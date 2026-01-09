Zee Rajasthan
CM भजनलाल शर्मा पहुंचे राजस्थान पुलिस अकादमी, अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर दिए निर्देश

Jaipur News: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचेंगे, जहां वे नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. इस कार्यक्रम में राज्य के 10 हजार कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. यह कार्यक्रम राज्य सरकार और गृह विभाग के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदेश में पुलिस बल को मजबूती मिलने के साथ कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा.

Published: Jan 09, 2026, 06:25 PM IST | Updated: Jan 09, 2026, 06:25 PM IST

Jaipur News: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने पुलिस अकादमी परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था, मंच, बैठक व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और आमंत्रित अतिथियों की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए और सभी तैयारियां समय पर पूरी की जाएं.

बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बुधवार को राजस्थान पुलिस अकादमी पहुंचेंगे, जहां वे नवनियुक्त पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे. इस कार्यक्रम में राज्य के 10 हजार कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे. यह कार्यक्रम राज्य सरकार और गृह विभाग के लिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे प्रदेश में पुलिस बल को मजबूती मिलने के साथ कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जाएगा.

सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कार्यक्रम के दौरान वीआईपी मूवमेंट, मीडिया कवरेज और आम लोगों की सुविधा को लेकर भी विस्तृत जानकारी ली. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम प्रदेश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक अवसर है, इसलिए इसे पूरी गरिमा और सुव्यवस्था के साथ संपन्न कराया जाए. मुख्यमंत्री ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने और हर स्तर पर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए.

कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई
इस कार्यक्रम में केवल नवनियुक्त कांस्टेबल ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे. पार्टी संगठन की ओर से कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं. जानकारी के अनुसार, भाजपा के विभिन्न मोर्चों को कार्यक्रम में भीड़ जुटाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसमें भाजपा युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सहित अन्य संगठनात्मक इकाइयों को लक्ष्य दिया गया है.

पार्टी सूत्रों का कहना है कि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जिला और मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां दी गई हैं. कार्यक्रम को लेकर कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखा जा रहा है.


आपातकालीन सेवाओं को लेकर विशेष इंतजाम
प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं. पार्किंग, प्रवेश-निकास मार्ग, पेयजल, चिकित्सा सुविधा और आपातकालीन सेवाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं. कार्यक्रम स्थल पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा, ताकि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रहे.

राजस्थान पुलिस अकादमी में होने वाला यह कार्यक्रम प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसको लेकर राज्य सरकार और पार्टी संगठन दोनों ही पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी.

