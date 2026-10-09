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पंचायत चुनाव से पहले CM भजनलाल एक्टिव, विकास रथों से गांवों में साध रहे मतदाता

Rajasthan Panchayat Election: राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले BJP ने प्रचार अभियान तेज कर दिया है. CM भजनलाल शर्मा प्रदेशभर में संचालित 90 प्रचार रथों के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Babulal Dhayal
Published:Oct 09, 2026, 03:41 PM IST | Updated:Oct 09, 2026, 03:41 PM IST
पंचायत चुनाव से पहले CM भजनलाल एक्टिव, विकास रथों से गांवों में साध रहे मतदाता
Image Credit: Rajasthan Panchayat Election

Rajasthan Panchayat Election: भजनलाल सरकार के विकास रथ गांवों में आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं. प्रचार रथों के जरिये भजनलाल सरकार अपने पौने तीन साल के विकास के कामकाज का लेखा जोखा सरकार ग्रामीण जनता के बीच में रख रही है. दिन ढलते ही ग्रामीण इलाकों में प्रचार रथों के सामने भीड़ उमड़ जा रही है.

पहले शहरी निकाय चुनाव जीताये और अब पंचायत चुनाव जिताने की बारी है. सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरे चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथ में ले ली है. सरकार अपने कामकाज को जनता के बीच में लेकर जा रही है. पार्टी के प्रचार रथ आम जनता का ध्यान खींच रहे हैं.

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मुख्यमंत्री भजनलाल प्रतिदिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेशभर में संचालित 90 प्रचार रथों से ग्रामीण क्षेत्रों में सभाओं को संबोधित करते हुए चुनावी रणनीति तैयार करने में जुटे हैं. इस दौरान सीएम सीधे ग्रामीणों से बातचीत भी करते हैं. ये रथ भाजपा के लिए पंचायत चुनावों में पक्ष का माहौल बनाने का बड़ा जरिया बन गए हैं. इससे जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में उत्साह का नया संचार भी हो रहा है.

अपने संबोधन में मुख्यमंत्री केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और विकास कार्यों को ग्रामीणों के सामने रखते हुए डबल इंजन की सरकार में पंचायत चुनाव का ट्रिपल इंजन जोड़ने की अपील कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि गांवों का विकास, बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और आमजन की समस्याओं का समाधान भाजपा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है.

ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रही योजनाएं

मुख्यमंत्री विकसित ग्राम-शहरी वार्ड अभियान, ग्राम चौपाल, अटल ज्ञान केन्द्र, अटल पथ, किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, पीएम आवास योजना-ग्रामीण सहित कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर के व्यक्ति तक पहुंच रहा है. मुख्यमंत्री ने ग्रामीण मतदाताओं का आह्वान करते हुए कहा कि वे पंचायती राज चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को समर्थन दें. जिससे गांवों में विकास कार्यों को गति मिल सके. किसानों की समृद्धि सुनिश्चित हो तथा बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो.

ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का समय आ गया- CM भजनलाल

CM भजनलाल ने कहा कि गांव आगे बढ़े, किसान समृद्ध हो और राजस्थान विकसित हो, इसी संकल्प के साथ डबल इंजन सरकार कार्य कर रही है. अब इसमें पंचायती राज का तीसरा इंजन जोड़कर ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का समय आ गया है. भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता और मजबूत संगठन है. पंचायत चुनावों में सफलता के लिए बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और प्रभावी जनसंपर्क अत्यंत आवश्यक हैं. प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी निष्ठा और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी चाहिए.

उन्होंने आह्वान किया कि भाजपा के कार्यकर्ता ग्रामीण क्षेत्रों में जनता के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखें और उनकी अपेक्षाओं एवं समस्याओं को समझकर उनके समाधान के लिए प्रयास करें. कार्यकर्ता सरकार और जनता के बीच महत्वपूर्ण कड़ी हैं. इसलिए उन्हें जनसंवाद के माध्यम से लोगों का विश्वास मजबूत करना चाहिए तथा विकास और सुशासन के संदेश को प्रत्येक गांव और ढाणी तक पहुंचाना चाहिए.

पंचायत चुनाव में विकास का वादा

CM भजनलाल ने आगे कहा कि 1 लाख 93 हजार पदों पर नियुक्तियां दी हैं, जबकि 1 लाख 18 हजार पदों पर भर्ती की जा रही है. प्रदेश में 410 से अधिक परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता के साथ बिना किसी पेपर लीक के सफलतापूर्वक संपन्न करवाई गई हैं. रामजल सेतु लिंक परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है. यमुना जल परियोजना पर काम शुरू कर दिया गया है. किशाऊ समझौते से भी प्रदेश को लाभ मिलने जा रहा है.

कांग्रेस सरकार की तुलना में 28 गुना तक अधिक काम का दावा

कांग्रेस सरकार के पांच वर्षों की तुलना में भजनलाल सरकार का 33 महीनों में तीन गुना से लेकर 28 गुना तक अधिक काम का दावा है. अब तक 18,431 किमी नई सड़कों का निर्माण करवाया गया. जबकि कांग्रेस ने 5 वर्षों में 13 हजार किमी सड़कें बनवाई. 18 सैटेलाइट अस्पताल स्थापित किए, जबकि कांग्रेस ने केवल 10 सैटेलाइट अस्पताल बनवाएं. भाजपा ने 1,476 उप-स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करवाया, जबकि कांग्रेस ने 515 उप-स्वास्थ्य केंद्र ही बनवाए थे. इसी प्रकार हमने 41,125 गांवों को ओडीएफ प्लस का दर्जा दिया, जो कांग्रेस सरकार की तुलना में 28 गुना है.

बहरहाल गांवों में चुनाव प्रचार चरम पर है. पंचायत समितियों और जिला परिषद के उम्मीदवारों की टिकटों का एलान जल्द होगा, उससे पहले ही सीएम भजनलाल शर्मा ने पंचायत चुनाव में भाजपा की जीत को सुनिश्चित करने की दिशा में एक से बढ़कर एक कदम उठाए हैं. सरकार को उम्मीद है कि विकास के नाम पर शहरी जनता ने जिस तरह का आशीर्वाद दिया. ग्रामीण जनता भी उसे बंपर जीत से जरूर नवाजेगी.

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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