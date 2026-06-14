Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने तक, CM ने गिनाईं बड़ी उपलब्धियां

सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने तक, CM ने गिनाईं बड़ी उपलब्धियां

Jaipur News: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर CM भजनलाल शर्मा ने केंद्र और राजस्थान सरकार की उपलब्धियां गिनाईं. उन्होंने गरीब कल्याण, किसानों, महिलाओं, युवाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा और राजस्थान में हुए विकास कार्यों को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया.
 

Edited bySandhya YadavReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 14, 2026, 12:26 PM|Updated: Jun 14, 2026, 12:26 PM
सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने तक, CM ने गिनाईं बड़ी उपलब्धियां
Image Credit: Jaipur News

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया संवाद किया. उन्होंने मोदी सरकार के साथ ही राजस्थान सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा पेश किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित रहा है. केंद्र की योजनाओं से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है और भारत ने हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया से संवाद किया. मीडिया संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष वीडियो फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

Add Zee News as a Preferred Source

केंद्र सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और उनका नेतृत्व भारत को नई दिशा देने वाला साबित हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद और नीतिगत अव्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदर्शी नेतृत्व से देश को नई राह दिखाई. उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया.

पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुरक्षा मिली

गरीब कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करोड़ों लोगों को पक्के घर, बिजली, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. जनधन खातों के माध्यम से सीधे लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया. प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के कारण 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए 60 करोड़ से अधिक लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुरक्षा मिली है.


मुख्यमंत्री ने युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और इनोवेशन को बढ़ावा देकर नए अवसर तैयार किए गए हैं. वहीं महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, मुद्रा योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है.

किसानों के लिए अनेक कदम उठाए गए

किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीज से बाजार तक किसानों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं. पीएम किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और एमएसपी में वृद्धि जैसी पहलों से किसानों को संबल मिला है.

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई. सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 हटाने, जीएसटी लागू करने, वन रैंक वन पेंशन और भारतीय न्याय संहिता जैसे बड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व की पहचान हैं. साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश को विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है.

3 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए गए

राजस्थान को मिली केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 45 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं. पीएम फसल बीमा योजना के तहत 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया है और पीएम आवास योजना में 34 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं. हर घर जल मिशन के तहत 63 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 89 लाख शौचालय बनाए गए और 43 हजार गांव ओडीएफ प्लस घोषित हुए हैं. इसके अलावा प्रदेश में 3 करोड़ 83 लाख जनधन खाते खोले गए हैं.

पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजस्थान में जनकल्याण शिविर, ग्राम विकास यात्रा, ग्राम विकास चौपाल और पौधारोपण अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रही है. राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया है. जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है और वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. वहीं राइजिंग राजस्थान के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 9 लाख करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं. वहीं राजस्थान में भी केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने योजनाओं के जरिए आमजन तक लाभ पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है.

वैक्सीन निर्माण और वितरण को भारत की बड़ी उपलब्धि

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भारत ने अब वैश्विक मंच पर अपनी नई पहचान बनाई है. पहले दुनिया दूसरे देशों की सैन्य क्षमता को देखती थी, लेकिन आज भारत ने भी अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है. उन्होंने कोरोना काल में वैक्सीन निर्माण और वितरण को भारत की बड़ी उपलब्धि बताया.

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पारदर्शी शासन की दिशा में काम हुआ है. उद्योग निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान अभियान चलाया गया, युवाओं के हित में भर्ती प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया और शिक्षा में विदेशी भाषाओं को भी शामिल करने की पहल की गई. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की योजनाओं का उद्देश्य विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को जमीन पर उतारना है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में युवाओं को पेपर लीक जैसी समस्याओं से राहत मिली है . केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:'भैया मुझे ससुराल छोड़ दो' कहने के लिए भाई को बुलाने गई थी बहन, सामने का मंजर देख उड़ गए होश

ट्रेंडिंग न्यूज़

मानसून में बरसेंगे बादल या रह जाएगी धरती प्यासी? अल नीनो के साथ ये 2 फैक्टर देंगे जवाब

दौसा में दो मौतों से मचा हड़कंप! जूनियर अकाउंटेंट की मौत के 24 घंटे बाद उप कोषाधिकारी ने क्यों दी जान?

सोना-चांदी एक बार फिर लुढ़के, धड़ाम से नीचे गिरे दाम! जानें ताजा रेट

प्रेमानंद महाराज और धीरेंद्र शास्त्री पर विवादित टिप्पणी करने वाले IPS पर दुष्कर्म का केस दर्ज, जयपुर में मचा हड़कंप

बारिश आते ही जिंदा हो उठती है इन किलों की खूबसूरती! देखिए मानसून में राजस्थान के टॉप 5 किले

Dungarpur: बुजुर्ग से हुई 20 तोला वजनी चांदी के कड़े की लूट, मुख्य आरोपी गुजरात से गिरफ्तार

सोना-चांदी की कीमतों ने मारी लंबी छलांग! जानें क्या हैं सराफा बाजार के रिकॉर्ड भाव

असम में वायुसेना विमान AN-32 क्रैश! नावा का लाल खेमाराम कुमावत शहीद

Tonk: 4 कट्टों में मिला बुजुर्ग महिला का कटा हुआ शव, सिर से धड़ और हाथ-पैर से पंजे थे अलग

आंख में आंख डालकर देखोगे तो सच और झूठ का पता चल जाएगा- सचिन पायलट

जयपुर में बड़ा फूड स्कैम बेनकाब! 1300 किलो खाद्य सामग्री सीज, 450 किलो एक्सपायरी माल मौके पर नष्ट

प्रतापगढ़ में महिला कांस्टेबल सुसाइड केस में बड़ा खुलासा, वीडियो कॉल और चैट ने खोल दिए कई राज

राजस्थान में आज गदर काटेगा मौसम! इन 13 शहरों में आंधी-बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी

60 की उम्र में फिर गूंजा शहनाई का शोर, 25 साल लिव-इन में रहने के बाद बुजुर्ग जोड़ा बना दूल्हा-दुल्हन

बनाते समय नहीं टूटेगी बाजरे की रोटी! जानिए एक्सपर्ट शेफ विकास नाइक की सीक्रेट ट्रिक्स

पहले बेटे के हत्यारों को अरेस्ट करो, तभी डेड बॉडी लेंगे... जानें क्यों कर दी गई कबड्डी खिलाड़ी की हत्या

Rajasthan: रामदेवरा पहुंचे नव नियुक्त DSP बुद्धाराम बिश्नोई, बाबा रामदेव की समाधि के किए दर्शन, बोले- लपका गिरी करने वालों पर कशेंगे नकेल

जयपुर पटाखा गोदाम ब्लास्ट में 8 लोगों की हुई मौत, देखें आग लगने के बाद के दर्दनाक फोटो

इन जिलों में शाम तक बिगड़ेगा मौसम! आंधी-वज्रपात की भी चेतावनी

राजस्थान में चांदी के भाव में आई आंधी, सोने के दाम भी बढ़े, जानें अपने शहर के रेट

नकली बीज-खाद कांड पर कांग्रेस का बड़ा हमला! सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan News: जोधपुर में साइकिल पर फरार हुई लुटेरी दुल्हन, शादी के 5 महीने बाद नकदी-जेवर लेकर रफूचक्कर

सोना-चांदी ने भरी उड़ान, सराफा बाजार में दामों ने लगाई जबरदस्त छलांग! जानें ताजा भाव

राजस्थान में अब हर घर में सस्ती बिजली की तैयारी! 201 MW प्रोजेक्ट से सरकार को मिलेगा बड़ा फायदा

राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम में तूफान, तेजी के साथ इस रेट मिलेगा सोना-चांदी

राजस्थान के 6 जिलों में तेज आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी, येलो अलर्ट जारी

70 KM की रफ्तार से तूफानी हवाएं, जयपुर-बीकानेर समेत कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट!

कोटा के संत हत्याकांड में नया मोड़, मठ की 700 बीघा जमीन और करोड़ों की रकम पर थी नजर!

Jhunjhunu: जमीन का सीमा ज्ञान करने पहुंची राजस्व टीम के सामने 2 घंटे तक हंगामा, ट्रांसफॉर्मर की ओर दौड़े युवक, महिला बेहोश

कौन है EO अनीता कुशवाह, जिन्हें विधायक ऋतु बनावत से बहस के बाद कर दिया गया सस्पेंड

PM Kisan 23rd Installment: कब आएगी पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त? इंतजार करते-करते आज 14 जून हो गई है...

चिलचिलाती धूप और गर्मी से चाहिए तुरंत राहत? तो घर पर बनाएं राजस्थान की ये खास ड्रिंक

क्या आप जानते हैं राजस्थान का वो महल जिसकी 4 मंजिल हैं पानी के नीचे?

कौन सा दर्द ले डूबा महिला अधिकारी को? बाड़मेर में VDO ने उठाया खौफनाक कदम, जांच में जुटी पुलिस

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेंगे राजस्थान के 23 जिले, भयंकर आंधी तूफान के साथ तबियत से बरसेंगे काले बादल

Jhunjhunu: कड़े पहरे के बीच PTET परीक्षा, 9 केंद्रों पर 4337 अभ्यर्थी हुए शामिल, इस बार 90% को कॉलेज मिलना तय!

Jaipur News: पड़ोसी के डबल बेड में मिला 5 साल की मासूम का शव, पति-पत्नी पुलिस हिरासत में

TAGS:
Jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने तक, CM ने गिनाईं बड़ी उपलब्धियां
Jaipur news
2
Jhunjhunu News
3
Rajasthan News
4
ind vs pak
5
Jhunjhunu News