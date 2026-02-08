कांग्रेस की होगी हार, राजस्थान में फिर बनेगी BJP सरकार- CM भजनलाल शर्मा

Rajasthan News: सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की हार की भविष्यवाणी कर दी है. सीएम का दावा है कि अगले चुनाव में कांग्रेस की बुरी दुर्गति होगी. इस पर कांग्रेस नेताओं ने भी सीएम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. सूबे में सियासी उबाल आ गया है.

विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की दुर्गति का एलान किया. साथ ही भाजपा के फिर से सत्ता में लौटने का भी दावा किया, जिस पर सियासत गर्मा गई है. कांग्रेस नेताओं ने सीएम के बयान पर पलटवार किया है.

बुलंद हौंसलों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने बड़ा बयान दिया. सीएम के इस बयान पर सूबे में घमासान मचा है. कांग्रेस सूबे में तीन साल बाद सत्ता बदलने के इंतजार में एक-एक दिन गुजार रही है लेकिन सीएम भजनलाल शर्मा के इस बयान ने कांग्रेस नेताओं की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है.

कांग्रेसी खेमे में खलबली मची है. सीएम ने अगली बार फिर भाजपा सरकार बनने का दावा किया है. भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की दुर्गति की घोषणा कर दी है. कांग्रेस कितनी सीटें जीतेंगी, इसकी भी सीएम ने भविष्यवाणी कर दी है. सीएम ने कहा कि एक दो सीट से ज्यादा कांग्रेस की सीटें नहीं बढ़ेगी सत्ता में फिर से भाजपा ही काबिज होगी.

आखिर सीएम ने क्यों दिया इतना बड़ा बयान?

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा की मौजूदगी में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस की हार की मुनादी की. एक तरफ कांग्रेस में भारी फूट, दूसरी ओर एसआईआर और परिसीमन से बदले हुए सियासी समीकरण बीजेपी आश्वस्त है कि उसकी दुबारा सत्ता में वापसी को कांग्रेस नहीं रोक पाएगी. कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर अभी से जारी लड़ाई में भाजपा को अपना फायदा ही फायदा दिख रहा है. अशोक गहलोत किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और न ही सचिन पायलट खुद को कमजोर आंकने को.

डोटासरा और जूली के लिए गहलोत और पायलट को साधना बहुत बड़ी चुनौती है. गांधी खानदान की पार्टी पर कमजोर होती पकड़ का भी बीजेपी को बखूबी अहसास है. साथ ही कांग्रेस के अग्रिम संगठनों की पार्टी के बजाय नेताओं के प्रति निष्ठा का भाव. कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाने के लिए काफी है. जाहिर है कांग्रेसी कुनबे की कलह भाजपा के लिए सुखद संकेत हैं. पार्टी एकमुखी है. पीएम मोदी के प्रति देश-प्रदेश की जनता का भरोसा और अमित शाह की रणनीति कांग्रेस की प्लानिंग को ध्वस्त करने के लिए काफी मानी जाती है इसलिए बीजेपी अभी से ही अगले चुनाव की तैयारी में जुटी है. उसके पास अस्सी लाख से ज्यादा समर्पित सदस्य हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं, हिंदुत्व की लहर का दम और गिनाने को डबल इंजन सरकार के बहुत से काम.

जाहिर है सीएम का ये बयान कांग्रेस को सोचने पर मजबूर कर रहा है लेकिन पार्टी नेता फिर भी पच्चीस साल से सरकार बदलने की चली आ रही परिपाटी पर आंख मूंद भरोसा कर रहे हैं. कांग्रेस नेता प्रहलाद गुंजल ने कहा कि सीएम को जना देश का सम्मान करते हुए प्रदेश के विकास के लिए काम करना चाहिए. कांग्रेस पार्टी हर वर्ग की पार्टी है. कांग्रेस देश की आत्मा में बसती है, उसे कोई नहीं मिटा सकता. गुंजल ने कहा कि अगली सरकार कांग्रेस की ही बनेगी.

उपनेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि कांग्रेस को मिटाने वाले कई आए और चले गए एक सौ चालीस साल पुरानी पार्टी आज भी सीना तान कर खड़ी है. देश की एकता अखंडता को बनाए रखने में कांग्रेस का बड़ा योगदान है. कांग्रेस को मिटाने वाले खुद ही मिट जाएंगे, अगली सरकार हमारी ही बनेगी.

भाजपा की ताकत के मुकाबले कांग्रेस बहुत कमजोर

एक तरफ भाजपा के रूप में देश-दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, जिसके खाते में हजारों करोड़ रुपये जमा हैं, जिसके करोड़ों कार्यकर्ता हैं, हिंदू राष्ट्रवाद का विचार और संघ परिवार का आशीर्वाद उसकी बड़ी ताकतों में शुमार हैं, तो दूसरी तरफ दुनिया की वो ग्रांड ओल्ड पार्टी है, जिसका इतिहास एक सौ चालीस साल पुराना है.

जाहिर है कांग्रेस भले ही इतनी पुरानी पार्टी है लेकिन अब युवा जोश पार्टी में बहुत कम दिखाई देता है, जिसका फायदा बीजेपी हमेशा उठाने को बेताब रहती है.

जाहिर है सीएम के कांग्रेस की हार के एलान से भाजपा खेमा खुश है, तो कांग्रेस परेशान, अगर अगली बार कांग्रेस की सूबे में सरकार नहीं बनी तो फिर पार्टी को अपना वजूद बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है. फिलहाल न सूत है और न ही कपास लेकिन जुलाहों में लटठम-लठठा चल रहा है. सीएम का ये बयान बीजेपी की सोची समझी उस रणनीति का हिस्सा है, जिसमें बीजेपी को जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं.

