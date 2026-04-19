/CM भजनलाल शर्मा ने कहा-PM मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं

Jaipur News: भाजपा प्रदेश कार्यालय में भजनलाल शर्मा ने प्रेस कांफ्रेस की. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं.
Jaipur News: भाजपा प्रदेश कार्यालय में आज CM की प्रेस ब्रीफिंग से पहले वीडियो दिखाया. इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने प्रेस कांफ्रेस की. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला शक्ति को संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए संविधान संशोधन किया. इस विधेयक संसोधन के पारित होने के बाद विधानसभा और लोकसभा चुनावों में महिलाओं माता बहनों को 33 % आरक्षण मिलना तय था.
आजादी के 70 साल बाद भी माता बहनों को हक नहीं दिया गया था. हमारी संस्कृति में भी है की माता बहनों को आगे स्थान मिलना चाहिए. यह विधेयक पारित होता तो मील का पत्थर साबित होने वाला था लेकिन विपक्ष के नकारात्मक व्यवहार के कारण पारित नहीं हो सका.
सीएम भजनलाल शर्मा ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसे पारित करवाने की अपील की थी. पक्ष ने विपक्ष से इस को समर्थन करने की अपील की लेकिन हमेशा की तरह विपक्ष नारी शक्ति के विरोध में खड़ा रहा. पीएम मोदी की मंशा थी विधानसभा से लोकसभा तक नारी शक्ति का वर्चस्व होना चाहिए. नारी शक्ति वंदन केवल विधेयक नहीं बल्कि नारी शक्ति के नेतृत्व का आधार है.
पीएम मोदी महिला शक्ति को संसद और विधानसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए बिल लाए. इस बिल का लाभ 2029 लोकसभा और विधानसभा में मिलता, जिस दल की सरकार 70 साल में सत्ता में रही हो. उन्होंने इस बारे में नहीं सोचा. सीएम ने कहा कि विपक्ष ने स्वार्थ की राजनीति में काला अध्याय बना दिया.
पीएम मोदी ने सभी से अपील भी की थी. विपक्ष नारी शक्ति के विरोध में खड़ा रहा. सीएम भजनलाल शर्मा ने आगे कहा पीएम मोदी के नेतृत्व में नारी शक्ति के लिए कई योजनाएं दी गई. यह सब परिवारवादी पार्टियों और उनके मन में माता बहनों के नाम पर शंका पैदा होती है. विपक्ष परिवार वाद से आगे नहीं निकलता. यह पूरा देश जानता है. पहले बिल को रोकने का काम किया और फिर जश्न भी बनाया. यह लोकतंत्र के इतिहास में काला दिन है. विपक्ष ने दक्षिण में असली मुद्दे से ध्यान हटाने का काम किया.
सीएम ने कहा कि विपक्षी दल केवल नारी सम्मान का ढोंग रचते हैं. विपक्ष ने राजनीतिक स्वार्थ को प्राथमिकता दी. महिला सशक्तिकरण केवल चुनावी नारा है नीयत नहीं है. विपक्ष ने CAA का विरोध किया.. सेना का अपमान किया. विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर के समय किस तरह की भाषा बोली. देश की मातृशक्ति सब कुछ भूल सकती है लेकिन अपना अपमान नहीं भूल सकती है. देश की नारी शक्ति समय आने पर इन्हें सबक सिखाएगी.
CM ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार रुकेगी नहीं, झुकेगी नहीं. देश की जनता इन दलों से कथनी और करनी पर जवाब मांगेगी. मातृशक्ति भी आने वाले चुनाव में महिला विरोधी दलों को सबक सिखाएगी. केंद्र सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं जारी की. हमारी सरकार ने भी राजस्थान में महिलाओं के लिए कई योजनाएं दी है. हमने हर क्षेत्र में माता बहनों को सुदृढ़ करने के लिए काम किया.
महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है. आधी आबादी माता बहनों के हक विपक्ष में छीना है. देश में जब भी अच्छा काम होता है तो विपक्ष ने विरोधी ही किया है. सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चार जातियां बताई. उसमें महिला शक्ति को जगह दी. 2014 के बाद पीएम ने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा दिया. स्वस्छ भारत, लखपति दीदी योजना पीएम के नेतृत्व में हुई. कांग्रेस ने करोड़ों महिलाओं की उम्मीदों पर पानी फेर दिया.
विपक्ष परिवारवाद से आगे नहीं निकलती है. सीटों की संख्या बढ़ने पर सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिलता. ये ही दल महिला सम्मान का ढोंग करते हैं लेकिन जब समय आया तो इसका विरोध किया. आपरेशन सिंदूर पर कैसी भाषा का उपयोग किया. समय आने पर मातृ शक्ति इसका जवाब देने वाली है.
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