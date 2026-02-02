Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

जब मैं सरपंच था तो मेरे पास बाइक थी, अब शायद सरपंचों के पास कारें हैं- CM भजनलाल शर्मा

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि अनुसंधान केंद्र में सरपंच संघ द्वारा आयोजित निवर्तमान सरपंच प्रशासक प्रदेश अधिवेशन को संबोधित किया.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Vishnu1 Sharma
Published: Feb 02, 2026, 06:15 PM IST | Updated: Feb 02, 2026, 06:15 PM IST

Trending Photos

राजस्थान का वो घोस्ट विलेज, जहां पत्थर भी सुनाते हैं अपनी कहानी!
7 Photos
Rajasthan news

राजस्थान का वो घोस्ट विलेज, जहां पत्थर भी सुनाते हैं अपनी कहानी!

एक बार फिर बढ़े सोने-चांदी के भाव, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव
7 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

एक बार फिर बढ़े सोने-चांदी के भाव, जानें जयपुर सर्राफा बाजार के ताजा भाव

दाल बाटी के साथ क्यों जरूरी है लाल लहसुन की चटनी, जानें रेसिपी और फायदे
8 Photos
Dal Bati Laal Lahsun Ki Chutney

दाल बाटी के साथ क्यों जरूरी है लाल लहसुन की चटनी, जानें रेसिपी और फायदे

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट
6 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बारिश का दौर जारी! इन जिलों में येलो अलर्ट, जानें मौसम का ताजा अपडेट

जब मैं सरपंच था तो मेरे पास बाइक थी, अब शायद सरपंचों के पास कारें हैं- CM भजनलाल शर्मा

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कृषि अनुसंधान केंद्र में सरपंच संघ द्वारा आयोजित निवर्तमान सरपंच प्रशासक प्रदेश अधिवेशन को संबोधित किया. इस दौरान सरपंच संघ की ओर से विकसित भारत "जी राम जी" को लेकर मुख्यमंत्री का आभार जताया गया. सरपंच संघ के आभार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए. विकसित भारत "जी राम जी" लागू होने पर सरपंच संघ की ओर से यह आभार कार्यक्रम आयोजित किया गया. निवर्तमान सरपंचों के प्रदेश अधिवेशन में मुख्यमंत्री ने संबोधन दिया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम सरपंच ही करते हैं. गांवों में लोगों की उम्मीद सरपंच से होती है. उन्होंने कहा कि वह सरपंचों के दुख-दर्द को अच्छे से समझते हैं. पंचायत में जो भी काम होता है वह सरपंच के जरिए ही होता है, अच्छा हो या बुरा उसकी जिम्मेदारी सरपंच की होती है. हम सभी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हम काम करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि जब मैं सरपंच था तब मेरे पास मोटरसाइकिल थी, अब शायद सरपंचों के पास कारें हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आए तो उससे बात करनी चाहिए और उसकी मदद करने की कोशिश करनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले एक रोडमैप तैयार किया गया. समीक्षा में सामने आया कि सबसे पहली जरूरत पानी की थी. इसके बाद हर जिले में पानी की व्यवस्था को लेकर रोडमैप बनाया गया.

उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई कई योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं और कुछ योजनाएं आने वाले समय में लागू होंगी. दूसरी बड़ी जरूरत बिजली की थी, उस दिशा में भी लगातार काम किया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में वर्ष 2027 तक सभी किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो साल में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है. सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रही है. प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें 21 हजार नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार काम कर रही है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि सरपंचों का अटका हुआ पैसा उन्हें मिले. पंचायती राज में काम करने का आनंद अलग ही होता है. उन्होंने कहा कि योजनाएं दिल्ली और जयपुर में कोई भी बना सकता है, लेकिन उन्हें धरातल पर उतारने का काम सरपंच ही करते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत "जी राम जी" योजना के तहत 125 दिन का रोजगार मिलेगा. सरकार पंचायती राज को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है.

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस शक्ल देखकर काम करती थी, जबकि हमारी सरकार पूरे राजस्थान के लिए काम करती है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सबके लिए एक पेपर बनाया है 2 साल बनाम 5 साल... कांग्रेस के राज में जो काम 5 साल में नहीं हुए, वो हमारी सरकार ने 2 साल में किए हैं. कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित सरपंच संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news