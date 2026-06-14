/सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने तक, CM ने गिनाईं बड़ी उपलब्धियां

Jaipur News: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया संवाद किया. उन्होंने मोदी सरकार के साथ ही राजस्थान सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत लेखा-जोखा पेश किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री का 12 साल का कार्यकाल विश्वास, विकास और जनकल्याण को समर्पित रहा है. केंद्र की योजनाओं से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचा है और भारत ने हर क्षेत्र में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मीडिया से संवाद किया. मीडिया संवाद के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्षों की उपलब्धियों पर आधारित एक विशेष वीडियो फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया. कार्यक्रम में भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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केंद्र सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है और उनका नेतृत्व भारत को नई दिशा देने वाला साबित हुआ है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देश भ्रष्टाचार, महंगाई, आतंकवाद और नीतिगत अव्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने दूरदर्शी नेतृत्व से देश को नई राह दिखाई. उन्होंने कहा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र के साथ केंद्र सरकार ने हर वर्ग के उत्थान के लिए काम किया.

पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुरक्षा मिली

गरीब कल्याण को सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि करोड़ों लोगों को पक्के घर, बिजली, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं. जनधन खातों के माध्यम से सीधे लाभ पहुंचाने की व्यवस्था की गई और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया गया. प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं के कारण 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं. आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए 60 करोड़ से अधिक लोगों को पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुरक्षा मिली है.



मुख्यमंत्री ने युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और इनोवेशन को बढ़ावा देकर नए अवसर तैयार किए गए हैं. वहीं महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, मुद्रा योजना और लखपति दीदी जैसी योजनाओं के जरिए उन्हें आत्मनिर्भर बनाया गया है.

किसानों के लिए अनेक कदम उठाए गए

किसानों के लिए केंद्र सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बीज से बाजार तक किसानों को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं. पीएम किसान सम्मान निधि, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और एमएसपी में वृद्धि जैसी पहलों से किसानों को संबल मिला है.

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई. सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने आतंकवाद को करारा जवाब दिया है और दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि धारा 370 हटाने, जीएसटी लागू करने, वन रैंक वन पेंशन और भारतीय न्याय संहिता जैसे बड़े फैसले प्रधानमंत्री मोदी के मजबूत नेतृत्व की पहचान हैं. साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान ने देश को विनिर्माण और निर्यात के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई है.

3 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए गए

राजस्थान को मिली केंद्र सरकार की योजनाओं की उपलब्धियां गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में लगभग 2 करोड़ 45 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं. पीएम फसल बीमा योजना के तहत 35 हजार करोड़ रुपये से अधिक का मुआवजा दिया गया है और पीएम आवास योजना में 34 लाख से अधिक आवास बनाए गए हैं. हर घर जल मिशन के तहत 63 लाख से अधिक नल कनेक्शन दिए गए हैं. स्वच्छ भारत मिशन के तहत 89 लाख शौचालय बनाए गए और 43 हजार गांव ओडीएफ प्लस घोषित हुए हैं. इसके अलावा प्रदेश में 3 करोड़ 83 लाख जनधन खाते खोले गए हैं.

पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राजस्थान में जनकल्याण शिविर, ग्राम विकास यात्रा, ग्राम विकास चौपाल और पौधारोपण अभियान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. इन कार्यक्रमों के जरिए सरकार जनता से सीधा संवाद स्थापित कर रही है. राज्य सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया गया है. जल संरक्षण के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है. मुख्यमंत्री ने बताया कि फिलहाल 26 जिलों में किसानों को दिन में बिजली दी जा रही है और वर्ष 2027 तक पूरे प्रदेश में यह सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है. वहीं राइजिंग राजस्थान के तहत हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 9 लाख करोड़ रुपये के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने विकास, सुशासन और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं. वहीं राजस्थान में भी केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने योजनाओं के जरिए आमजन तक लाभ पहुंचाने का प्रयास लगातार जारी है.

वैक्सीन निर्माण और वितरण को भारत की बड़ी उपलब्धि

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि भारत ने अब वैश्विक मंच पर अपनी नई पहचान बनाई है. पहले दुनिया दूसरे देशों की सैन्य क्षमता को देखती थी, लेकिन आज भारत ने भी अपनी शक्ति और आत्मनिर्भरता का परिचय दिया है. उन्होंने कोरोना काल में वैक्सीन निर्माण और वितरण को भारत की बड़ी उपलब्धि बताया.

राठौड़ ने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पारदर्शी शासन की दिशा में काम हुआ है. उद्योग निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग राजस्थान अभियान चलाया गया, युवाओं के हित में भर्ती प्रक्रियाओं को मजबूत किया गया और शिक्षा में विदेशी भाषाओं को भी शामिल करने की पहल की गई. उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार की योजनाओं का उद्देश्य विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प को जमीन पर उतारना है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में युवाओं को पेपर लीक जैसी समस्याओं से राहत मिली है . केंद्र और राज्य सरकार का लक्ष्य विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना और विकसित भारत के संकल्प को साकार करना है.