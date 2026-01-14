Zee Rajasthan
लोहड़ी पर भांगड़ा-गिद्दा की थाप पर थिरका जयपुर, CM भजनलाल शर्मा ने दी आहुति, देखें तस्वीरें

Jaipur News: कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के बीच जब अग्नि की लपटों में आस्था, परंपरा और प्रकृति-संरक्षण का भाव एक साथ प्रज्ज्वलित हुआ तब शहर में पंजाबी संस्कृति अपनी पूरी जीवंतता के साथ साकार नजर आई. वेदमंत्रों के उच्चारण, परिवार की खुशहाली की कामना और गिद्दा-भांगड़ा की थाप पर थिरकते कदमों के बीच मंगलवार को उत्साह और उमंग के पर्व लोहड़ी की संध्या को श्रद्धा और उल्लास से भर दिया. 
 

Jaipur News: जयपुर में लोहड़ी में अलाव जलाकर चारों और परिक्रमा करके अग्नि में मूंगफली, मक्का रेवड़ी अर्पित करने का उत्साह हर उम्र के लोगों में जगह-जगह नजर आया. राजस्थान प्रदेश पंजाबी महासभा, राजापार्क गो सेवा समिति, सर्व मंगल सेवा समिति और राजापार्क व्यापार मंडल की ओर से राजापार्क मुख्य चौराहे पर कार्यक्रम हुआ.

महासभा के अध्यक्ष रवि नैयर ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण और अनगिनत पेड़ों को बचाने की मुहिम सार्थक हुई. राजापार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी शिरकत की. मंत्रोच्चार के बीच लोहड़ी को प्रज्वलित कर प्रदेश की समृद्धि एवं उन्नति की कामना की. लोहड़ी की परिक्रमा करते हुए पंजाबी गानों पर थिरकते हुए भी नजर आए. इस दौरान उन्होंने समाजजनों को पर्व की बधाई दी. सबसे पहले लोहड़ी पूजन हुआ. बेटियों के साथ लोहड़ी प्रज्जवलित की गई.

पोस्ट के जरिए दी बधाई
सीएम ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज राजा पार्क, जयपुर में पंजाबी समाज के भाई-बहनों के साथ लोहड़ी का पावन पर्व मनाने का सौभाग्य मिला, जहां उत्सव के उल्लास और अपनेपन की मिठास ने मन को प्रफुल्लित कर दिया. लोहड़ी की यह पवित्र अग्नि हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और नई ऊर्जा का संचार करे तथा हर घर-आंगन में खुशियों की रौनक सदैव बनी रहे. समस्त प्रदेशवासियों को लोहड़ी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं.

पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया गया
पंजाब के परंपरागत त्योहार पर्व की हर जगह रौनक देखते ही बनी. पंजाबी और सिख समाजजनों ने पर्व की एक दूसरे को बधाई दी. घरों में पंजाबी पकवान बनाए गए. पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेते हुए शहरवासियों ने लकड़ी के बजाय करीब 300 क्विंटल गोकाष्ठ से लोहड़ी जलाई. पंजाबी ढोल और गीतों के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति से पूरा माहौल पंजाबी रंग में नजर आया. भांगड़ा, गिद्दा सहित अन्य नृत्यों की प्रस्तुति खास रही. आमजन को पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी दिलवाया गया.


मानसरोवर, सीकर रोड, वैशालीनगर, टोंकरोड स​हित अन्य जगहों पर भी घरों से नवविवाहिताओं, परिवार में जन्मे पहले बच्चे के की खुशी में लोहड़ी प्रज्जवलित कर सुख समृद्धि की कामना की. नई फसल आने की खुशी में मूंगफली, खजूर, तिल के लड्डू लोहड़ी को समर्पित किए गए. लोहड़ी जलाकर दुल्ला भट्टी से जुडे़ लोकगीत गाए गए.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

