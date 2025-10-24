विकसित बनेगा हिंदुस्तान, कदम मिलाकर चलेगा राजस्थान, भजनलाल सरकार तेजी से बढ़ रही आगे

Jaipur News : विकसित भारत के साथ विकसित राजस्थान के संकल्प को हासिल करने की दिशा में भजनलाल सरकार ने तेजी से कदम आगे बढ़ाये है. जन डॉक्टयूमेंट के जारी करने के बाद भजनलाल सरकार युवा, महिला, किसान और गरीबों को केन्द्र में रखते हुए विकसित भारत@2047 की आंकाक्षाओं के अनुरूप राजस्थान के चहुंमुखी विकास को ध्यान में रखकर लक्ष्य तय करने में जुटी है, इसी कड़ी में सरकार ने कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी बढाने का बड़ा फैसला किया है.

विजन डॉक्यूमेंट के लक्ष्य तैयार, राजस्थान विकास की उड़ान भरने को बेकरार है. पिछले दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम भजनलाल शर्मा ने विकसित राजस्थान के विजन डॉक्यूमेंट को जारी किया. अब इसमें सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा फैसला किया है.

कार्यस्थलों पर महिलाओं की भागीदारी साठ फीसदी सुनिश्चित करने का एलान किया गया है. इसकी घोषणा के साथ ही नारी शक्ति में उत्साह का माहौल है. विकसित राजस्थान की सफल्ता के लिए मंगल गीत गाये जा रहे है. खुशियां मनाई जा रही है, आखिर नारी शक्ति की विकास की दौड़ में पुरूषों से ज्यादा भागीदारी सरकार की ओर से तय कर उन्हें सफलता की उंचाईयों को छूने के एक से बढ़कर एक मौके दिये जायेंगे

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

आधी आबादी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा का आभार जता रही है.

अगस्त महीने में विजन डॉक्यूमेंट के अनुमोदन के साथ ही भजनलाल सरकार ने विकसित राजस्थान के लिए जरूरी लक्ष्यों पर तेजी से काम करना शुरू कर दिया है. राजस्थान में पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनायें हैं, सरकार ने तय किया है कि वो देश में पर्यटकों की आवाजाही में राज्य की भागीदारी 15 फीसदी का लक्ष्य हासिल करनेके इरादे से योजनायें बनायेगी.

कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा बनेंगे विकास का प्रमुख आधार - विजन डॉक्यूमेंट में कृषि, उद्योग, पर्यटन और नवीकरणीय ऊर्जा को प्रमुख आधार बनाते हुए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 4.3 ट्रिलियन डॉलर बनाने की परिकल्पना की गई है. इसके तहत प्रदेश में विकसित देशों की तर्ज पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। इसके साथ ही, शत-प्रतिशत साक्षरता, सुलभ स्वास्थ्य, सतत जल प्रबंधन, स्मार्ट शहरीकरण, पर्यावरण संरक्षण एवं युवा एवं महिला सशक्तीकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में योजनाबद्ध रूप से कार्य किया जा रहा है. राज्य सरकार ने वर्ष 2047 के दूरगामी लक्ष्य को हासिल करने के लिए चरणबद्ध रूप से विकास की रूपरेखा बनाई है. इसके लिए वर्ष 2030, 2035 और 2040 के मध्यावधि लक्ष्य भी तय किए गए हैं. इस प्रकार विभिन्न चरणों में आकार लेते हुए राज्य के विकास की तस्वीर पूर्ण होगी.

भजनलाल सरकार का विजन डॉक्यूमेंट- 4 थीम और 13 सेक्टर्स पर आधारित है. विकास के इस दस्तावेज को प्रमुख रूप से 4 थीम्स और 13 सेक्टर्स में बांटा गया है. पहली थीम जन कल्याण एवं सामाजिक सशक्तीकरण पर आधारित है, जिसमें कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण को शामिल किया गया है. दूसरी थीम त्वरित विकास, समृद्धि एवं रोजगार सृजन पर आधारित है, जिसमें उद्योग, खनन व आर्थिक वृद्धि के साथ ही, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास को जोड़ा गया है.

डॉक्यूमेंट की तीसरी थीम भविष्य उन्मुख राजस्थान, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास पर आधारित है. इसमें आधारभूत विकास, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता तथा पर्यावरण स्थायित्व व जलवायु अनुकूलता जैसे सेक्टर्स को शामिल किया गया है. चौथी थीम विषय नीति, वित्त और शासन के विजन को समेटे हुए हैं, जिसमें ग्रामीण और शहरी विकास, प्रभावी शासन व्यवस्था, सार्वजनिक सेवाएं और वित्तीय प्रबंधन व आर्थिक नीति को जोड़ा गया है.

विजन डॉक्यूमेंट में राज्य के विकास लक्ष्य का आधार दुनिया के विकसित देशों के विभिन्न क्षेत्रों में हासिल पैरामीटर्स को माना गया है. इसमें विकसित देशों को तरक्की के पैरामीटर्स का बारीकी से अध्ययन किया गया है.

बहरहाल, राजस्थान की सरकार की नीति तय है और नीयत साफ है, इरादे नेक हैं और दूरदर्शिता की कहीं कोई कमी नजर नहीं आ रही . विकसित राजस्थान आने वाले दशकों में कल्पना नहीं हकीकत होगा. भजनलाल सरकार की दृढ इच्छा शक्ति तो यहीं संकेत दे रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur news हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-