/राजस्थान भी इतिहास रचेगा, अगली बार भी प्रदेश में बनेगी बीजेपी सरकार - CM

Rajasthan Politics : पश्चिम बंगाल सहित तीन राज्यों में जीत को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने देशभर में उत्सव मनाया. राजस्थान बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी दिनभर जोरदार जश्न मना. पश्चिम बंगाल की एतिहासिक जीत पर उत्साहित भजनलाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हमें प्रण लेना होगा. राजस्थान भी इतिहास रचेगा. अगली बार राजस्थान में भी एक बड़े बहुमत के साथ हम सरकार बनाएंगे.

राजस्थान भी इतिहास रचेगा- सीएम भजनलाल शर्मा

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देश के पांच राज्यों में से तीन में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता उत्साह से लबरेज हैं. देशभर में बीजेपी कार्यकर्ता इस जीत पर उत्सव मना रहे हैं. राजस्थान बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जश्न का माहौल है. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पार्टी की जीत से उत्साहित होकर कहा कि हमें प्रण लेना चाहिए. हम एक बात कहते हैं कि कश्मीर हो गुवाहटी, अपना देश अपनी माटी. इसलिए आप जहां भी रहे, लेकिन मन में हमेशा यह विचार रहे कि राष्ट्र के प्रति हम किस तरह से काम कर सकते हैं. प्रदेश के प्रति कैसा काम कर सकते हैं, राजस्थान की जनता के लिए हम कैसा काम कर सकते हैं. देश के अधिकतर राज्यों में इस तरह से लगातार बीजेपी की सरकारें बन रही है. भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान भी इतिहास रचेगा. अगली बार भी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े बहुमत के साथ बनेगी.

ये बंगाल के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक था- सीएम भजनलाल शर्मा

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जीत को एतिहासिक बताते हुए कहा कि हमारी पार्टी के मनीषियों ने जो सपने देखे थे, उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में साकार किया जा रहा है. चाहे डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर में धारा 370 का सपना देखा हो या बंगाल में राष्ट्रवादी सरकार बनने का सपना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों सपनों को पूरा किया. स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी. आप देख रहे हैं कि उस नरेंद्र ने कहा था और यह नरेंद्र करके बता रहे हैं. प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है. बंगाल में अत्याचार, तुष्टिकरण और भ्रष्टाचार का बोलबाला हो रहा था. राष्ट्रवादी लोगों ने अपने को कुर्बान कर इसे हटाने के लिए संघर्ष किया. आज उनके साथ ही बंगाल की जनता के संघर्ष की जीत है. हमारे बंगाल के कार्यकर्ताओं ने कभी हार नहीं मानी. आज जब एक बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है यह बंगाल के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत आवश्यक था.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बहुत बड़ी जीत हमारी हुई है- CM

अब पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनी है, तो बंगाल का विकास होगा. हमारे देश का विकास जिस तरह से और राज्य का विकास हो रहा है. इस तरह से हमारे डबल इंजन की सरकार बंगाल में विकास करेगी. जब हम पार्टी के अंदर काम करते हैं तो राष्ट्र की बात करते हैं क्योंकि राष्ट्र को प्रथम मानते हैं. हम पार्टी को द्वितीय मानते हैं व्यक्ति को तीसरे नंबर पर मानते हैं. हम सब चिंतित रहते हैं कि राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार कैसे बने. यही चिंता बंगाल के अंदर हमारी हुई है. निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह बहुत बड़ी जीत हमारी हुई है.

कार्यकर्ताओं की मेहतन के बदौलत हमने वहां परचम फहराया -मदन राठौड़

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार सुरक्षा को खतरा पैदा कर रही थी. हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश की तरह ही गुंडा तत्व हमारे पश्चिम बंगाल में अराजकता पैदा करने वाले थे. कार्यकर्ताओं की मेहतन के बदौलत हमने वहां परचम फहराया. अब निश्चित रूप से हमारे देश का नागरिक खुश है कि वहां भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा. घुसपैठियों को कतई अंदर नहीं आने दिया जाएगा, देश की सीमाएं सुरक्षित रहेगी वहां पर सुशासन देंगे. बंगालियों को भी सारे मौलिक अधिकार व्यवस्थित रूप से मिलेंगे, विकास के मार्ग प्रशस्त होंगे.

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