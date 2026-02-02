Union Budget 2026: CM भजनलाल शर्मा ने बताया बजट 2026 क्यों है राजस्थान के लिए खास, गिनाईं उपलब्धियां

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट 2026 को 'अग्रणी राजस्थान' का ब्लूप्रिंट बताया. उन्होंने सोलर सेक्टर, माइनिंग (कस्टम ड्यूटी छूट) और टीयर-2/3 शहरों के विकास के प्रावधानों को ऐतिहासिक करार देते हुए इसे युवाओं और किसानों के लिए समर्पित बजट बताया.
Trending Photos
CM Bhajanlal Sharma on Union Budget 2026: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट 2026 को ऐतिहासिक बताते हुए इसकी सराहना की है. उन्होंने कहा कि यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि 'सबका साथ, सबका विकास' के मंत्र को सिद्ध करने वाला एक मजबूत आर्थिक रोडमैप है. मुख्यमंत्री के अनुसार, कर्तव्य भवन में तैयार यह पहला बजट देश की 7 प्रतिशत की विकास दर को नई ऊंचाई प्रदान करेगा और राजस्थान की संभावनाओं के लिए नए द्वार खोलेगा.
शहरों का विकास और सोलर हब की तैयारी
मुख्यमंत्री ने बजट के उन प्रावधानों पर विशेष जोर दिया जो सीधे तौर पर राजस्थान को प्रभावित करेंगे. उन्होंने कहा कि 5 लाख से अधिक आबादी वाले टीयर-2 और टीयर-3 शहरों के आधारभूत ढांचे के विकास से प्रदेश का शहरी परिदृश्य बदलेगा.
पीएम सूर्य घर योजना
इस योजना के तहत 40 लाख नए घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य है. राजस्थान पहले से ही सौर ऊर्जा में अग्रणी है, ऐसे में इन प्रावधानों से प्रदेश के सोलर सेक्टर को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा.
खनन और औद्योगिक क्रांति
राजस्थान के महत्वपूर्ण माइनिंग सेक्टर के लिए बजट में बड़ी राहत दी गई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि महत्वपूर्ण खनिजों की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी पूंजीगत सामान के आयात पर कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है. इससे राज्य का खनन उद्योग न केवल प्रतिस्पर्धी बनेगा बल्कि 'अग्रणी राजस्थान' के विजन को भी मजबूती देगा. उन्होंने राजस्थान को देश की विकास यात्रा का मजबूत स्तंभ मानने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया.
सर्वांगीण विकास पर ध्यान
मुख्यमंत्री ने बजट के सामाजिक पहलुओं को रेखांकित करते हुए कहा-
तकनीक और आत्मनिर्भरता
बजट में सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, एआई (AI) और रिसर्च फंड के लिए किए गए प्रावधानों को मुख्यमंत्री ने भविष्य की तकनीक में आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम बताया. उन्होंने विश्वास जताया कि 12.2 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर फंड राजस्थान की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और प्रदेश विकास की मुख्यधारा में मजबूती से जुड़ेगा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!