नेपाल के हालातों पर CM भजनलाल शर्मा ने भी जताई चिंता, जयपुर और बाड़मेर के कई लोग फंसे

Jaipur News: नेपाल के बिगड़े हालातों से पूरे देश में चिंताजनक स्थिति है. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेपाल में फंसे राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है. वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार वहां फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. मैंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर वहां की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी ली है.  

Published: Sep 10, 2025, 10:04 AM IST | Updated: Sep 10, 2025, 10:04 AM IST

Jaipur News: नेपाल में अचानक बिगड़े हालात का असर राजस्थान पर भी दिखाई दे रहा है. जानकारी के मुताबिक, प्रदेश के करीब 4 हजार यात्री काठमांडू और आसपास के इलाकों में फंसे हुए हैं. इनमें से सबसे ज्यादा संख्या जयपुर से गए यात्रियों की है, जो लगभग 700 बताई जा रही है. हालांकि ये आंकड़े आधिकारिक नहीं हैं. करीब 40/50 लोग मानसरोवर यात्रा पर गए थे.

काठमांडू एयरपोर्ट पर कई भारतीय यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं बड़ी संख्या में लोग फिलहाल होटलों में ही ठहरे हुए हैं और हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं. स्थिति बिगड़ने के चलते उन्हें बाहर निकलने के बजाय अपने ठिकानों पर रुकने को कहा गया है.

वहीं, इन सबके बीच राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नेपाल में फंसे राजस्थानियों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है. वहां उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए हमारी सरकार वहां फंसे राजस्थानी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है. मैंने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास से संपर्क कर वहां की वर्तमान परिस्थितियों की जानकारी ली है.

नेपाल में रह रहे सभी प्रवासी राजस्थानियों से अपील है कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास के सतत संपर्क में बने रहें और भारत सरकार द्वारा जारी की जा रही एडवाइजरी का पालन अवश्य करें. भारत सरकार प्रत्येक देशवासी की सुरक्षा तथा सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने हेतु पूर्णत: प्रतिबद्ध है.

विदेश मंत्रालय ने भी दी चेतावनी
भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एडवाइजरी जारी कर फिलहाल नेपाल यात्रा टालने की सलाह दी है. जो भारतीय नागरिक वहां मौजूद हैं, उनसे कहा गया है कि वे सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और बिना आवश्यकता सड़कों पर न निकलें. साथ ही नेपाल प्रशासन और भारतीय दूतावास की गाइडलाइन का पालन करने को कहा गया है.

भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी
काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास ने सभी भारतीय नागरिकों से अपील की है कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक रूप से बाहर न निकलें.

