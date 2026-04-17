/पश्चिम बंगाल में गरजे CM भजनलाल शर्मा, बोले- TMC का आतंक खत्म होगा और डबल इंजन की सरकार बनेगी

West Bengal Assembly Election 2026: CM भजनलाल शर्मा ने आज पश्चिमी बंगाल में चुनाव प्रचार का आगाज किया. पहले दिन सीएम ने सिलीगुड़ी में रोड शो किया, जिसमें अपार जनसमूह उमड़ा. सीएम ने प्रवासी राजस्थानियों से संवाद कर बंगाल में कमल खिलाने का आव्हान किया.
West Bengal Assembly Election 2026: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज पश्चिम बंगाल चुनाव में रोड शो कर प्रचार का आगाज किया. सिलीगुड़ी में भाजपा उम्मीदवार शंकर घोष के समर्थन में सीएम ने करीब दस किलोमीटर लंबे रोड शो में पश्चिम बंगाल की जनता से भाजपा को जिताने की अपील की. मुख्यमंत्री ने टीएमसी सरकार पर तुष्टिकरण और वोट बैंक पॉलिटिक्स के गंभीर आरोप लगाए.
CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता टीएमसी के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है. जनता कमल खिलाने के लिए बेताब है. इस बार परिवर्तन होकर रहेगा. सूबे में डबल इंजन की सरकार बनने से हर वर्ग के सपने साकार होंगे. CM भजनलाल ने सिलिगुड़ी के सिद्धिविनायक हॉल में प्रवासी राजस्थानी समुदाय की बड़ी बैठक को संबोधित किया.
प्रवासी मारवाड़ी समुदाय के पश्चिम बंगाल के विकास में दिए गए योगदान की सीएम ने जमकर सराहना की, उनके राजस्थान की मिट्टी से जुड़ाव को याद किया. साथ ही उनकी पश्चिमी बंगाल में सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में दमदार उपस्थिति को भारतीय जनता पार्टी के लिए सोने पर सुहागा करार दिया.
CM ने प्रवासी राजस्थानियों से आव्हान किया. कहा कि तृणमूल कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंके. सरकारी खजाने पर डाका डालने वालों को सत्ता से हटाने का वक्त आ गया है. सीएम भजनलाल शर्मा बोले- लोकतंत्र के इस पवित्र महायज्ञ में आहुति देकर पश्चिमी बंगाल में कमल खिलाएं. आपके हर काम को पूरा करने की हमारी गारंटी है.
CM भजनलाल शर्मा ने सिलीगुड़ी टी ट्रेडर्स एसोसिएशन में लघु उद्योग भारती के कार्यक्रम को भी संबोधित किया. चाय बागानों में काम करने वाले मजदूरों से लेकर चाय कारोबारियों से उन्होंने भाजपा की सरकार बनाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के विकास के विज़न को लोगों से साझा किया.
गरीब कल्याण की योजनाओं को सामने रखा. सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के वर्ग के जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए अनेकों योजनाएं चलाई हैं. पश्चिम बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनने से विकास का पहिया तेजी से घूमेगा. बंगाल विकास के पथ पर तेजी से आगे बढे़गा.
बहरहाल सीएम भजनलाल शर्मा के पहले दिन के कार्यक्रमों में अपार जनसमूह उमड़ा सिलीगुड़ी में सीएम को देखने और सुनने के लिए लोगों में खासा क्रेज दिखा. सीएम सिलीगुड़ी के बाद कोलकाता में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभालेंगे. ममता बनर्जी के गढ़ में सीएम भाजपा की जीत की रणनीति बनाएंगे तो कोलकाता के आसपास की सीटों पर भी कमल खिलाने के लिए कहीं चाय पर चर्चा तो कहीं रोड शो में शिरकत कर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगे.
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