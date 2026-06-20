/भजनलाल सरकार का बड़ा हंटर! मुख्यमंत्री के कड़े तेवर से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के मामलों पर सख्त रुख अपनाते हुए श्रीगंगानगर शहरी सुधार न्यास (UIT) के सचिव अशोक हसीजा को निलंबित करने के आदेश दिए हैं. उन पर गलत पट्टा जारी करने के आरोप थे. मामले की शिकायत मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर पहुंचने के बाद इसकी जांच कराई गई, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई.

जानकारी के अनुसार, गलत पट्टा जारी किए जाने की शिकायत मुख्यमंत्री संपर्क पोर्टल पर दर्ज कराई गई थी. शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई. जांच के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्रवाई करते हुए UIT सचिव अशोक हसीजा को निलंबित करने के निर्देश दिए. इसे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है.

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लंबे समय से लग रहे थे भ्रष्टाचार के आरोप

अशोक हसीजा के खिलाफ लंबे समय से भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें सामने आ रही थीं. श्रीगंगानगर में जमीन से जुड़े सौदों में उनके हस्तक्षेप की चर्चाएं होती रही हैं. यह भी बताया जाता रहा कि इस मुद्दे को लेकर उनकी पूर्व जिला कलेक्टर के साथ कई बार अनबन हुई थी.

स्थानीय स्तर पर यह चर्चा भी रही कि वे कई बार कार्यालय के बजाय अन्य स्थानों से कामकाज करते थे. वहीं, हाल ही में डाकघर की बेशकीमती जमीन की नीलामी के मामले में भी उनकी भूमिका संदेह के घेरे में बताई जा रही थी. हालांकि, इन आरोपों के संबंध में आधिकारिक जांच और कार्रवाई का अपना अलग दायरा है.

भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सरकार का सख्त संदेश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल के समय में भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही के मामलों में लगातार सख्त रुख दिखा रहे हैं. शिकायतों के आधार पर करीब आधा दर्जन अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है, जिनमें कई को निलंबित भी किया गया है. सरकार का जोर जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने पर है.

राज उन्नति की बैठक में दिए सख्त निर्देश

मुख्यमंत्री ने 'राज उन्नति' की छठी बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के बड़े विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं की समीक्षा की. पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों की प्रगति रिपोर्ट ली गई और आगामी बैठक के लिए अधिकारियों को नए कार्य सौंपे गए.

बैठक में परिवेदनाओं के निस्तारण की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाएं पूरी करने, जवाबदेही तय करने और कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए. साथ ही स्पष्ट किया कि लापरवाही बरतने वाले कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.

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