Rajasthan Assembly: राजस्थान विधानसभा में शनिवार को 2 साल बनाम 5 पर चर्चा से पहले ही जोरदार सियासी संग्राम हुआ. चर्चा के प्रस्ताव पर ही कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के आमने-सामने हो गए. कांग्रेस ने चर्चा के प्रस्ताव पर ऐतराज जताते हुए विरोध किया. हंगामे और शोरगुल के कारण सदन की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई. विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार का ‘2 वर्ष का रिपोर्ट कार्ड सदन में पेश किया.

इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने पहले तो जमकर नारेबाजी की. बाद में विरोध स्वरूप सदन से वॉकआउट कर दिया. सीएम भजनलाल ने कांग्रेस के कामकाज को जीरो बताया और कांग्रेस पर जमकर शब्दों के बाण चलाए. भजनलाल सरकार के 2 साल और कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में हुए कार्यों को लेकर विधानसभा में आज चर्चा तय की गई थी.

दोपहर में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने सदन में सरकार के दो वर्ष प्रगति एवं उत्कर्ष प्रतिवेदन पर चर्चा का प्रस्ताव रखा. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रस्ताव का यह कहकर विरोध किया कि जब चर्चा 2 साल बनाम 5 साल पर तय की गई थी, तो फिर सरकार प्रतिवेदन चर्चा क्यों करना चाहती है. इसपर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कार्य सलाहकार में भी इस प्रस्ताव पर ही चर्चा तय की गई थी. अब विपक्ष चर्चा में भाग लेना नहीं चाहता इसलिए नाटक कर रहा है.

एक दूसरे पर लगाए सदन से भगाने के आरोप

सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के जोर-जोर से बोलने के कारण सदन में हंगामा और शोरगुल हो गया. सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर सदन से भागने का आरोप लगाने लगे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं नेता प्रतिपक्ष की चुनौती स्वीकार करता हूं. फिर दो साल की बात ही क्यों की गई है. मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि आपको भागने का बहाना चाहिए, तो फिर ऐसे बोलो.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि यह लोग नहीं चाहते हैं कि इसपर डिबेट हो और यह यहां से भागना चाहते हैं. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि प्रगति प्रतिवेदन तो डिपार्टमेंट का है. इससे मुख्यमंत्री की साख जुड़ी हुई है, आप उसपर चर्चा करवाइए. इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के सदस्य जोर-जोर से बोलने लगे, जिससे सदन में शोरगुल और हंगामा होने लगा.

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी. इसके बाद विपक्ष का हंगामा नहीं रुका, तो एक के बाद एक कर पांच बार सदन की कार्यवाही स्थगित की गई. बाद में 6 बजे एक बार फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई. शोरगुल के बीच विधानसभा अध्यक्ष ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का नाम पुकारा. जूली ने अपना वक्तव्य नहीं दिया.



पहली बार सदन में सरकार का रिपोर्ट कार्ड

इधर विपक्ष के शोरगुल और नारेबाजी के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपना जवाब पेश करना शुरू कर दिया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार ने अपने दो वर्षों के कार्यकाल में जनकल्याण और विकास के कार्य प्रदेश हित में किए हैं और पहली बार सदन में 2 साल का रिपोर्ट कार्ड रखकर सार्थक चर्चा का अवसर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार ने 2023 के संकल्प पत्र के 392 बिंदुओं में से 285 बिंदुओं यानी 73 प्रतिशत पर क्रियान्वयन कर लिया है.

सीएम ने सदन की अनुमति से एक पुस्तिका भी पेश की, जिसमें वर्तमान सरकार के दो साल के कार्यकाल और पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल की उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण दिया गया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं ने जब इस पुस्तिका को पढ़ा, तो उनकी ही सरकार की किरकिरी सामने आ गई.

पांच साल में कांग्रेस जीरो रही

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि कांग्रेस के पांच साल के कार्यकाल में “जीरो काम” हुए, जबकि उनकी सरकार ने दो वर्षों में ही प्रदेश के विकास को नई दिशा दी है. शोरगुल के बीच सदन में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने संकल्प पत्र के अधिकांश वादों पर तेजी से अमल किया है और जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है.

उन्होंने दावा किया कि बुनियादी ढांचे, सामाजिक सुरक्षा और निवेश के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है. मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम कर रही है और पहली बार दो साल का विस्तृत रिपोर्ट कार्ड सदन में रखा गया है. उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और केवल हंगामा कर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है.

5 नहीं 15 साल पर चर्चा करें

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि उनकी सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र पर काम कर रही है, जो कांग्रेस को रास नहीं आ रहा. उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष मुद्दाविहीन है और यदि पिछली सरकार ने समय रहते काम किया होता, तो आज सदन में मजबूती से अपनी बात रख पाती.

सीएम ने कहा कि कांग्रेस चाहे तो केवल 5 साल ही नहीं, अपने 15 साल के कार्यकाल पर भी सदन में चर्चा करा ले. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री को स्वयं सदन में आकर अपनी सरकार के कामकाज का पक्ष रखना चाहिए था, लेकिन विपक्ष की ओर से ठोस जवाब नहीं दिया गया. उन्होंने यह भी दावा किया कि वर्ष 2024-25 में सरकार ने 1277 घोषणाएं की हैं और ‘पालनहार योजना’ में पिछली सरकार की तुलना में दोगुना बजट दो वर्षों में खर्च किया गया है.

विपक्ष का हंगामा और वॉकआउट

सरकार के दावों पर कांग्रेस विधायकों ने तीखा विरोध दर्ज कराया. हंगामे और नारेबाजी के बीच कार्यवाही बाधित हुई. मुख्यमंत्री के संबोधन के दौरान ही कांग्रेस के विधायकों ने कार्यवाही का बायकॉट कर दिया. कांग्रेस के बायकॉट पर मुख्यमंत्री ने निशान साधा और कहा कि कांग्रेस के नेताओं में सुनने का सामर्थ्य नहीं है इसलिए मैदान छोड़कर भागे हैं.

यह पहला मौका नहीं है जब सरकार के रिपोर्ट कार्ड को लेकर विधानसभा में टकराव हुआ हो. इससे पहले भी बजट सत्र और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस हो चुकी है. कांग्रेस लगातार बेरोजगारी, महंगाई और कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर सरकार को घेरती रही है, जबकि भाजपा सरकार पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन के कार्यकाल की तुलना कर अपनी उपलब्धियां गिनाती रही है.

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने AI सबमिट में भी व्यवधान को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला किया. CM भजनलाल ने कहा कि दुनियाभर के लोग आए थे उन्होंने क्या किया. जैसा इनका नेता होगा वैसे यह करेंगे. कांग्रेसी लोग हमेशा इस देश में जो वातावरण पैदा करना चाहते हैं. आजादी से लेकर अब तक हर तरह से बांटने का काम किया है. हमारे देश को अपमानित करने का काम भी करते हैं. हमारे संस्कार में है हम हर चुनौती का सामना करते हैं, उसपर काम करते हैं. हमने जनता के बीच जो वादा किया है उसे 73 प्रतिशत पूरा किया. जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि संकल्प पत्र के साथ आए उस वायदे को पूरा करेंगे. जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करेंगे.