसून! जयपुर-भरतपुर समेत 24 जिलों में होगी भारी बारिश

कोटा में इंजेक्शन लगते ही तड़पने लगी महिला, मुंह से निकला झाग... कुछ ही देर में चली गई जान

खाटूश्यामजी में बड़ा हादसा, दर्शन से पहले 22 साल के युवक की करंट लगने से मौत

झुंझुनूं में घर के संदूक में मिला पत्नी का शव, शराब के पैसों को लेकर विवाद में पति ने की हत्या

राजस्थान के कई मेडिकल कॉलेज और सरकारी संस्थानों के बदलेंगे नाम, जानें किसके नाम पर होंगे नए नामकरण

खाटूश्यामजी जाने वालों को बड़ा झटका, कार-बस-ट्रकों अब देना होगा ज्यादा टोल, देखें नई रेट लिस्ट

पेट्रोल-डीजल पर गहलोत का तीखा हमला, बोले- सरकार खुलकर बताए अपनी मजबूरी

राजस्थान में अब होगी झमाझम बारिश! अगले 5 दिन भारी बारिश के साथ मौसम दिखाएगा खतरनाक तेवर

आज घर से निकलने से पहले पढ़ लें मौसम की खबर! 7 संभागों में एक्टिव हुआ मानसून, 26 जुलाई तक तेज बारिश का दौर

जयपुर के मानसरोवर में 'स्मार्ट सिटी' की स्मार्ट सड़क, देखी क्या आपने ?

राजस्थानवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अब दूसरे राज्यों में भी 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, जानिए कैसे मिलेगा फायदा

बस-कार की भीषण टक्कर टक्कर, मची अफरा-तफरी, देखें वीडियो

सीमा पार हथियार तस्करी नेटवर्क का बड़ा भंडाफोड़! ड्रोन से गिराए जा रहे थे हथियार, बीकानेर पुलिस ने दबोचे 3 आरोपी

TAGS:
jaipur news
cm bhajanlal sharma

About the Author

Zee Rajasthan Web Team

Zee Rajasthan Web Team

जी राजस्थान डिजिटल राजस्थान की हर हलचल पर पैनी नज़र, सबसे सटीक, विश्वसनीय और तेज़ खबरों के लिए बने रहें. राजस्थान के आपके अपने डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म के साथ यहां पढ़ें अपने जिले की खबरें - https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुख्यमंत्री युवा सुयोग योजना, राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ा तोहफा, खेल-खेल में राष्ट्र निर्माण से जुड़ेंगे युवा
jaipur news
2
Rajasthan Politics
3
NEET UG Re-Exam
4
sikar news
5
jaipur news