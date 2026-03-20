नगर भ्रमण पर निकले भगवान झूलेलाल, CM भजनलाल शर्मा शोभायात्रा में हुए शामिल

Cheti Chand: सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल का जन्मोत्सव चेटीचंड श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया. चैत्र शुक्ल द्वितीया के अवसर पर शहरभर के झूलेलाल मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित हुए. सुबह मंदिरों में भगवान झूलेलाल का पंचामृत अभिषेक कर नवीन वस्त्र धारण कराए गए. ऋतु पुष्पों से भव्य श्रृंगार किया गया और मीठे चावल, छोले और हलवे का भोग अर्पित किया गया.

मंदिरों के शिखरों पर लाल ध्वजा फहराई गई. वहीं सिंधी शहनाई और ढोल की थाप पर पारंपरिक छेज नृत्य ने माहौल को भक्तिमय बना दिया. चौगान स्टेडियम से पूज्य सिंधी पंचायत के सहयोग से शोभायात्रा निकाली गई. गणगौरी बाजार स्थित चौगान स्टेडियम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए.



उन्होंने विधिवत ज्योति प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और शोभायात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. शोभायात्रा में 51 से अधिक आकर्षक झांकियां शामिल रहीं, जिनमें राधा-कृष्ण रासलीला, नरसिंह अवतार, भगवान झूलेलाल के विभिन्न स्वरूप, श्वेत अश्व और बाहुबली हनुमान प्रमुख आकर्षण रहे. इस दौरान सिंधी समाज की ओर से “सिंधी सपूत 2026” की घोषणा भी की गई, जिसमें समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को सम्मानित किया गया.



इस अवसर पर सांसद मंजू शर्मा, विधायक बालमुकुंदाचार्य, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे. अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि ईश्वर में आस्था व्यक्ति को हर कठिनाई से उबारने की शक्ति देती है. उन्होंने भगवान झूलेलाल को सिंधी समाज के रक्षक और मार्गदर्शक बताते हुए कहा कि उनके संदेश प्रेम, एकता और सद्भावना के प्रतीक हैं.

मुख्यमंत्री ने 1947 के विभाजन के समय सिंधी समाज के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों के बावजूद समाज ने मेहनत और सकारात्मक सोच के बल पर देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार सिंधी समाज की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है. पूरे आयोजन ने जयपुर में सिंधी समाज की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आस्था का जीवंत प्रदर्शन किया.

चेटीचंड के पावन अवसर पर बेगू नगर में सिंधी समाज ने श्रद्धा और उत्साह के साथ भव्य वाहन रैली का आयोजन किया. रैली की शुरुआत सिंधी कॉलोनी स्थित भगवान झूलेलाल मंदिर से हुई, जहां महिलाओं और पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाग लिया. यह रैली अहिंसा सर्किल, पुराना बस स्टैंड, लालबाई फूलबाई चौक और सदर बाजार जैसे प्रमुख मार्गों से होकर निकली. नगरवासियों ने जगह-जगह पुष्पवर्षा कर रैली का स्वागत किया. पूरे आयोजन में भक्तिमय माहौल देखने को मिला और अंत में रैली गंतव्य स्थान पर पहुंचकर संपन्न हुई.



उदयपुर में भगवान झूलेलाल के जन्मोत्सव का पर्व चेटीचंड आज बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया. इस मौके पर शहर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है. इसी कड़ी में शक्ति नगर स्थित झूलेलाल भवन से भव्य शोभा यात्रा निकली. सिंधी केंद्रीय युवा सेवा समिति की ओर से निकली इस शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में सिंधी समाज के लोग शामिल हुए. शोभायात्रा में भगवान झूलेलाल की विभिन्न झांकियों को सजाया गया. शोभायात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकली. इस दौरान समाज के लोगों ने पुष्प वर्षा कर शोभायात्रा का स्वागत किया.

