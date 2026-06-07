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CM भजनलाल शर्मा का SMS अस्पताल में औचक निरीक्षण, सीनियर डॉक्टर की अनुपस्थिति पर मांगा जवाब

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अचानक सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. इस दौरान ओपीडी समय में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. ओम मील अपने कक्ष में मौजूद नहीं मिले. इस पर CM ने नाराजगी जताई.

Edited byAman SinghReported byPreeti tanwar
Published: Jun 07, 2026, 05:19 PM|Updated: Jun 07, 2026, 05:19 PM
CM भजनलाल शर्मा का SMS अस्पताल में औचक निरीक्षण, सीनियर डॉक्टर की अनुपस्थिति पर मांगा जवाब
Image Credit: CM Bhajanlal Sharma

Jaipur News: राजस्थान के भीलवाड़ा दौरे से लौटते समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शुक्रवार को अचानक सवाई मानसिंह (SMS) अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. मुख्यमंत्री के इस औचक निरीक्षण से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया. सीएम ने ओपीडी, मरीज सुविधाओं और विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर मरीजों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं.

निरीक्षण के दौरान एक बड़ा मामला भी सामने आया. सूत्रों के अनुसार, ओपीडी समय में वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. ओम मील अपने कक्ष में मौजूद नहीं मिले. इस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई और मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं.

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मुख्यमंत्री ने अस्पताल प्रशासन को स्पष्ट निर्देश दिए कि मरीजों को अस्पताल परिसर में भटकना नहीं पड़े. मरीजों को संबंधित काउंटरों, जांच केंद्रों और लैब तक पहुंचाने के लिए हेल्प सिस्टम को और मजबूत किया जाए. उन्होंने प्रतिदिन सहायता प्राप्त करने वाले मरीजों का रिकॉर्ड रखने और पूरी व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए.

ओपीडी में बढ़ती भीड़ और मरीजों की परेशानी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने विशेष कार्ययोजना तैयार करने को कहा. साथ ही कार्डियोलॉजी ब्लॉक को मुख्य ओपीडी क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करने की समयसीमा मांगी और खाली होने वाले स्थान के बेहतर उपयोग की योजना भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए.

मुख्यमंत्री ने आर्थोपेडिक विभाग सहित अन्य जांच सुविधाओं को ओपीडी के नजदीक स्थापित करने की योजना बनाने को कहा, ताकि मरीजों को जांच के लिए लंबी दूरी तय न करनी पड़े. इसके अलावा अस्पताल में चल रहे सेंट्रल एयर कंडीशनिंग, मरम्मत और नवीनीकरण कार्यों की नियमित निगरानी कर उन्हें समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश भी दिए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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