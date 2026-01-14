Zee Rajasthan
जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का 77वां जन्मोत्सव, CM भजनलाल समेत अनेक संत-महात्मा हुए शामिल

Swami Rambhadracharya 77th Birthday: सीकर रोड स्थित नींदड़ में आयोजित दस दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव के दौरान तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का 77वां जन्मोत्सव श्रद्धा, आस्था और भक्ति के वातावरण में मनाया गया.

Published: Jan 14, 2026, 10:08 PM IST | Updated: Jan 14, 2026, 10:08 PM IST

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का 77वां जन्मोत्सव, CM भजनलाल समेत अनेक संत-महात्मा हुए शामिल

Swami Rambhadracharya 77th Birthday: राजस्थान के सीकर रोड स्थित नींदड़ में आयोजित दस दिवसीय श्रीराम कथा महोत्सव के दौरान तुलसी पीठाधीश्वर जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य का 77वां जन्मोत्सव श्रद्धा, आस्था और भक्ति के वातावरण में मनाया गया. इस अवसर पर देश-विदेश से आए डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालुओं, संत-महात्माओं और विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने स्वामी रामभद्राचार्य के दीर्घायु की कामना करते हुए उनका आशीर्वाद लिया.

जन्मोत्सव समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, संघ के क्षेत्रीय प्रचारक निंबाराम, साध्वी ऋतंभरा, स्वामी बालमुकुंदाचार्य सहित अनेक संत-महात्मा और गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे.

मुख्यमंत्री की प्रशंसा, गलता तीर्थ पर जताई चिंता

रामकथा के दौरान जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सराहना करते हुए कहा कि लंबे समय बाद राजस्थान को एक ब्राह्मण बालक मुख्यमंत्री मिला है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उनकी धर्मपत्नी दोनों ही धर्माचरण वाले हैं और उनका राजनीतिक भविष्य दीर्घकाल तक उज्ज्वल रहेगा. उन्होंने कहा कि गलता गादी के अधिपति कृष्णदास परिहारी हैं और इस त्रिवेणी की सेवा का सौभाग्य मुख्यमंत्री को प्राप्त हुआ है.

स्वामी रामभद्राचार्य ने मुख्यमंत्री को परामर्श देते हुए कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार... आप मस्ती में काम करते रहिए, आपका मंगल होगा. गलता तीर्थ को लेकर अपेक्षित घोषणा नहीं होने पर उन्होंने चिंता जताई, जिसपर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्वासन दिया कि महाराज जी का आदेश अवश्य पूरा होगा और गलता तीर्थ वही स्वरूप ग्रहण करेगा, जैसा उन्होंने कहा है. जयपुर में गोशाला और तुलसी पीठ स्थापना की इच्छा पर भी मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया.

काशी-मथुरा का उल्लेख, ओम क्रांति का आह्वान

साध्वी ऋतंभरा के संबोधन के बाद स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद अब काशी विश्वनाथ और मथुरा की बारी है. उन्होंने कहा कि वे लव जिहाद से बहनों की रक्षा, पीओके की प्राप्ति और हिंदू स्वाभिमान की रक्षा तक विश्राम नहीं करेंगे. उन्होंने कि ओम शांति के स्थान पर “ओम क्रांति” का आह्वान करते हुए कहा कि 21वीं सदी हिंदुओं की है और हिंदू अपने अपमान का उत्तर देना जानता है.

राम चरित्र मानवता का सर्वोच्च आदर्श-मुख्यमंत्री

1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ और रामकथा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चरण पूजन कर आशीर्वाद लिया. उन्होंने जय श्रीराम के उद्घोष के साथ कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य ने जयपुर को राममय बना दिया है. राम मंदिर मामले में कोर्ट में स्वामी की गवाही को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस समय लोगों की आंखें नम हो गई थीं. मुख्यमंत्री ने कहा कि राम का चरित्र मानवता के लिए सर्वोच्च आदर्श है और राम हमारे रोम-रोम में बसते हैं.

हनुमान से सीखें निर्भय रहने की कला-स्वामी रामभद्राचार्य

कथा प्रवचन में स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि पवनपुत्र हनुमान से निर्भय रहने की कला सीखनी चाहिए. हनुमान विश्वास के देवता हैं. विश्वास परमात्मा पर भी और स्वयं पर भी. उन्होंने कहा कि जीवन के तीन भाव हर्ष, शोक और भय होते हैं. भय ही सफलता की राह में सबसे बड़ी बाधा बनता है. उन्होंने बताया कि डर चाहे बाहरी हो या भीतर का वह आगे बढ़ने से रोकता है.

हनुमान जी का जीवन सिखाता है कि कैसे साहस और आत्मविश्वास के साथ भय पर विजय पाई जा सकती है. राम शब्द का अर्थ बताते हुए उन्होंने कहाकि “रा” का अर्थ राष्ट्र और “म” का अर्थ मंगल है, यानी राम राष्ट्र का मंगल करने वाले हैं. उन्होंने भारतीय वैदिक संस्कृति को समझने के लिए संस्कृत भाषा के ज्ञान को अनिवार्य बताया.

जन्मोत्सव पर सामाजिक सरोकारों के कार्य

जन्मोत्सव के अवसर पर सुबह 10:30 बजे बैंड-बाजों की मधुर धुनों के साथ यज्ञशाला की परिक्रमा की गई. गो माता के एक हजार किलो दूध और पंचमेवा से बने लड्डुओं का केक काटकर भक्तों में वितरित किया गया. इसके साथ ही 1100 गो माताओं को वैक्सीन लगाकर रेडियम पट्टी बांधी गई. दिव्यांग विद्यार्थियों को उपकरण वितरित किए गए, दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट दिए गए और 77 स्वच्छता सैनिकों को सम्मानित किया गया.

